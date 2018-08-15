Тюменец продаёт российский триколор с автографом Путина за 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:27 2018-08-15T14:28:41+03:00

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Житель Тюмени Данил К. продаёт российский триколор с оригинальным автографом Президента РФ Владимира Путина за 50 тысяч рублей. Соответствующее объявление молодой человек разместил на сервисе бесплатных объявлений «Юла». При этом, если за «реликвию» заплатить онлайн, скидка составит 3% (1,5 тысячи рублей).

По признанию самого Данила, автограф был получен во время открытия тюменского Центра дзюдо в феврале 2010 года, куда Путин прилетал, ещё будучи премьер-министром. Во время открытия Путин занял место на трибуне, однако насладиться соревнованиями ему не пришлось. Ребятишки, которые сидели рядом с премьер-министром, а ныне – президентом, заслонили от него борьбу и начали упрашивать его дать автограф. Повезло и Данилу, который оказался на открытии вместе с ребятами из тюменской футбольной секции.

– Он выступил со словами приветствия и пошёл мимо секторов, - вспоминает молодой человек. – После того, как он подписал мяч одному мальчику, Путин поднялся в наш сектор. Ну, и я успел урвать автограф.

На вопрос, почему он решил продать автограф Путина и не жалко ли с ним расставаться, Данил отвечает: «Не жалко, да лежит столько времени без надобности». При этом отмечает, что это единственный автограф, который он получил от известного человека.

– На самом деле, я его решил просто выставить: мало ли, кому пригодится. И цену поставил «от фонаря», посмотреть, как пойдёт, - рассказал он корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень».

Стоит отметить, что очередей за автографом Путина пока не наблюдается, но звонки от потенциальных покупателей уже поступают.

Напомним, Владимир Путин был с визитом в Тюмени в феврале 2010 года. Тогда он провел заседание Госсовета, на котором обсуждали образовательные инициативы. В тот же день вечером Путин открыл в областной столице спортивный комплекс Центр дзюдо.