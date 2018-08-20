2018-08-20T13:44:06+03:00
Общество

«Корзина школьника»: в Тюмени отправить ребенка в школу можно за 3800 рублей

В Тюмени оказались одни из самых низких цен на школьные товары в стране
Лидия Шумкова
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Канцтовары тюменцам обойдутся в среднем в 260 рублейКанцтовары тюменцам обойдутся в среднем в 260 рублейФото: Алексей КОСЕНЧУК
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Тюменцы могут отправить ребенка в школу, потратив при этом менее четырех тысяч рублей. Такой итог получился в результате анализа стоимости «корзины школьника» на сервисе объявлений «Юла». Как сообщают в пресс-службе сервиса, в корзину вошли не только школьная форма, детские туфли, блузка, школьный рюкзак, канцтовары, но даже букет на 1 сентября и школьная мебель.

Раскладка цен по Тюмени следующая. Школьная форма, в среднем, стоит порядка 840 рублей, детские туфли – 390 рублей, а школьный рюкзак – за 600 рублей. Канцтовары тюменцам обойдутся в среднем за 260 рублей, школьный стол и стул - за 880 и 450 рублей соответственно.

При этом анализ цен на школьные товары в других регионах России показал, что дешевле купить по объявлениям необходимые вещи можно только в Самаре (3500 рублей) и в Казани (3700 рублей). А вот ехать за экономией в Москву, Сочи и Красноярск не стоит: эти города лидируют по стоимости товаров для школы - от 6100 до 6800 рублей в среднем. Для сравнения, средняя стоимость «корзины школьника» в стране — 5 250 рублей.

Между тем, «Комсомолка» подсчитала, что поход на школьную ярмарку в Тюмени обойдется родителям ни много, ни мало в 13-16 тысяч рублей - и на мальчика, и на девочку. В эту сумму входит полный комплект одежды, включая школьную форму, спортивный костюм, носки и другие аксессуары, а также канцелярия. А ведь еще к этой сумму нужно добавить приличный букет для учителя – он стоит около 300-500 рублей. Это все, конечно, средние цифры, вполне можно найти цены пониже, а ненужную канцелярию и вовсе не покупать. Но, наверное, каждому родителю хочется, чтобы их ребенок в новом учебном году выглядел презентабельно и с полным «школьным» комплектом.

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