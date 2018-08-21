СЕГОДНЯ 15:01 2018-08-21T15:12:15+03:00

На фестивале «Тюменская осень» можно будет купить сыры, пельмени и чиабатту по специальной цене Фото: Алексей КОСЕНЧУК

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До фестиваля «Мёд и хлеб», который пройдёт 9 сентября в рамках фестиваля «Тюменская осень» остаётся совсем немного времени. Это значит, что уже совсем скоро тюменцы смогут купить по специальным ценам качественную продукцию местных производителей. В «палитру» продуктов войдут: колбасы, выпечка, кондитерские изделия, молочная продукция, мёд, мясо, кофе, чай, сыры и многое другое. Корреспондент «Комсомольской правды – Тюмень» побывал в гостях у трёх тюменских производителей и увидел, какие вкусняшки они представят на суд тюменцев.

В КОРОЛЕВСТВЕ МЯСА

«А ты думал, в сказку попал?», спрашиваю себя, надев халат и бахилы. В сказку, причём «мясную». Тюменский производитель с красноречивым названием «Мясная сказка» станет одним из ключевых поставщиков мясной продукции, полуфабрикатов и других «существенных» вкусностей для «Тюменской осени». Семейное предприятие работает уже 20 лет, и за это время успело презентовать более сотни наименований мясных продуктов премиум-класса.

Изготовление фаршаФото: Алексей КОСЕНЧУК

- На фестивале наша продукция будет представлена только на одной торговой площадке, по адресу: ул. Луначарского, 40, - рассказывает коммерческий директор предприятия Анна Французова. – Там будут пельмени, вареники, фарш, хинкали, манты, нарезки мясные и многое другое. С собой много брать не будем, но полную машину загрузим. Готовимся уже вовсю к этому интересному событию.

Мясо на "Мясной сказке" - свежайшееФото: Алексей КОСЕНЧУК

Рецептуру своих деликатесов «Мясная сказка» не раскрывает – они сами её разрабатывают, а состав держится в строжайшем секрете. По словам Анны Французовой, вся продукция приближена к ГОСТу, но в её состав входит тайная изюминка, чтобы отличаться от конкурентов.

Фасовка фаршаФото: Алексей КОСЕНЧУК

- Единственное, что могу сказать, это связано со специями. Эта нотка, которую мы добавляем в состав того или иного продукта, украшает его и делает более вкусным. Поэтому нашу продукцию хочется покупать ещё и ещё.

Фасовка фаршаФото: Алексей КОСЕНЧУК

За двадцать с лишним лет у предприятия сложился основной костяк специалистов, которые работают здесь почти столько же лет, сколько самой «Сказке». Люди ответственные, знают свою работу, выполняют её на совесть. Так, например, в цехе по лепке пельменей женщины лепят более сотни килограммов полуфабриката в день. За тесто отвечает один человек, который раскатывает его на специальном оборудовании, а затем режет формой, остальные – кроптят над лепкой.

Резка теста для пельменейФото: Алексей КОСЕНЧУК

Лепка пельменейФото: Алексей КОСЕНЧУК

- Мы сами едим из этой же партии, - продолжает коммерческий директор. – Захотели поесть – взяли пельмени из «общего котла», сварили, и не боимся за себя. Ведь то, чем мы кормим людей – сами же пробуем, детей кормим своих же. Лепим фирменные пельмени для розничной сети – пельмень-великан. Мужчины такие пельмени просто обожают.

С ПЫЛУ С ЖАРУ

Ещё один товаропроизводитель, который представит свою продукцию на фестивале «Тюменская весна», станет хлебокомбинат «Абсолют».

Упакованное печенье пойдёт на продажуФото: Алексей КОСЕНЧУК

За каких-то шесть лет предприятие превратилось в настоящего местного мастодонта по производству хлебобулочных изделий. Оно выпускает порядка 60 наименований продукции, которые продаются более чем в тридцати торговых точках города.

Печенье с пылу, с жаруФото: Алексей КОСЕНЧУК

Главная особенность хлебопеков – выпечка традиционным, опарным, способом, без добавления ускорителей созревания теста. Продукцию создают с большой любовью к тюменцам, из натурального сырья, доочищенной питьевой воды и йодированной соли. Также в «активе» «Абсолюта» - продукция, обогащённая витаминами группы B, отрубями, зерновыми смесями, лактулозой и другими полезными микроэлементами.

