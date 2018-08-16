СЕГОДНЯ 16:26 2018-08-16T16:26:48+03:00

Путешественница проехала тысячи километров на велосипеде из Ставрополя в Тюмень, чтобы встретиться с отцом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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«Для меня нет ничего невозможного!», однажды сказала себе путешественница из Ставрополя Наталья Иванова, собрала вещи, села на трёхколёсный велосипед и отправилась в Тюмень. За три недели вояжа женщина проехала более 3600 километров, и всё для того, чтобы состоялась долгожданная встреча с папой.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ НАЧИНАЮТСЯ

Первоначально Наталья хотела выслать деньги отцу на новый трёхколёсный велосипед: он грузовой, можно перевозить много вещей, в деревне – самое то! Однако планы поменялись: зачем высылать деньги, если на велике можно прикатить самой? На том и порешила.

- В общей сложности, на велосипеде я проехала 600 километров, 1200 км – на грузовых автомобилях, остальное – на электричках и попутках, - рассказала Наталья «Комсомольской правды – Тюмень». – С одним, Яшкой, вообще проехали 900 км до Казани. Удивительное, кстати, происшествие: он меня остановил на дороге, спросил, из Ставрополя ли я. Оказалось – земляк, и тоже едет в сторону Екатеринбурга через Казань. Вместе с ним и поехала. Из Казани до Тюмени добиралась уже на электричке. Конечно, не совсем комфортно, но зато я теперь знаю, как можно путешествовать с грузовыми велосипедами и как устроена жизнь на вокзалах.

Дневник городов, где побывала НатальяФото: Личная страница героя публикации в соцсети

На электричках Наталье было сложно чисто физически. Велосипед тяжеловат для хрупкой женщины, а ведь его нужно без конца поднимать и опускать на платформу. По мнению путешественницы, большинство российских вокзалов практически не подготовлены для людей-инвалидов, поэтому и ей, хозяйке похожего транспорта, было нелегко.

– База моего велосипеда между колёсами сравни расстоянию между колёсами в инвалидной коляске, – продолжает Наталья. – Где проедет она – там проедет и мой велосипед, только вот мне проехать было невозможно. Парапеты высокие, градус наклона нереальный. Если мне тяжело, то каково инвалидам на колясках?

НЕВОЗМОЖНОЕ ВОЗМОЖНО

Диагноз «сахарный диабет», с которым Наталья живёт 25 лет, не помешал отважной путешественнице осуществить задуманное. Более того, в рамках своего «турне» у ставропольчанки возникла мысль встречаться по пути с диабетиками, чтобы доказать: путешествовать можно и с опасными заболеваниями.

– В Казани встречались с подростками, у которых тоже диабет, и они вдохновились моей историей, – вспоминает Наталья. – Ребята увидели, что даже с болезнью можно вести активную жизнь и путешествовать по миру.

Наталья в КазаниФото: Личная страница героя публикации в соцсети

По словам Натальи, перед поездкой многие сомневались в том, что затея исколесить на велосипеде полстраны – реальная. Однако, приехав в Тюмень, женщина доказала скептикам, что невозможное возможно. Правда, не без неприятных ситуаций.

– У меня было два тяжёлых момента. Первый – когда ехала до Сальска (Ростовская область). Сильный ветер, сорокаградусная жара, а мне крутить педали 70 километров. Под конец я уже каждый час ложилась у обочины и отдыхала минут 5-10, чтобы восстановить силы. Диабет тоже внёс свои коррективы – нужно постоянно мерить сахар в крови. Второй тяжёлый момент – путешествие до Ульяновска, где нужно было проехать 90 километров. Там большие подъёмы, и было жутко неудобно ехать. Если до этого с мышцами было всё в порядке, они у меня подготовлены, то в Ульяновске всё болело. Благо, в Казани познакомилась с массажистом Ренатом и его подругой Юлей, и Ренат меня восстанавливал. Да и с велосипедом были технические проблемы.

Во время путешествия Наталья варит себе "походную" едуФото: Личная страница героя публикации в соцсети

БОГАТЫЙ ОПЫТ

Наталья признаётся, что за трёхнедельное приключение получила колоссальный опыт, и это несмотря на то, что ей уже приходилось находиться в экстремальных ситуациях. В своё время путешественница совершила восхождение на Эльбрус, ночевала возле кладбищ, на привокзальной площади и в лесу, поэтому переночевать в открытом поле в палатке и в спальнике – раз плюнуть.

– Через два дня я буду у папы, и от этого уже щемит сердечко, – признаётся ставропольчанка. – До него я тоже доберусь на велосипеде, здесь чуть больше сотни километров, до Курганской области. Проведя столько времени в пути, преодолеть оставшийся отрезок будет просто. Кстати, первоначально я вообще планировала проехать только 3200 километров, но на моём пути неожиданно возникла Пенза. Так что к моему путешествию прибавилось ещё 400 километров.

День рождения Наталия встретила во время вояжаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

По признанию путешественницы, за всё время пути её ни разу не остановила полиция. Разве что интересовались, как у неё дела.

- Я уже была в палатке, чтобы переночевать, но тут ко мне постучались. Спрашиваю: «Кто?». Отвечают: «Полиция». Я открыла, а они мне: «Вы правда едете из Ставрополя в Тюмень? У вас всё хорошо? Велосипед поближе оставьте», - вспоминает она. – И ГИБДД ко мне хорошо отнеслись, даже махали мне, когда я махала им.

Наталья проехала немало городов

Нельзя сказать, что вояж Натальи был бюджетным. Если сесть на поезд и приехать из пункта А в пункт Б – это одно, но, когда ты останавливаешься в хостелах и покупаешь себе еду, «отпуск» выливается в копеечку. Плюс непредвиденные расходы: ремонт велосипеда, доставка шлема в Тюмень, который Наталья забыла в Екатеринбурге – сумма набегает приличная.

Тот самый велосипедФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Обратный путь ставропольчанка проведёт уже «как все нормальные люди» - на поезде или в самолёте. Однако столь необычное путешествие готова повторить, и уже строит планы на следующий год.