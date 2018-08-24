2018-08-24T11:43:38+03:00
Общество

Обломки крыш, сваленные деревья, выбитые стекла: Тюмень пережила сильнейший ураган

В стихии чудом никто из людей не пострадал [ФОТО ВИДЕО]
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Ураган в Тюмени сорвал кровлю с дома и вынес на проезжую часть. Чудом никто не пострадал. Фото группы "ТопТюмень | Типичная Тюмень" vk.comУраган в Тюмени сорвал кровлю с дома и вынес на проезжую часть. Чудом никто не пострадал. Фото группы "ТопТюмень | Типичная Тюмень" vk.com
Изменить размер текста:

Тюмень восстанавливают после урагана, который в считанные минуты обрушился на город в вечером 23 августа. Стихия буквально за час залила водой и завалила сломанными деревьями многие улицы и дворы.

Стихия сносила все неустойчивые конструкции на своем пути . Фото vk.com

Стихия сносила все неустойчивые конструкции на своем пути . Фото vk.com

Пострадали автомобили, детские площадки, линии электропередач, крыши домов. Из-за порывов проводов многие горожане остались без света.

Многие деревья вырывало из земли с корнями. Фото vk.com

Многие деревья вырывало из земли с корнями. Фото vk.com

Нынешним летом подобный «лесоповал», можно сказать, стал уже привычным. Только в августе в городе несколько раз был шквалистый ветер. Но вчера, непогода разбушевалась не на шутку. До сих пор горожане обсуждают в соцсетях происходящее на улицах.

Так, ветром выбило стекла и вынесло кирпичи парапета на балконе одной из новостроек по улице Первомайская.

Ветром выдуло кирпичи и стекла, рама помята, но напор выдержала. Фото vk.com

Ветром выдуло кирпичи и стекла, рама помята, но напор выдержала. Фото vk.com

На улице Федюнинского во время часа пик начался ливень. Вода в буквальном смысле стояла стеной.

- Я ехал и ничего не видел: летали заборы, молния в дом попала, искры во все стороны, - рассказал в соцсетях Александр Пересторонин.

Дорога была завалена обломками кровли, но автомобили не пострадали. Фото группы "ТопТюмень | Типичная Тюмень" vk.com

Дорога была завалена обломками кровли, но автомобили не пострадали. Фото группы "ТопТюмень | Типичная Тюмень" vk.com

Поднявшийся в этом районе ураган сорвал крышу одного из строений, кровлю вынесло на проезжую часть и разбросало по всей трассе. Одна полоса движения была завалена обломками.

- При мне вчера это перелетело от Московского тракта до улицы Мельникайте. Дорожная пробка была до 9 часов вечера, - сообщил Максим Соколов.

Совершенно случайно на этом участке оживленной дороги не было автомобилей. Но очевидцы записали происходящее на видеорегистратор.

- Я думал, конец света наступил, - поделился впечатлением от увиденного еще один тюменец Медведь Белый.

Ветер снял с петель забор и перенес на другую сторону улицы. Фото "Тюмикс. ру"

Ветер снял с петель забор и перенес на другую сторону улицы. Фото "Тюмикс. ру"

В частном секторе в районе налоговой инспекции летал забор. Ветер снял его с петель и перенес на другую сторону.

Кадастровый центр в Тюмени остался без крыши. Фото Сулеймана Гасымова vk.com

Кадастровый центр в Тюмени остался без крыши. Фото Сулеймана Гасымова vk.com

На улице Республики, 4а снесло крышу у знания Земельного кадастрового центра. Огромные обломки и листы кровли до утра валялись на проезжей части. Автомобилистам приходилось объезжать заваленный участок по тротуару.

Под Тюменью вечером выпал град величиной с теннисный мяч. Фото Катерины Новиковой vk.com

Под Тюменью вечером выпал град величиной с теннисный мяч. Фото Катерины Новиковой vk.com

На пригород Тюмени тем временем обрушился град размером 3-5 см. Он побил растения в огородах, о других повреждениях пока сообщений нет.

Во время грозы начался пожар в частном доме по улице Лизы Чайкиной. Пламя было настолько сильным, что поажарные тушили его больше часа. Если б не ливень, бороться с огнем пришлось бы гораздо дольше, говорили очевидцы. От удара грозы под Тюменью, в деревне Посохова, загорелся 3-этажный коттедж. На его тушении работали 20 сотрудников МЧС и 10 спецмашин.

В этом катаклизме чудом никто из людей не пострадал. Как рассказала «Комсомольской правде - Тюмень» пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина, сразу после урагана помощь понадобилась только одному тюменцу. Медики скорой помощи диагностировали у него ушиб. Помощь была оказана на месте.

Между тем, тюменцы задаются вопросами, почему на мобильные телефоны не было привычных СМС-предупреждений от МЧС. Как пояснил начальник пресс-службы регионального МЧС Сергей Юсько, Тюменский Гидрометцентр об ухудшении погоды не сообщал.

Напомним, первый подобный ураган был в Тюмени 20 мая. Тогда сильнейший ветер обрушился на город тоже неожиданно. В итоге пострадали 29 человек. Одна горожанка попала в реанимацию в тяжелом состоянии. На нее рухнула кирпичная стена дома, когда она пережидала ветер в своем автомобиле.

В Тюмени во время ливня ветер сорвал и вынес на дорогу кровлю.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Что подарить на День воспитателя детского сада
Праздник воспитателей детского сада у нас пока не так широко известен, как День учителя. Тем не менее, поздравить представителей этой профессии стараются многие родители дошкольников. Рассказываем, что можно подарить на День воспитателя детского сада
Новости 24
Энергетики в Тюмени продолжают аварийно-восстановительные работы
В АО «Транснефть – Сибирь» прошел семинар молодых специалистов
Несколько улиц в центре Тюмени 25 августа перекроют для транспорта
Энергетики Тюмени восстанавливают оборванные ветром провода
В тюменском «Сити Молле» покупателей обследуют на глаукому
Ураган в Тюмени: улицы города завалены поломанными деревьями
В Тюмени во время ливня сгорел частный дом
Ветер в Тюмени вновь устроил "Армагеддон"
На улице Монтажников в Тюмени перекроют движение транспорта
"Мисс Мира" катается на велосипеде по Тюмени
Погода 24 августа в Тюмени: дождик весь день
Тюменцев приглашают на благотворительный концерт симфонической музыки
В Тюмени пройдет онлайн-конференция "Как подготовить ребенка к школе?"
Александр Моор оценил югорский опыт создания условий для развития адаптивного спорта
Тюменцев приглашают на квест «Правовой лабиринт»