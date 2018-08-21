День государственного флага РФ - 2018: какая программа ждёт тюменцев

СЕГОДНЯ 11:09 2018-08-21T11:21:16+03:00

Изменить размер текста: A A

День государственного флага появился в России 24 года назад. С тех пор он отмечается в конце каждого лета – 22 августа. В этом году праздник, посвященный триколору, выпал на обычный день рабочей недели, однако тюменцев традиционно ждут торжественные мероприятия. Их основная цель - показать важность государственных символов России.

ФЛАГ НАД ТУРОЙ

Праздник российского триколора начнется в 12:00 с совместного автопробега молодогвардейцев с автомобильным движением SMOTRA.RU. Автопробег пройдет вдоль улицы Ленина до Первомайской и завершится на верхнем ярусе парковки возле набережной.

Водружение флага Российской Федерации на мосту Влюбленных запланировано на 14.30Фото: Татьяна Коркина

Там в 14.00 все участники смогут получить ленточку цвета российского триколора на память, а среди тюменцев пройдет социологический опрос на знание праздника. В конце мероприятия, примерно в 14.30 состоится водружение флага Российской Федерации на мосту Влюбленных.

КОНЦЕРТНЫЕ ПЛОЩАДКИ

Вечером в 17.00 на площади возле ДНК «Строитель» пройдет бесплатная концертная программа «Триколор родной страны». Те, кто посетит это мероприятие, познакомятся с символическим значением флага России и увидят творческие выступления, проявляющие любовь и уважение к Родине и своему народу. В концерте примут участие солисты и коллективы ДНК «Строитель» и Тюмени.

В то же время, в 17.00 на открытой площадке Центра культуры и искусства «Современник» (ул. Олимпийская, 9) начнется праздничное мероприятие «Гордо реет флаг Отчизны». Тюменские хоровые коллективы исполнят песни о Родине и славных страницах ее истории. Дети и взрослые поучаствуют в викторине о Тюменской области.

В микрорайонах Тюмени пройдут свои мероприятия. Так, интерактивно-познавательная программа «Гордо реет флаг державный» пройдет с 18:00 до 20:00 на Уличной площади возле ДК «Водник» (ул. Утешевская, 23). В Тарманах (ул. Малышева, 24) в 17.00 состоится концертная программа «И гордо реет триколор!». На площадке ДК «Орфей» (ул. 70 лет Октября, 5в) детей и взрослых ждет ассорти-мероприятие «Три державных цвета», которая включает игру по станциям «Кругосветное путешествие под Российским флагом». Формат мероприятий: 0+.

Детей и взрослых ждут концертные и интерактивно-познавательные площадкиФото: Татьяна Коркина

БЕЗ ФЛАГА

Тюменцы смогут посетить не только площадки, посвященные празднованию Дня российского флага. На 22 августа намечены и другие мероприятия, ничуть не уступающие в патриотизме остальным. Так, фольклорный праздник «Медовый, ореховый и яблочный Спасы» пройдет для детей и их родителей из Центра 7Я на Бульваре детства (ул. Харьковская, 48). Они познакомятся с традициями празднования августовских Спасов, поиграют в русские народные игры, вспомнят пословицы и поговорки, посмотрят мультфильмы и театрализованное представление, отведают медовых яблок. Мероприятие запланировано с 14:00 до 16:00.

Вспомнить жаркие события Лета-2018 зовут тюменцев организаторы шоу-программы «Лето, давай, давай до свидания!». Место и время проведения - МАУК «ЦТК»( ул. Щербакова, 4/11) с 20:00 до 21:30. Артисты молодежной театральной студии «Хэрэкэт» покажут миниатюры, скетчи, искрометный юмор, номера оригинального жанра и многое другое.