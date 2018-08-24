В Сургуте Александр Моор посетил кардиоцентр, «Сургутнефтегаз» и Центр адаптивного спорта

СЕГОДНЯ 10:04 2018-08-24T10:06:33+03:00

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Рабочая поездка врио губернатора Тюменской области Александра Моора 23 августа в Югру получилась по традиции насыщенной и разнообразной. За время своего визита в Сургут врио главы региона успел посетить несколько важных социальных объектов, включая центр политехнического обучения «Сургутнефтегаз», новый корпус Сургутского кардиодиспансера и Центр адаптивного спорта.

В ВОСТОРГЕ ОТ ЦЕНТРА

Первая точка сургутского «путешествия» Александра Моора и губернатора Югры Натальи Комаровой – Центр политехнического обучения ПАО «Сургутнефтегаз».

Центр политехнического обучения ПАО «Сургутнефтегаз»Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Это одно из старейших предприятий, которое занимается поиском, разведкой и добычей углеводородного сырья в трёх нефтегазовых провинциях России. Для того, чтобы долгие годы быть «на коне», здесь уделяют серьёзное внимание подготовке кадров и внедрению новых технологий в освоение месторождений.

На БуровойФото: Алексей КОСЕНЧУК

- В прошлом году обучение в центре прошли 44 тысячи человек, в этом планируем охватить уже 56 тысяч. Ещё 12 тысяч человек пройдут курсы по переподготовке, - рассказал главам двух субъектов генеральный директор и совладелец «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов. – Комплекс рассчитан на обучение по 53-м специальностям, которые задействованы в нефтяном производстве.

Центр политехнического обучения ПАО «Сургутнефтегаз»Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Во время экскурсии Александр Моор и Наталья Комарова осмотрели тренажер по отработке навыков работы с установками электроцентробежных насосов, тренажёр, имитирующий процесс бурения, и побывали на учебной площадке с буровой.

Врио губернатора Тюменской области поблагодарил «Сургутнефтегаз» за создание учебных объектов, за долголетнее сотрудничество с машиностроительными предприятиями Тюменской области и за ориентирование на импортозамещение.

Центр политехнического обучения ПАО «Сургутнефтегаз»Фото: Алексей КОСЕНЧУК

- В восторге от центра, который увидел! – восхитился Александр Моор. – Это уникальная площадка, созданная специально под задачи компании! Отличный пример для подражания другим добывающим предприятиям и прекрасная возможность подготовки специалистов в реальных условиях, максимально приближенных к работе на нефтепромысле. Сегодня образовательные учреждения и юга Тюменской области, и Югры ориентированы на подготовку кадров для нефтяных и газовых компаний. Одной из таких кузниц кадров для топливно-энергетического комплекса Западной Сибири традиционно являлся и является Тюменский государственный нефтегазовый университет.

На буровойФото: Алексей КОСЕНЧУК

Цифры говорят сами за себя: сегодня в «Сургутнефтегазе» работает почти 12 тысяч выпускников ТюмГНГУ.

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА

Семиэтажный корпус операционно-реанимационного отделения Сургутского кардиодиспансера поразил врио губернатора Тюменской области Александра Моора и губернатора Югры Наталью Комарову своими масштабами.

Кардиологический диспансерФото: Алексей КОСЕНЧУК

В здании площадью 8 тысяч квадратных метров, построенного в рамках реализации межрегиональной программы «Сотрудничество», предусмотрено разделение потока пациентов, которые поступают в плановом и экстренном порядке.

В Сургутском кардиоцентреФото: Алексей КОСЕНЧУК

- Время ожидания при плановой госпитализации снижено в три раза и составляет 22 минуты, при экстренной госпитализации не превышает 10-12 минут, - рассказал гостям и.о. главного врача Александр Соболев. – Здесь есть и рентгеноперационная и экспресс-лаборатория, что позволяет в кратчайшие сроки выполнить экстренные исследования и доставить пациента в операционную.

В КардиоцентреФото: Алексей КОСЕНЧУК

Одна из палатФото: Алексей КОСЕНЧУК

Во время визита в Сургутский кардиоцентр, главам региона показали новые палаты, отделение анестезиологии, рассчитанного на 18 коек, и даже самую настоящую операцию. Как отметила губернатор Югры Наталья Комарова, высокотехнологичный центр открыт для всех, без привязки к конкретному региону.

