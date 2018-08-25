Александр Моор поздравил Исетский район с юбилеем

СЕГОДНЯ 13:46 2018-08-25T13:50:12+03:00

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Юбилейную дату со дня основания празднует сегодня, 25 августа, Исетский район. С 95-летием его поздравил врио Губернатора Тюменской области Александр Моор, который посетил муниципалитет по этому торжественному случаю.

- Исетская земля богата историей освоения Сибири. Здесь издавна занимались земледелием, развивали ремесла и промыслы. И современный Исетский район живет по традициям, которые завещали предыдущие поколения. Многие годы основу экономики представляет сельское хозяйство. Сегодня продукция предприятий района широко известна за пределами Тюменской области. Здесь активно занимаются и инвестиционной политикой. В областном рейтинге по объему привлеченных инвестиций район занимает пятое место, а по объему ввода жилья – восьмое, - отметил заслуги муниципалитета Александр Моор, выступая с поздравительной речью на главной площадке праздника в селе Исетское. Он также передал местным жителям горячий привет от Владимира Якушева, бывшего губернатора области, а ныне главы Минстроя РФ.

Жители Исетского района пышно отмечают праздник, несмотря на погодуФото: Алексей КОСЕНЧУК

Говоря о достижениях Исетского района, врио губернатора отметил грамотное распределение инвестиций: они идут не только в сельское хозяйство и переработку, но и в новое промышленное производство. А за этим всегда следуют и новые рабочие места, и дополнительные доходы в местный бюджет, и в целом, возможности для развития.

В Исетском издавна занимались земледелием, развивали ремесла и промыслы, что артисты и показали в своем выступленииФото: Алексей КОСЕНЧУК

Многонациональные черты муниципалитета и приверженность жителей традициям подчеркнул глава района Николай Теньковский. Он отметил, что здесь всегда жили люди с разной историей, разными судьбами, но нынешнее поколение всех их вспоминает с гордостью, за то, что они выжили во всех испытаниях и нашли в себе силы вместе строить и созидать. Теперь же настоящее и будущее района стабильно: развиваются предприятия, появляются объекты туристической, спортивной, социальной инфраструктуры. Во многом это заслуга жителей, среди которых отличные учителя и врачи, успешные бизнесмены и новаторы.

Врио главы региона вручил Благодарности Губернатора жителям районаФото: Алексей КОСЕНЧУК

На Центральномстадионе, где и проходят основные мероприятия, Александр Моор вручил Благодарности Губернатора области пяти лучшим жителям района, оценив их достижения в сферах социальной жизни и экономики. Кроме того, памятную медаль из рук врио губернатора получила семейная пара, отмечающая 70-летие совместной жизни.

А семейной паре, отмечающей 70-летие совместной жизни, Александр Моор передал памятную медальФото: Алексей КОСЕНЧУК

А затем пришло время песен и плясок – весело, с размахом. Тут и парад сыновей ветеранов, и выступления бойцов, и концертные номера в исполнении детей, и культурная программа, в которой приняли участие представители 22 национальностей, которые живут в Исетском районе.

Пожилая пара стала образцом счастливой супружеской жизниФото: Алексей КОСЕНЧУК

Рядом с главной сценой стадиона развернул свои крылья районный фестиваль национальных культур и традиций «Мост дружбы» как доказательство преемственности традиций в Приисетье. Почетная делегация во главе с Александром Моором осмотрела и эту площадку. Это и армянское подворье из села Шорохово, и украинское подворье из села Верхнебешкиль. И там, и там можно узнать о сохранившихся в районе обычаях и национальной кухне. Интересно, что в Исетском муниципалитете живут и чувашские семьи (село Солобоево). Они бережно хранят свою культуру, национальные традиции, например, передают из поколения в поколение искусство создания оберегов.