Обломки крыш, сваленные деревья, выбитые стекла: Тюмень пережила сильнейший ураган

СЕГОДНЯ 10:25 2018-08-24T11:43:38+03:00

Ураган в Тюмени сорвал кровлю с дома и вынес на проезжую часть. Чудом никто не пострадал. Фото группы "ТопТюмень | Типичная Тюмень" vk.com

В стихии чудом никто из людей не пострадал [ФОТО ВИДЕО]

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Тюмень восстанавливают после урагана, который в считанные минуты обрушился на город в вечером 23 августа. Стихия буквально за час залила водой и завалила сломанными деревьями многие улицы и дворы.

Стихия сносила все неустойчивые конструкции на своем пути . Фото vk.com

Пострадали автомобили, детские площадки, линии электропередач, крыши домов. Из-за порывов проводов многие горожане остались без света.

Многие деревья вырывало из земли с корнями. Фото vk.com

Нынешним летом подобный «лесоповал», можно сказать, стал уже привычным. Только в августе в городе несколько раз был шквалистый ветер. Но вчера, непогода разбушевалась не на шутку. До сих пор горожане обсуждают в соцсетях происходящее на улицах.

Так, ветром выбило стекла и вынесло кирпичи парапета на балконе одной из новостроек по улице Первомайская.

Ветром выдуло кирпичи и стекла, рама помята, но напор выдержала. Фото vk.com

На улице Федюнинского во время часа пик начался ливень. Вода в буквальном смысле стояла стеной.

- Я ехал и ничего не видел: летали заборы, молния в дом попала, искры во все стороны, - рассказал в соцсетях Александр Пересторонин.

Дорога была завалена обломками кровли, но автомобили не пострадали. Фото группы "ТопТюмень | Типичная Тюмень" vk.com

Поднявшийся в этом районе ураган сорвал крышу одного из строений, кровлю вынесло на проезжую часть и разбросало по всей трассе. Одна полоса движения была завалена обломками.

- При мне вчера это перелетело от Московского тракта до улицы Мельникайте. Дорожная пробка была до 9 часов вечера, - сообщил Максим Соколов.

Совершенно случайно на этом участке оживленной дороги не было автомобилей. Но очевидцы записали происходящее на видеорегистратор.

- Я думал, конец света наступил, - поделился впечатлением от увиденного еще один тюменец Медведь Белый.

Ветер снял с петель забор и перенес на другую сторону улицы. Фото "Тюмикс. ру"

В частном секторе в районе налоговой инспекции летал забор. Ветер снял его с петель и перенес на другую сторону.

Кадастровый центр в Тюмени остался без крыши. Фото Сулеймана Гасымова vk.com

На улице Республики, 4а снесло крышу у знания Земельного кадастрового центра. Огромные обломки и листы кровли до утра валялись на проезжей части. Автомобилистам приходилось объезжать заваленный участок по тротуару.

Под Тюменью вечером выпал град величиной с теннисный мяч. Фото Катерины Новиковой vk.com

На пригород Тюмени тем временем обрушился град размером 3-5 см. Он побил растения в огородах, о других повреждениях пока сообщений нет.

Во время грозы начался пожар в частном доме по улице Лизы Чайкиной. Пламя было настолько сильным, что поажарные тушили его больше часа. Если б не ливень, бороться с огнем пришлось бы гораздо дольше, говорили очевидцы. От удара грозы под Тюменью, в деревне Посохова, загорелся 3-этажный коттедж. На его тушении работали 20 сотрудников МЧС и 10 спецмашин.

В этом катаклизме чудом никто из людей не пострадал. Как рассказала «Комсомольской правде - Тюмень» пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина, сразу после урагана помощь понадобилась только одному тюменцу. Медики скорой помощи диагностировали у него ушиб. Помощь была оказана на месте.

Между тем, тюменцы задаются вопросами, почему на мобильные телефоны не было привычных СМС-предупреждений от МЧС. Как пояснил начальник пресс-службы регионального МЧС Сергей Юсько, Тюменский Гидрометцентр об ухудшении погоды не сообщал.

Напомним, первый подобный ураган был в Тюмени 20 мая. Тогда сильнейший ветер обрушился на город тоже неожиданно. В итоге пострадали 29 человек. Одна горожанка попала в реанимацию в тяжелом состоянии. На нее рухнула кирпичная стена дома, когда она пережидала ветер в своем автомобиле.