Александр Моор в кардиоцентреФото: Алексей КОСЕНЧУК

ПОВЕРИВ В СЕБЯ

Центр адаптивного спорта, заключительная точка поездки Александра Моора в Сургут, - место, когда внутри тебя всё переворачивается: здесь занимаются спортсмены, которые доказали и себе, и остальным, что нет ничего невозможного.

Центр Адаптивного спорта ЮгрыФото: Алексей КОСЕНЧУК

Центр площадью почти 10 тыс. кв. м приобретен два года назад с программой «Сотрудничество» и предназначен для круглогодичной системной подготовки спортсменов-инвалидов.

Громкие имена здесь встречаются на каждом шагу. Первая, с кем познакомились губернатор Югры и врио губернатора Тюменской области – рекордсменка России 2018 года Алина Марковская. Хрупкая девушка со стальным характером и протезом вместо ноги продемонстрировала главам двух субъектов мастер-класс по прыжкам в длину.

С рекордсменкой РоссииФото: Алексей КОСЕНЧУК

- Объект включает в себя: легкоатлетический манеж, оснащённый шестью беговыми дорожками на 60 м для спринтерского бега, четырьмя дорожками на 200 м, секторами для прыжков в длину и тройных прыжков, прыжков в высоту, прыжков в высоту с шестом, секторами для толкания ядра, метания дисков, метания копья, - рассказал гостям директор Регионального центра Адаптивного спорта Алексей Воробьёв. – Кроме того, оборудован тренажёрный зал индивидуальной силовой подготовки с оборудованием, позволяющем проводить комплексную силовую подготовку. В 2017-2018 годы здесь прошло 21 спортивное мероприятие, из которых 5 окружных, 7 городских и 9 для посетителей обособленного подразделения «Региональный центр адаптивного спорта».

Фото на память со спортсменамиФото: Алексей КОСЕНЧУК

В числе тех, кто встретился с почётными гостями на легкоатлетическом манеже Центра, стали рекордсмен России 2018 года Замир Шкахов, заслуженный мастер спорта России Дмитрий Душкин, мастер спорта России Ян Шкулка, заслуженный мастер спорта России, двукратный чемпион Сурдлимпийских игр 2013, 2017 годов по метанию молота Максим Бган и многие другие. Александр Моор и Наталья Комарова пообщались с каждым из них и сделали памятные фотографии.

Со спортсменами центра адаптивного спортаФото: Алексей КОСЕНЧУК

С директором Регионального адаптивного спортаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Сам будучи спортсменом, Александр Моор не преминул отметить шикарное оборудование в тренажёрном зале и восхититься упорством югорчан.

– Региональный центр адаптивного спорта – это яркий пример того, что объекты, строящиеся в рамках программы «Сотрудничество» нужны людям, – отмечает Александр Викторович. – Достаточно посмотреть на счастливые лица ребят, которые занимаются этом уникальном, бесценном центре. В Тюмени много спортивных учреждений, но такого плана пока нет. Говорю «пока» потому, что программа «Сотрудничество» как раз и предполагает развитие социальной инфраструктуры на наших трех территориях, строительство учреждений образований и спорта. Уверен, что подобные объекты будут появляться еще и будут также востребованы жителями. Любой объект в сфере здравоохранения, образования или спорта, который окружные власти посчитают необходимым и предложат для финансирования за счет программы «Сотрудничество», мы будем рады поддержать.

В центре адаптивного спортаФото: Алексей КОСЕНЧУК

По словам губернатора ХМАО-Югры Натальи Комаровой, самый эффективный способ социализации людей с ограниченными возможностями здоровья – ставка на паралимпийский виды спорта. В связи с этим в Правительстве Югры выстраивают методические и организационные возможности Центра и создание великолепной материально-технической базы.

- Работа центра построена на инклюзивном обучении, при этом спортсмены с ограниченными возможностями здоровья принимают в свою семью людей, которые хотят заниматься спортом. И мы видим, что технология хорошо работает, - отметила она.

В центре адаптивного спортаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Стоит отметить, что объект внесен во Всероссийский реестр спортивных сооружений.