Свежий хлебФото: Алексей КОСЕНЧУК

- На фестивале «Тюменская весна» мы представим как любимую тюменцами продукцию – печенье, свежий хлеб, так и новинки: грузинский хлеб, лукоый багет, чиабатта с оливками, чиабатта с луком, классическая чиабатта и многое другое, - рассказала «Комсомольской правде – Тюмень» заместитель директора по маркетингу Галина Фёдорова. - Будет и тюменский пряник – как в обыкновенной упаковке, чтобы снизить стоимость, так и в красочной.

Готовая чиабаттаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Изготовление тюменского пряникаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Продукция хлебокомбината будет представлена на двух точках – в Антипино, на улице Пушкина, и на улице Московский тракт, 155. На последнем адресе, к примеру, предприятие работает уже несколько лет – результаты ярмарки впечатляют.

Десертная выпечка: доФото: Алексей КОСЕНЧУК

Десертная выпечка: послеФото: Алексей КОСЕНЧУК

- Мы не ожидаем получить от мероприятия какой-то невероятной выручки, - отметила Галина Анатольевна, - «Тюменская весна» для нас – способ познакомить тюменцев с нашей продукцией и продегустировать её. Обещаем: все желающие смогут попробовать любую продукцию, какую захотят.

Ажурное печеньеФото: Алексей КОСЕНЧУК

СКАЖИ: «СЫР!»

Практически «малышом» по возрасту, но «взрослой» по объёму высококачественной продукции можно назвать сыроварню «Ингала», которая работает с 2016 года. Главное их отличие от других производителей сыра – специализация на твёрдых зрелых сырах Южной Италии, которые ни разу не завозились в Россию.

Этим сваренным сырам "исполнилось" только 3 минутыФото: Алексей КОСЕНЧУК

Цены на такой уникальный товар – немаленькие, но и качество продукции – безусловное. Все сыры изготавливают только из высококачественного цельного молока, что позволяет их выдерживать от двух до шести месяцев без химической обработки.

В ассортименте у «Ингалы» - 30 сертифицированных сортов сыра, у каждого из которых ярко выраженный вкус и аромат. Качотта, качокавалло, качотта пиканте, качотта сицилия подят к фруктам, вину и используются как приправы для блюдов или же как десерты.

- Несмотря на то, что у нас сертифицировано 30 сортов сыра, мы производим около 20-ти, - рассказал технолог сыроварни Измайлов Илья. – Дело в том, что мы ориентируемся на качество молока, которое нас несколько ограничивает в производстве. Но те сыры, которые у нас есть, сделаны только из высококачественного сырья.

Сыры зреютФото: Алексей КОСЕНЧУК

Одним из таких сыров без сомнения можно назвать «Монастырский» или качотта сицилия на итальянский манер. После того, как сыр отправляют зреть в холодильник при температуре 10-12 градусов, его периодически моют пятипроцентным раствором соли, чтобы контролировать рост культурной плесени.

На фестивале «Тюменская осень» можно будет купить сыры, пельмени и чиабатту по специальной ценеФото: Алексей КОСЕНЧУК

- На внешней головке сыра плесень растёт – она нужна для формирования вкуса и аромата. Перед продажей мы плесень смываем. У нас почему-то считают, что плесень ядовита, но на самом деле ядовита только чёрная плесень. Однако такая на сыре не вырастет, т.к. чёрной нужна известковая поверхность. А такая плесень, как на сыре, даже полезна.

Какие сыры больше всего заинтересуют тюменцев на фестивале «Тюменская весна» - узнаем совсем скоро. Сейчас продукцию «Ингалы» можно купить на Михайловском рынке и в тридцати магазинах города.

Сыры зреют в холодильникеФото: Алексей КОСЕНЧУК

КТО ЕЩЁ?

Заявки на участие в фестивале «Тюменская весна» поступили на этот момент уже от 30 тюменских товаропроизводителей. В их числе: «ПРОДО Тюменский бройлер», птицефабрики «Пышминская» и «Боровская», «Тюменьмолоко», мясокомбинат «Ялуторовский», «Сибрыбпром», «Золотые луга», «ПК «Молоко», кондитерская фабрика «Квартет», хлебокомбинат «Абсолют», МК «Мясная сказка», ООО «Ингала» и многие другие.

Фестивальные площадки будут работать 9 сентября с 9 до 17 часов.