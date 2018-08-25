2018-08-25T10:25:59+03:00
Общество

В Тюмени может появиться научно-образовательный центр

Он будет создан путем кооперации научных и образовательных организаций Тюменской области, Ямала и Югры
Марина Васильева
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Фото пресс-службы правительства Тюменской областиФото пресс-службы правительства Тюменской области
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В Тюмени может появиться научно-образовательный центр. Он будет создан на основе интеграции научных и образовательных организаций Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Реализовать совместные намерения планируется в рамках национального проекта «Наука». Механизмы и перспективы создания НОЦ обсудили накануне, в Тюмени с участием министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова.

Встреча прошла в Тюменском государственном университете. В рабочем совещании приняли участие руководители вузов, региональных научных центров, крупных индустриальных партнеров, представители региональной власти.

Открывая заседание, Михаил Котюков напомнил, что указом Президента РФ в стране к 2024 году планируется создать не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Сделать это планируется путем интеграции университетов и научных организаций, а также их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики.

- Задача достаточно непростая. Существует ряд проектов, есть определенные соображения и предложения на этот счет. В течение года мы должны сформировать модель общеобразовательных центров. Предпосылки к тому, чтобы поставленную задачу реализовать, серьезные, - отметил Михаил Котюков.

В свою очередь, врио губернатора Тюменской области Александр Моор подчеркнул, что регион готов включиться в эту работу, принять самое активное участие в реализации национального проекта "Наука".

- Говорю это лица юга области, а также от коллег Ямала и Югры. Тюменская область, объединив усилия с округами, а также с действующими на территории регионов крупными нефтегазовыми компаниями, могла бы создать НОЦ в сферах, наиболее востребованных для наших террторий. Это, прежде всего, технологии холода - освоение Арктики, добыча и переработка углеводородов - югорское направление, развитие биотехнологий и агропромышленного комплекса, что наиболее актуально для юга региона, не забывая при этом о социогуманитарном направлении исследований, - подчеркнул Александр Моор.

Он добавил, что на территории Тюменской области подготовку студентов осуществляют шесть вузов. За последние годы наметился серьезный сдвиг приема абитуриентов в пользу инженерно-технических направлений. Кроме того, продолжает развиваться и научно-исследовательское направление. Только за прошлый год финансирование данной сферы выросло почти в два раза.

- Очевидно, единым органом управления НОЦ мог бы стать наблюдательный совет. В целом, у нас есть амбици, политическая воля и финансовые возможности для реализации подобного проекта. Мы пониманим, что создание такой структуры - это точка роста, возможность выхода на новый уровень развития высшего образования и науки, - подчеркнул Александр Моор.

Его поддержал коллега из Югры - зам главы округа, директор департамента экономического развития Николай Милькис. Он отметил, в округе подготовку студентов ведут три ведущих вузов. Их потенциал может быть эффективно задействован в решении всероссйиских задач. Уже сейчас в связи с переходом на новый уклад в нефтяной отрасли, округ активно участвует в национальном проект "Бажен".

В совещании приняли участие руководителями вузов, региональных научных центров. Фото пресс-службы правительства Тюменской области

В совещании приняли участие руководителями вузов, региональных научных центров. Фото пресс-службы правительства Тюменской области

- Это уникальный, масштабный как по уровню технологических инноваций, так и по объему инвестиций проект. Его цель - перевести баженовскую нефть в категории запасов, готовых к промышленной разработке, что станет новым дополнительным импульсом для развития российской нефтяной отрасли. Сегодня на базе югорского НИИ разрабатываются программы в рамках этого проекта, - пояснил Николай Милькис.

Мнение югорского коллеги разделил и заместитель губернатора Ямала-Ненецкого автономного округа, директор окружного департамента международных и внешнеэкономических связей Александр Мажаров. Он отметил, создание НОЦ открывает новые возможности не только для региона, но и страны в целом. И в этом процессе Ямал также готов предложить уникальные технологии, в частности, связанные с изучением Арктики.

- С 2011 года на территории округа действует научный центр изучения Арктики. При поддержке компаний, ведущих добычу газа на Ямале, мы имеем достаточную материально-техническую базу, чтобы разбивать полевые лагеря для изучения арткических широт, забрасывать туда группы волонтеров и ученых, - рассказал Александр Мажаров.

Во встрече принял участие руководитель Института криосферы земли СО РАН, академик Владимир Мельников

Во встрече принял участие руководитель Института криосферы земли СО РАН, академик Владимир Мельников

Он добавил, что Тюменский государственный университет среди партнеров в числе первых отправил своих студентов и ученых на остров Белый. Группы волонтеров очищали территории от накопленного в советские времена мусора, а ученые вели наблюдение за климатом.

- Мировой опыт показывает, что драйверы роста - это крупные вузы. Вместе с тем, есть ряд проблем, которые нам предстоит решить в процессе реализации проекта, - отметил ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков.

Так, среди осложняющих факторов он назвал то, что каждый регион имееют свою специфику. Также имеет место слабое взаимодействие с реальным сектором экономики. По его мнению, вузам необхдимо научиться выстраивать эффективные партнерства с научно-образовательными центрами в других регионах России и за рубежом.

- Нужно научиться «в промышленных масштабах» привлекать в регион качественный человеческий капитал, то есть лучшие умы, ориентированные на исследовательскую и инновационную деятельность. Изменить систему отношений науки и бизнеса, создать вокруг себя предпринимательскую экосистему, хорошо понимать принципы функционирования новых рынков и стать ключевыми поставщиками инноваций, научиться эффективно управлять результатами своей интеллектуальной деятельности, - подчеркнул Валерий Фальков.

Нужно изменить систему отношений науки и бизнеса, считает ректор ТюмГУ Валерий Фальков

Нужно изменить систему отношений науки и бизнеса, считает ректор ТюмГУ Валерий Фальков

Профессор бизнес-школы "Сколково" Андрей Волков, выразил мнение, что по исследовательскому направлению потенциал у тюменских вузов низковат, но есть высокая отраслевая составляющая. Поэтому он высказался в поддержку создания НОЦ в Тюмени.

- Как индустрия, мы проголосовали бы "за", - поддержал коллегу из Сколково член правления, управляющий директор ПАО "Сибур Холдинг" Алексей Козлов. Он добавил, что в рамках визита министра состоялось посещение Тобольской промышленной площадки, которая станет флагманом не только отечественной, но и мировой газохимии.

- Запсибнефтехим - это не только рабочие места. Это диверсификация экономики, полное импортозащеение. Комплекс будет точкой притяжения науки и кадров. Реализация крупного проекта создания научного центра - это поддержка вузовской и академической науки.

Подводя итоги встречи, врио губернатора Тюменской области Александр Моор отметил, все три территории прекрасно понимают, в чем они лидеры.

- Мы понимаем, что каждый из нас по отдельности будет проигрывать. Вместе мы будем давать синергию. У нас на территории сконцентированы крупнейшие компании в сфере ТЭК. Для себя мы четко видим приориеты. Уверен, что при должной согласованности действий, получим результат.

В заключение встречи министр образования и науки Михаил Котюков предложил Тюменской области вместе с Ханты-Мансийским автономным округом-Югра и Ямало-Ненецким автономным округом подготовить совместную заявку.

- Сегодня обсуждали предметные области и возможности интеграции и взаимодействия. Это не теоретическое обсуждение, а практическая работа. Задача следующего этапа - контакты сделать более интенсивными, состав участников расширить. Экономический и научно-образовательный потенциал есть, - резюмировал Михаил Котюков.

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