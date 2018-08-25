СЕГОДНЯ 07:34 2018-08-25T10:25:59+03:00

Он будет создан путем кооперации научных и образовательных организаций Тюменской области, Ямала и Югры

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В Тюмени может появиться научно-образовательный центр. Он будет создан на основе интеграции научных и образовательных организаций Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Реализовать совместные намерения планируется в рамках национального проекта «Наука». Механизмы и перспективы создания НОЦ обсудили накануне, в Тюмени с участием министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова.

Встреча прошла в Тюменском государственном университете. В рабочем совещании приняли участие руководители вузов, региональных научных центров, крупных индустриальных партнеров, представители региональной власти.

Открывая заседание, Михаил Котюков напомнил, что указом Президента РФ в стране к 2024 году планируется создать не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Сделать это планируется путем интеграции университетов и научных организаций, а также их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики.

- Задача достаточно непростая. Существует ряд проектов, есть определенные соображения и предложения на этот счет. В течение года мы должны сформировать модель общеобразовательных центров. Предпосылки к тому, чтобы поставленную задачу реализовать, серьезные, - отметил Михаил Котюков.

В свою очередь, врио губернатора Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что регион готов включиться в эту работу, принять самое активное участие в реализации национального проекта "Наука".

- Говорю это лица юга области, а также от коллег Ямала и Югры. Тюменская область, объединив усилия с округами, а также с действующими на территории регионов крупными нефтегазовыми компаниями, могла бы создать НОЦ в сферах, наиболее востребованных для наших террторий. Это, прежде всего, технологии холода - освоение Арктики, добыча и переработка углеводородов - югорское направление, развитие биотехнологий и агропромышленного комплекса, что наиболее актуально для юга региона, не забывая при этом о социогуманитарном направлении исследований, - подчеркнул Александр Моор.

Он добавил, что на территории Тюменской области подготовку студентов осуществляют шесть вузов. За последние годы наметился серьезный сдвиг приема абитуриентов в пользу инженерно-технических направлений. Кроме того, продолжает развиваться и научно-исследовательское направление. Только за прошлый год финансирование данной сферы выросло почти в два раза.

- Очевидно, единым органом управления НОЦ мог бы стать наблюдательный совет. В целом, у нас есть амбици, политическая воля и финансовые возможности для реализации подобного проекта. Мы пониманим, что создание такой структуры - это точка роста, возможность выхода на новый уровень развития высшего образования и науки, - подчеркнул Александр Моор.

Его поддержал коллега из Югры - зам главы округа, директор департамента экономического развития Николай Милькис. Он отметил, в округе подготовку студентов ведут три ведущих вузов. Их потенциал может быть эффективно задействован в решении всероссйиских задач. Уже сейчас в связи с переходом на новый уклад в нефтяной отрасли, округ активно участвует в национальном проект "Бажен".

В совещании приняли участие руководителями вузов, региональных научных центров. Фото пресс-службы правительства Тюменской области

- Это уникальный, масштабный как по уровню технологических инноваций, так и по объему инвестиций проект. Его цель - перевести баженовскую нефть в категории запасов, готовых к промышленной разработке, что станет новым дополнительным импульсом для развития российской нефтяной отрасли. Сегодня на базе югорского НИИ разрабатываются программы в рамках этого проекта, - пояснил Николай Милькис.

Мнение югорского коллеги разделил и заместитель губернатора Ямала-Ненецкого автономного округа, директор окружного департамента международных и внешнеэкономических связей Александр Мажаров. Он отметил, создание НОЦ открывает новые возможности не только для региона, но и страны в целом. И в этом процессе Ямал также готов предложить уникальные технологии, в частности, связанные с изучением Арктики.

- С 2011 года на территории округа действует научный центр изучения Арктики. При поддержке компаний, ведущих добычу газа на Ямале, мы имеем достаточную материально-техническую базу, чтобы разбивать полевые лагеря для изучения арткических широт, забрасывать туда группы волонтеров и ученых, - рассказал Александр Мажаров.

Во встрече принял участие руководитель Института криосферы земли СО РАН, академик Владимир Мельников

Он добавил, что Тюменский государственный университет среди партнеров в числе первых отправил своих студентов и ученых на остров Белый. Группы волонтеров очищали территории от накопленного в советские времена мусора, а ученые вели наблюдение за климатом.

- Мировой опыт показывает, что драйверы роста - это крупные вузы. Вместе с тем, есть ряд проблем, которые нам предстоит решить в процессе реализации проекта, - отметил ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков.

Так, среди осложняющих факторов он назвал то, что каждый регион имееют свою специфику. Также имеет место слабое взаимодействие с реальным сектором экономики. По его мнению, вузам необхдимо научиться выстраивать эффективные партнерства с научно-образовательными центрами в других регионах России и за рубежом.

- Нужно научиться «в промышленных масштабах» привлекать в регион качественный человеческий капитал, то есть лучшие умы, ориентированные на исследовательскую и инновационную деятельность. Изменить систему отношений науки и бизнеса, создать вокруг себя предпринимательскую экосистему, хорошо понимать принципы функционирования новых рынков и стать ключевыми поставщиками инноваций, научиться эффективно управлять результатами своей интеллектуальной деятельности, - подчеркнул Валерий Фальков.

Нужно изменить систему отношений науки и бизнеса, считает ректор ТюмГУ Валерий Фальков

Профессор бизнес-школы "Сколково" Андрей Волков, выразил мнение, что по исследовательскому направлению потенциал у тюменских вузов низковат, но есть высокая отраслевая составляющая. Поэтому он высказался в поддержку создания НОЦ в Тюмени.

- Как индустрия, мы проголосовали бы "за", - поддержал коллегу из Сколково член правления, управляющий директор ПАО "Сибур Холдинг" Алексей Козлов. Он добавил, что в рамках визита министра состоялось посещение Тобольской промышленной площадки, которая станет флагманом не только отечественной, но и мировой газохимии.

- Запсибнефтехим - это не только рабочие места. Это диверсификация экономики, полное импортозащеение. Комплекс будет точкой притяжения науки и кадров. Реализация крупного проекта создания научного центра - это поддержка вузовской и академической науки.

Подводя итоги встречи, врио губернатора Тюменской области Александр Моор отметил, все три территории прекрасно понимают, в чем они лидеры.

- Мы понимаем, что каждый из нас по отдельности будет проигрывать. Вместе мы будем давать синергию. У нас на территории сконцентированы крупнейшие компании в сфере ТЭК. Для себя мы четко видим приориеты. Уверен, что при должной согласованности действий, получим результат.

В заключение встречи министр образования и науки Михаил Котюков предложил Тюменской области вместе с Ханты-Мансийским автономным округом-Югра и Ямало-Ненецким автономным округом подготовить совместную заявку.

- Сегодня обсуждали предметные области и возможности интеграции и взаимодействия. Это не теоретическое обсуждение, а практическая работа. Задача следующего этапа - контакты сделать более интенсивными, состав участников расширить. Экономический и научно-образовательный потенциал есть, - резюмировал Михаил Котюков.