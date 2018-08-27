Бархатный сезон в Тюмени: куда уехать отдохнуть из города в сентябре

СЕГОДНЯ 13:19 2018-08-27T13:20:12+03:00

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Как это не печально, но лето, которого в Тюмени толком и не было, подходит к концу. Большинство людей уже вернулись из отпусков, но есть и такие, которым отдохнуть от городской суеты только предстоит: впереди бархатный сезон! «Комсомольская правда» подготовила обзор мест, куда можно съездить в сентябре из Тюмени. И на пляже успеете поваляться, и достопримечательности осмотрите.

ЧЁРНОЕ МОРЕ

Одно из самых популярных направлений на эти месяцы – побережье Чёрного моря. В Краснодарском крае и в Крыму в сентябре ещё не прохладно, но солнышко уже не так припекает. Поплавать в тёплом море, которое прогрелось за жаркие летние месяцы – одно удовольствие, поэтому многие тюменцы планируют отпуска именно на это время. Кроме того, сентябрь – сезон свежих фруктов и овощей: арбузы спелые, виноград налился соком, подоспела хурма, гранат и персики. Цены на проживание в отелях и в частном секторе, чаще всего, падают, поэтому можно немало сэкономить. Всё зависит от того, где вы решите остановиться.

Курорт "Роза Хутор"Фото: Алексей КОСЕНЧУК

На чём сэкономить не получится, так это на авиабилетах. Из Тюмени до Сочи и обратно можно улететь за 20 тысяч рублей и, как минимум, с одной пересадкой. Можно доехать на поезде, за 6,5 тысяч рублей. Правда, почти три дня трястись в вагоне – удовольствие сомнительное. Цена авиабилета до Симферополя – примерно такая же: 21-22 тысячи рублей, а вот на железнодорожном транспорте туда тюменцам не добраться.

Пляжи СочиФото: Алексей КОСЕНЧУК

ТУРЦИЯ

Если по каким-то причинам вы не хотите ехать на российские курорты, на помощь придёт старая добрая Турция. Благодаря географическому расположению, тёплый воздух не покидает страну вплоть до конца сентября, а то и позже. Тем не менее, изнуряющей жары уже нет, и можно не только поплескаться в тёплом море, но и осмотреть древние города.

Каппадокия (Турция)Фото: pixabay.com

Турагентства на этот период продают туры по той же цене, что и летом. Например, путёвка на двоих на 11 ночей из Тюмени до Мармариса обойдётся в 100-110 тысяч рублей. Проживание в трёхзвёздочном отеле, действует система «всё включено». Естественно, чем выше «звёздность» отеля, тем выше будет цена путёвки – всё зависит от толщины вашего кошелька.

Не надо забывать и про горящие туры. Если отслеживать профильные сайты, то можно купить тур по цене раза в два ниже названной.

ЕВРОПА

Комфортный отдых в бархатный сезон может быть и в Европе. Греция, Кипр, Канары (Испания), Италия, Хорватия, Черногория – список стран, где можно интересно отдохнуть, обширен. Днём воздух прогревается до +24-26 градусов, но по ночам уже прохладно. Отправляясь на отдых, стоит взять с собой и тёплые вещи. Впрочем, это касается не только Европы.

Стоимость путёвки из Тюмени на Кипр на двоих на 11 ночей – 94-95 тысяч рублей, но это без питания. Если брать завтраки и ужины, то она увеличится тысяч на 10-15. Несмотря на свои небольшие размеры, на Кипре очень много древних достопримечательностей, монастырей, замков и парков. Для дайверов будет интересно посмотреть на затонувший паром Зенобия, который опустился на дно в своём первом же плавании.

КипрФото: pixabay.com

Соседняя Греция «берёт» практически столько же – 114 тысяч рублей (трёхзвёздочный отель, система «олл инклюзив»). Проживание в отеле более высокой звёздности – от 144 тысяч рублей на двоих и до бесконечности. Охватить все достопримечательности Греции за один отпуск не представляется возможным, но главные их них – афинский Акрополь, древнегреческий город Дельфы, средневековый Родос и один из красивейших островов мира – Санторини – обязательны к посещению.

Остров Санторини (Греция)Фото: pixabay.com

В Черногорию можно улететь из Екатеринбурга. Стоимость путёвки на двоих на 11 дней составит 100-110 тысяч рублей, при проживании на вилле неподалёку от моря, правда, не на первой линии. Практически везде – бесплатный вай-фай и песчано-галечный пляж. Из «культурного» - масса соборов, монастырей, церквей, национальные парки, один из самых высоких мостов в Европе – мост Джурджевича – и голубая пещера, где когда-то пираты прятали свои сокровища.

Мост в ЧерногорииФото: pixabay.com

КУДА ЕХАТЬ НЕ СТОИТ?

Выбор, куда ехать в бархатный сезон – за вами. Правда, есть такие места, куда в сентябре лучше не соваться. Так, например, не стоит планировать свой отпуск в Объединённых Арабских Эмиратах. Температура воздуха здесь, как и в летние месяцы, выше сорока градусов, а вода – больше тридцати. Вы будете с трудом дышать на раскалённых улицах и ждать скорейшего возвращения в отель. Или домой.

Не стоит в сентябре лететь на Кубу, т.к. в это время есть риск нарваться на мощнейшие ураганы, которые длятся до начала октября. Тайфуны бушуют и на Филиппинах. Проливные дожди идут целыми днями и из-за этого море превращается в мутное нечто. Ни поплавать толком, ни понырять с аквалангом, а ведь здесь это – одно из популярнейших развлечений.

Стоит подождать и с поездкой в Индию. Дожди продолжаются, высокая влажность, есть риск подхватить в инфекцию. Более того, в этом году в стране произошло сильнейшее за сто лет наводнение и стоит в принципе воздержаться от поездок в эту экзотическую страну. На то, чтобы восстановить все разрушения, понадобится время.