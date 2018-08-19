В Тюменском районе приступили к уборке урожая

СЕГОДНЯ 16:01 2018-08-19T16:08:32+03:00

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На этой неделе в сельскохозяйственных районах Тюменской области стартовала уборочная. Началась она и в «Столичном». Первыми здесь приступили к уборке урожая на племзаводе "Учхоз ГАУ Северного Зауралья". Следом за ним - в АО «Успенское», одном из крупнейших хозяйств региона.

Земледельцам «Столичного» необходимо этой осенью собрать урожай на площадях, превышающих 42 тысячи гектаров. Около 19 тысяч из них нынче заняты зерновыми и зернобобовым, почти две с половиной тысячи - картофелем, около шестисот - овощами. Кормовые культуры, в числе которых многолетние и однолетние травы и кукуруза, занимают в районе порядка двадцати пяти тысяч гектаров земли, технические (рапс) – почти 500.

В нескольких хозяйствах давно завершена плановая заготовка сена. «Ясень-Агро», АО «Успенское» и птицефабрика «Боровская» выполнили свои планы на сто процентов, а учхоз аграрного университета Северного Зауралья – на все сто пятьдесят. Всего по району этот показатель близок в настоящее время к идеальному – 94 процента.

В заготовке сенажа в Тюменском районе в этом году лидером стал совхоз «Ембаевский» - сто сорок процентов плана. Близки к нему акционерное общество «Успенское» и племзавод "Учхоз ГАУ Северного Зауралья". Два крестьянских хозяйства «Александр» и «Рассвет» уже приступили к уборке раннего картофеля. Овощи открытого грунта в эти дни убирают четыре предприятия: ООО «Ясень-Агро», ООО «Агротеховощ», КХ «Александр» и КХ «Рассвет».