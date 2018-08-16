Из Тюмени на Сахалин: стоит ли отдыхать на острове жителям материка

СЕГОДНЯ 12:01 2018-08-16T11:57:12+03:00

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Далеко, дорого и опасно. Вкратце именно так я, как и многие тюменцы, представляла себе путешествие в единственный регион России, полностью расположенный на островах. И, впрочем, была права, хотя и не во всем.

ДАЛЕКО

Чистого лёту до Сахалина около шести часов. Но так как прямого рейса из Тюмени туда нет, путь лежит через аэропорт Толмачево, что в Новосибирске. А это значит, еще часа два-три придется потерять на пересадке. Если самолет задержат, в основном из-за погодных условий, то и вовсе ждать придется долго.

Виды Сахалина живописны, но из-за большой влажности нередки туманыФото: Лидия Шумкова

К слову, о погоде. Климат на юге Сахалина немного похож на петербургский. Та же повышенная влажность (местные говорят – 100%), а значит и капризность, когда с утра ничто не предвещает беды, но буквально через пару часов небеса могут разверзнуться. Синоптики тут наверняка плачут от непредсказуемости погоды чаще, чем в Тюменской области. Зима, между тем, сильно отличается от Северной столицы: она более снежная, осадков порой выпадает столько, что без лопаты из дома не выйдешь. Благо, заверяют местные, дороги спецслужбы чистят быстро и тщательно, приспособились за столько-то десятилетий.

Сахалин отделяют от материка сотни километров, зато непривычно близки Япония и КореяФото: Лидия Шумкова

Удаленность региона от запада и сильное влияние восточной культуры, да и в принципе островное расположение, делают Сахалинскую область действительно очень далекой для нас, сибиряков. Но спешу уверить – говорят там и думают на том же языке, что и по всей России. Даже несмотря на то, что по численности населения на Сахалине на втором месте, после русских, стоят корейцы, и что южная часть острова 40 лет находилась под контролем Японии. В чем же отличие? Например, в том, что даже в региональном центре – самом крупном островном городе Южно-Сахалинске - жизнь кажется более неспешной, размеренной, а жители больше склонными к созерцанию, близкими к природе, живущими с ней в согласии. Что уж говорить о малых городах и поселках региона…

Виды Сахалина впечатляют и стоят того, чтобы увидеть их своими глазамиФото: Лидия Шумкова

Далек от нашего тюменского и рельеф – живописные сопки равнинного жителя определенно должны впечатлять, как и морское побережье. И это вам не теплое Черное море в Краснодарском крае или Крыму. Охотское море производит впечатление не самое доброжелательное, а во время дождя, когда линия горизонта размывается и все вокруг серое, на берегу становится совсем зябко и неуютно. Но опять же местных рыбаков это совершенно не пугает, а значит, и остальных не должно.

Бывал на острове и русский классик Антон Павлович Чехов. Остров его тогда совсем не восхитил. «Сахалин представляется мне целым адом», - писал он.Фото: Лидия Шумкова

ДОРОГО

Цены на Сахалине напрягли бы даже москвичей. Морепродукты – рыбу, икру - в Москве можно купить дешевле, чем в городе, где их, можно сказать, добывают. А стоимость сельхозпродукции вообще кажется дикой. Так, обычная булка хлеба стоит 70 рублей, килограмм картошки – порядка 60 рублей, а более-менее приличное мясо краба – от тысячи рублей. Для тюменцев это шок-цена.

Женскому полу приходится еще хуже – сделать классический маникюр и покрыть ногти гель-лаком обойдется в 1800 рублей, а просто уложить волосы, выпрямив их – полторы тысячи. Кстати, в Южно-Сахалинске есть некий дефицит салонов красоты и парикмахерских.

Только 10% сельхозпродукции производится на острове, остальное завозится с материка. На фото сахалинское предприятие "Совхоз "Тепличный"Фото: Лидия Шумкова

Почему же так дорого? Дело, скорее всего, в сложности доставки, ведь большая часть продукции поступает на острова извне. По словам председателя сахалинского правительства Веры Щербины, только 10% сельхозпродукции производится местными предприятиями, все остальное завозное. Ну и как тут не подскочить ценам? Власти региона, конечно, поставили себе амбициозные планы – поднять сельское хозяйство на островах, так чтобы перебивать импортную продукцию. Будем надеяться, что технологии позволят осуществить месту, и будущим туристам не придется «разоряться» в буквальном смысле слова.

Хорошо то, что и зарплаты здесь у людей соответствуют уровню цен. Одна из местных жительниц сказала мне, что зарплата в 40 тысяч у них – это не ахти какой заработок. Откровенно, мало. Так, младшей медсестре доступна зарплата не менее 75 тысяч рублей.

К тому же, территория островов приравнена к Крайнему Северу, а значит, и условия для жителей там, скорее всего, такие же, как в округах Тюменской области.

