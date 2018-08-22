В Тюмени на лечение одного ВИЧ-пациента тратят 100 тысяч рублей в месяц

СЕГОДНЯ 12:20 2018-08-22T12:37:53+03:00

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Молодежь в белых футболках и с яркими красными листовками, зажигательные песни, автомобили с призывными лозунгами и палатки здоровья. Так в самом центре Тюмени на Цветном бульваре возле цирка развернулась Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция».

Тест на ВИЧ делают максимально быстро. Фото Михаила Калянова

Сегодня с 10 утра и до шести вечера тюменцы могут быстро и просто позаботиться о своем здоровье и здоровье близких, сдав экспресс-тест на ВИЧ, а также сделав флюорограмму и проверив артериальное давление.

Инна Куликова: Нам важно сохранить жизни тюменцев. Фото Михаила Калянова

- Мы рады приветствовать в Тюмени всероссийскую акцию, которая стартовала с Дальнего Востока и закончит свое действие в западных регионах России. Она призвана привлечь внимание к проблеме ВИЧ, которая актуальна для нашей Тюменской области. Мы всегда поддерживаем такие акции, мы хотим консолидировать наше общество на борьбу с этим тяжелым заболеванием, чтобы не допустить новых случаев инфекции, - заявила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова, запуская акцию и призывая тюменцев пройти обследование.

Директор департамента здравоохранения области приглашает тюменцев сдать анализы. Фото Михаила Калянова

По словам Инны Куликовой, в Тюменской области более 1% населения поражено ВИЧ-инфекцией. Регион находится в первой десятке отрицательного рейтинга субъектов, подверженных заболеваемости ВИЧ. И только выявление и своевременное лечение является панацеей от того, чтобы не распространять болезнь дальше и самому сохранить свою жизнь. Благо, современные технологии это позволяют.

Профилактика - лучшая панацея от болезней. Фото Михаила Калянова

- Для того чтобы начать лечиться и защитить своих близких, нужно знать свой ВИЧ-статус. Это уже культура. Любой уважающий себя человек должен это делать не только в рамках акций. У нас провериться можно анонимно и совершенно бесплатно в Центре профилактики и борьбы со СПИД, - прокомментировала она.

Для прохождения теста используются оборудованные мобильные лаборатории. Фото Михаила Калянова

Сейчас, получая соответствующую терапию, человек с ВИЧ-статусом может жить нормальной жизнью, становится безопасен для окружающих. Такие люди живут обычной интимной жизнью с не ВИЧ-инфицированным партнером, женщины рожают абсолютно здоровых детей, но только если получают терапию. По информации областного департамента здравоохранения, заявка на лечение всех пациентов, которые живут в Тюменской области с ВИЧ, составляет порядка полумиллиарда рублей. Иными словами, на лечение одного пациента в месяц уходит от 20 до 100 тысяч рублей.

Инна Куликова и сама прошла все обследования доступные в "мобильном городке". Фото Михаила Калянова

Не забыли медики и о том, что почти 50% людей в регионе умирают от последствий артериальной гипертонии – инфарктов, инсультов, вторая причина смертности – онкозаболевания. Поэтому, кроме экспресс-теста на ВИЧ, на площадке возле Цирка работают палатки, где можно пройти обследование на онкозаболевания и измерить свое артериальное давление.

Проверка артериального давления и консультация - способ избежать инфаркта и инсульта. Фото Михаила Калянова

- Нам важно сохранить жизни тюменцев, поэтому разными способами, какими только возможно, мы хотим это сделать. Чем раньше мы выявим, тем легче лечить. И страусиная позиция тут неприемлема. Мы хотим, чтобы общество понимало это. Поэтому сейчас наша задача – привлечь внимание, рассказать, мотивировать, - отметила Инна Куликова.

На площади у цирка работает мобильная флюорография. Фото Михаила Калянова

- Это колоссальные деньги, но, чтобы взять инфекцию под контроль, государство должно их выделять, - подвела итог директор департамента.

ГДЕ ПРОВЕРИТЬ СВОЙ ВИЧ-СТАТУС В ТЮМЕНИ

22 августа одна из мобильных лабораторий экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию работает в Тобольске у ДК «Синтез» (с 10 до 16 часов), а тюменцы в этот день смогут сдать экспресс-тест на ВИЧ и сделать флюорограмму, придя с 10 до 18 часов на Цветной бульвар.

Для прохождения теста на ВИЧ медики берут кровь на анализ. Фото Михаила Калянова

23 августа уже жители города Ялуторовска с 10 до 16 часов смогут сделать экспресс-тест на ВИЧ на Площади Победы. В Тюмени 23 августа с 10 до 18 часов на площади у ТРЦ «Кристалл» можно будет пройти целый медосмотр: пройти экспресс-тест на ВИЧ, сделать флюорограмму и пройти онко экспресс-осмотр в Палатке здоровья на первом этаже ТРЦ «Кристалл».

24 августа в 10 часов на площади 400-лет Тюмени перед Драматическим театром начнется церемония закрытия «Тест на ВИЧ: Экспедиция». Тюменцы узнают, как прошла акция на Тюменской земле, увидят интересную фотовыставку и смогут сделать свою замечательную яркую фотографию «Любовь – это…» в специальной фотозоне.

Чтобы проверить свой ВИЧ-статус, жители области также могут с понедельника по пятницу посетить Центр профилактики и борьбы со СПИД в Тюмени (ул. Новая, 2/3), в Тобольске (ул. Красноармейская, 4) и в Ишиме (ул. Пономарева, 6).

Тюменцы могут измерить свое артериальное давление. Фото Михаила Калянова

СПРАВКА «КП»

Всероссийскую акцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция» запустило Министерство здравоохранения Российской Федерации. Она направлена на информирование граждан по проблемам ВИЧ/СПИДа и мотивирование населения к тестированию на ВИЧ-инфекцию. Торжественное открытие акции, проводимой совместно с Горьковским автомобильным заводом (ГАЗ), состоялось в День России, 12 июня, в Петропавловске-Камчатском и завершится акция 7 ноября в Калининграде, преодолев 30 регионов страны.