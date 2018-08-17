В ДК «Нефтяник» отметили 74-ю годовщину Тюменской области

СЕГОДНЯ 19:07 2018-08-17T19:10:56+03:00

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74-ю годовщину Тюменской области сегодня, 17 августа, отметили в ДК «Нефтяник». Современная история нашего региона началась в 1944 году, когда в годы Великой Отечественной войны произошла первая индустриализация Тюмени. За семь десятилетий область превратилась в один из самых динамично развивающихся регионов: здесь строятся заводы, улучшается инфраструктура, а главное – живут удивительные люди с закалённым характером.

- Уважаемые земляки, дорогие друзья! Поздравляю вас с Днём рождения нашей любимой Тюменской области! – обратился к собравшимся врио губернатора Александр Моор. – Этот праздник значим для всех, кто ценит и любит свою малую Родину. Наш регион – поистине уникален: здесь живут настоящие, способные на подвиги, люди. Недаром характер у жителей области закалённый, открытый ко всему новому. Экономический рост области связан с открытием месторождений нефти и газа, природные богатства области осваивали всей страной, население за семьдесят четыре года выросло в десятки раз. Тюменская область остаётся одним из самых многонациональных регионов России, в этом наша особенность и наша сила.

Александр МоорФото: Алексей КОСЕНЧУК

По словам Александра Моора, сегодня у нашего региона есть задел для поступательного движения вперёд.

- Важно, что жители нашего региона позитивно оценивают итоги развития, и в этом залог общественного согласия между властью и обществом. Мы будем слаженно решать стоящие перед нами задачи, я уверен, что нам это под силу! Мощная экономика – это база для того, чтобы делать жизнь людей более комфортной. В Тюменской области крепкая социальная сфера, большое внимание уделяется будущему региона, внедряются новые образовательные проекты и программы. Прекрасные результаты показывает тюменская медицина. Подтверждение тому – позитивная динамика по ряду важных показателей. Продолжительность жизни тюменцев по итогам 2017 года выросла более чем на год и превысила 72 года.

Поздравить с праздником земляков приехал и экс-губернатор Тюменской области, а ныне министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Бывший глава региона отметил, что рад находиться в родном зале ДК «Нефтяника» и разделить добрые чувства в честь празднования нашего общего дома.

- Когда мы говорим о том пути, который прошли за это время, в первую очередь, нужно вспомнить ветеранов и сказать им большое спасибо! – отметил Владимир Якушев. – Мы должны выразить слова благодарности тем, кто осваивал рубежи нашей области и создал мощное энергетическое сердце страны. Недра, поля, энергетика – это всё хорошо, но главное – это люди. Если нет конкретных людей, которые делают всё, чтобы наш край двигался вперёд, ничего не получится. Поздравляю всех земляков с праздником и желаю здоровья и уверенности в завтрашнем дне!

Владимир ЯкушевФото: Алексей КОСЕНЧУК

За заслуги перед родным регионом, Владимиру Якушеву было присвоено звание «Почётный гражданин Тюменской области».

На праздник в честь 74-летия Тюменской области приехали и главы соседних регионов. Губернатор Югры Наталья Комарова, врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов, глава Курганской области Алексей Кокорин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин от всей души поздравили тюменцев с днём области и вручили памятные подарки. Так, югорчане пообещали привезти в Тюмень гастроли национального театра «Солнце», а ямальцы – фотовыставку, рассказывающую о Заполярье.