ОПАСНО

Тюменцы прекрасно знают, кто такие медведи и как они выглядят, и, в отличие от москвичей, крымчан, белгородцев или других жителей нашей просторной страны, некоторые с хозяином леса сталкивались или хотя бы знали того, кто сталкивался – в дачном поселке, в тюменском лесу, югорской тайге или в ямальской тундре. Но! На Сахалине же медведь может прийти даже в город, пройтись по ближайшим помойкам, перейти дорогу грибнику, спокойно брести вдоль проезжей части. Короче говоря, каждый второй сахалинец точно видел медведя, а кто не видел, тот обязательно увидит его в будущем. Сахалинцы предупреждают гостей - приедете к нам ранней весной, в лес ни ногой, это опасно для жизни, медведь голодный.

Сахалин – сейсмоопасная зона, жители до сих пор помнят страшное землетрясение, которое произошло на севере острова и уничтожило целый поселокФото: Лидия Шумкова

Еще одна причина опасться Сахалина многим кажется простой и понятной. Сахалин – сейсмоопасная зона. На острове вполне возможны землетрясения и цунами. Хотя чаще всего это происходит на севере острова. Тем не менее, в Южно-Сахалинске не найти высоток – редко встречается дом выше девятого этажа. А оттого город кажется маленьким, зеленым и совсем не таким подверженным урбанизации, как наша Тюмень. Да и пробок таких, как в больших городах, здесь не наблюдается, хотя сами сахалинцы считают, что они есть. Ну, все познается в сравнении…

Сахалинцы любят размеренную жизнь и удобные площадки, где можно поразмышлять и расслабиться под тихое журчание водыФото: Лидия Шумкова

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ ТУРИСТУ

Всего, что может дать туристу Сахалин не перечислить в одной статье. Это лишь малая часть того, что там есть.

Летом, пока на склонах сопок нет снега, возможностью покататься пользуются спортсмены-экстремалы на горных велосипедахФото: Лидия Шумкова

Прежде всего, для тех, кто любит зимние виды спорта, остров подарит большой простор для развития способностей. Трассы есть разного уровня сложности – как для новичков, так и для опытных спортсменов. То же самое касается и ценителей летнего экстрима – для горных велосипедов тут проложены отличные дороги. Ну а тем, кто далек от спорта, можно просто прокатиться на канатной дороге и посмотреть на живописные панорамы города и колоритные природные рельефы.

Южно-Сахалинск лежит в долине между двумя хребтами, будто в заботливых ладоняхФото: Лидия Шумкова

Отличный способ узнать историю края и Дальнего Востока в целом – посетить Сахалинский областной краеведческий музей. Причем по его территории можно прогуляться совершенно бесплатно: посмотреть уникальные экспонаты, включая японский танк времен Второй мировой и японский школьный павильон, который сегодня даже в самой Японии уже не встретишь (все они были разрушены в конце войны американскими военными).

В самом здании музея, специально для этих целей построенном японским архитектором, тоже немало экспонатов, которые заинтересуют любого – от самых маленьких туристов до людей преклонных лет. Ископаемые скелеты сахалинских динозавров (правда только реплики, потому что оригинальные скелеты в свое время вывезли японцы), огромные раковины доисторических моллюсков (они свидетельствуют, что остров когда-то поднялся из океана), образцы культуры и быта народов, населявших острова и многое-многое другое.

Культурная программа может включать и посещение музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Имя русского классика хорошо известно в регионе, ведь тот посещал остров, чтобы познакомиться с жизнью и бытом каторжан. Если кто не знает –с 1869 по 1905 год остров был местом каторги и ссылки. В том числе тут отбывала наказание известная авантюристка Сонька Золотая Ручка.

Японский танк был подбит советскими войсками в ходе Курильской десантной операции в августе 1945 годаФото: Лидия Шумкова

Туристы могут пройтись по морскому побережью и поразиться мощи мрачного Охотского моря, выбраться на рыбалку, попробовать морские дары, включая мясо дальневосточного краба и лососевых рыб.

Такие школьные павильоны, располагавшиеся в японской начальной школе, не сохранились даже в самой Японии. А вот в сахалинском музее – пожалуйстаФото: Лидия Шумкова

ПРЕКРАСНО

Стоит ли Сахалин того, чтобы на него поехать? Еще до поездки туда я бы сказала однозначно «нет». Теперь же скажу – остров стоит и потраченного времени, и денег.

Для меня это совершенно новые открытия в истории своей страны, в истории сахалинского края и даже современной политической обстановки. Это восхищение природным гигантизмом региона – ученые до сих пор не могут прийти к одному мнению, почему растения и животные островов крупнее, чем те же виды на материке.

Охотское море одновременно и прекрасно, и пугающе. Но главное, оно охотно делится своими дарами с островитянамиФото: Лидия Шумкова

Это и замечательные возможности Сахалина для развития горнолыжного спорта – один только курорт «Горный воздух» чего стоит. Уже сейчас он ценится среди спортсменов России и Кореи, а скоро его дополнительно расширят и благоустроят. И, поверьте, я бы хотела на него вернуться.

И наконец, это знакомство с иными привычками и другими людьми, которые стали такими, какие они есть благодаря и вопреки влиянию Востока. И эти люди безмерно и заразительно любят свой край. Их любовь не такая громкая, как в Тюмени, но покоряет своей спокойной уверенностью, что лучше острова Сахалина во всем мире земли не сыскать.

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