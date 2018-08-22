2018-08-22T12:37:53+03:00
Здоровье

В Тюмени на лечение одного ВИЧ-пациента тратят 100 тысяч рублей в месяц

В областной столице проходит Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция»
Лидия Шумкова
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Волонтеры в белых футболках приглашают тюменцев пройти тест на ВИЧ. Фото Михаила КаляноваВолонтеры в белых футболках приглашают тюменцев пройти тест на ВИЧ. Фото Михаила Калянова
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Молодежь в белых футболках и с яркими красными листовками, зажигательные песни, автомобили с призывными лозунгами и палатки здоровья. Так в самом центре Тюмени на Цветном бульваре возле цирка развернулась Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция».

Тест на ВИЧ делают максимально быстро. Фото Михаила Калянова

Тест на ВИЧ делают максимально быстро. Фото Михаила Калянова

Сегодня с 10 утра и до шести вечера тюменцы могут быстро и просто позаботиться о своем здоровье и здоровье близких, сдав экспресс-тест на ВИЧ, а также сделав флюорограмму и проверив артериальное давление.

Инна Куликова: Нам важно сохранить жизни тюменцев. Фото Михаила Калянова

Инна Куликова: Нам важно сохранить жизни тюменцев. Фото Михаила Калянова

- Мы рады приветствовать в Тюмени всероссийскую акцию, которая стартовала с Дальнего Востока и закончит свое действие в западных регионах России. Она призвана привлечь внимание к проблеме ВИЧ, которая актуальна для нашей Тюменской области. Мы всегда поддерживаем такие акции, мы хотим консолидировать наше общество на борьбу с этим тяжелым заболеванием, чтобы не допустить новых случаев инфекции, - заявила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова, запуская акцию и призывая тюменцев пройти обследование.

Директор департамента здравоохранения области приглашает тюменцев сдать анализы. Фото Михаила Калянова

Директор департамента здравоохранения области приглашает тюменцев сдать анализы. Фото Михаила Калянова

По словам Инны Куликовой, в Тюменской области более 1% населения поражено ВИЧ-инфекцией. Регион находится в первой десятке отрицательного рейтинга субъектов, подверженных заболеваемости ВИЧ. И только выявление и своевременное лечение является панацеей от того, чтобы не распространять болезнь дальше и самому сохранить свою жизнь. Благо, современные технологии это позволяют.

Профилактика - лучшая панацея от болезней. Фото Михаила Калянова

Профилактика - лучшая панацея от болезней. Фото Михаила Калянова

- Для того чтобы начать лечиться и защитить своих близких, нужно знать свой ВИЧ-статус. Это уже культура. Любой уважающий себя человек должен это делать не только в рамках акций. У нас провериться можно анонимно и совершенно бесплатно в Центре профилактики и борьбы со СПИД, - прокомментировала она.

Для прохождения теста используются оборудованные мобильные лаборатории. Фото Михаила Калянова

Для прохождения теста используются оборудованные мобильные лаборатории. Фото Михаила Калянова

Сейчас, получая соответствующую терапию, человек с ВИЧ-статусом может жить нормальной жизнью, становится безопасен для окружающих. Такие люди живут обычной интимной жизнью с не ВИЧ-инфицированным партнером, женщины рожают абсолютно здоровых детей, но только если получают терапию. По информации областного департамента здравоохранения, заявка на лечение всех пациентов, которые живут в Тюменской области с ВИЧ, составляет порядка полумиллиарда рублей. Иными словами, на лечение одного пациента в месяц уходит от 20 до 100 тысяч рублей.

Инна Куликова и сама прошла все обследования доступные в "мобильном городке". Фото Михаила Калянова

Инна Куликова и сама прошла все обследования доступные в "мобильном городке". Фото Михаила Калянова

Не забыли медики и о том, что почти 50% людей в регионе умирают от последствий артериальной гипертонии – инфарктов, инсультов, вторая причина смертности – онкозаболевания. Поэтому, кроме экспресс-теста на ВИЧ, на площадке возле Цирка работают палатки, где можно пройти обследование на онкозаболевания и измерить свое артериальное давление.

Проверка артериального давления и консультация - способ избежать инфаркта и инсульта. Фото Михаила Калянова

Проверка артериального давления и консультация - способ избежать инфаркта и инсульта. Фото Михаила Калянова

- Нам важно сохранить жизни тюменцев, поэтому разными способами, какими только возможно, мы хотим это сделать. Чем раньше мы выявим, тем легче лечить. И страусиная позиция тут неприемлема. Мы хотим, чтобы общество понимало это. Поэтому сейчас наша задача – привлечь внимание, рассказать, мотивировать, - отметила Инна Куликова.

На площади у цирка работает мобильная флюорография. Фото Михаила Калянова

На площади у цирка работает мобильная флюорография. Фото Михаила Калянова

- Это колоссальные деньги, но, чтобы взять инфекцию под контроль, государство должно их выделять, - подвела итог директор департамента.

ГДЕ ПРОВЕРИТЬ СВОЙ ВИЧ-СТАТУС В ТЮМЕНИ

22 августа одна из мобильных лабораторий экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию работает в Тобольске у ДК «Синтез» (с 10 до 16 часов), а тюменцы в этот день смогут сдать экспресс-тест на ВИЧ и сделать флюорограмму, придя с 10 до 18 часов на Цветной бульвар.

Для прохождения теста на ВИЧ медики берут кровь на анализ. Фото Михаила Калянова

Для прохождения теста на ВИЧ медики берут кровь на анализ. Фото Михаила Калянова

23 августа уже жители города Ялуторовска с 10 до 16 часов смогут сделать экспресс-тест на ВИЧ на Площади Победы. В Тюмени 23 августа с 10 до 18 часов на площади у ТРЦ «Кристалл» можно будет пройти целый медосмотр: пройти экспресс-тест на ВИЧ, сделать флюорограмму и пройти онко экспресс-осмотр в Палатке здоровья на первом этаже ТРЦ «Кристалл».

24 августа в 10 часов на площади 400-лет Тюмени перед Драматическим театром начнется церемония закрытия «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Тюменцы узнают, как прошла акция на Тюменской земле, увидят интересную фотовыставку и смогут сделать свою замечательную яркую фотографию «Любовь – это…» в специальной фотозоне.

Чтобы проверить свой ВИЧ-статус, жители области также могут с понедельника по пятницу посетить Центр профилактики и борьбы со СПИД в Тюмени (ул. Новая, 2/3), в Тобольске (ул. Красноармейская, 4) и в Ишиме (ул. Пономарева, 6).

Тюменцы могут измерить свое артериальное давление. Фото Михаила Калянова

Тюменцы могут измерить свое артериальное давление. Фото Михаила Калянова

СПРАВКА «КП»

Всероссийскую акцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция» запустило Министерство здравоохранения Российской Федерации. Она направлена на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию. Торжественное открытие акции, проводимой совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), состоялось в День России, 12 июня, в Петропавловске-Камчатском и завершится акция 7 ноября в Калининграде, преодолев 30 регионов страны.

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