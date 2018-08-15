2018-08-15T14:28:41+03:00
Общество

Тюменец продаёт российский триколор с автографом Путина за 50 тысяч рублей

И даже готов дать скидку, если деньги кинут на карту
Алексей КОСЕНЧУК
Поделиться:
Фото: Даниил К. с сайта "Юла"Фото: Даниил К. с сайта "Юла"
Изменить размер текста:

Житель Тюмени Данил К. продаёт российский триколор с оригинальным автографом Президента РФ Владимира Путина за 50 тысяч рублей. Соответствующее объявление молодой человек разместил на сервисе бесплатных объявлений «Юла». При этом, если за «реликвию» заплатить онлайн, скидка составит 3% (1,5 тысячи рублей).

По признанию самого Данила, автограф был получен во время открытия тюменского Центра дзюдо в феврале 2010 года, куда Путин прилетал, ещё будучи премьер-министром. Во время открытия Путин занял место на трибуне, однако насладиться соревнованиями ему не пришлось. Ребятишки, которые сидели рядом с премьер-министром, а ныне – президентом, заслонили от него борьбу и начали упрашивать его дать автограф. Повезло и Данилу, который оказался на открытии вместе с ребятами из тюменской футбольной секции.

– Он выступил со словами приветствия и пошёл мимо секторов, - вспоминает молодой человек. – После того, как он подписал мяч одному мальчику, Путин поднялся в наш сектор. Ну, и я успел урвать автограф.

На вопрос, почему он решил продать автограф Путина и не жалко ли с ним расставаться, Данил отвечает: «Не жалко, да лежит столько времени без надобности». При этом отмечает, что это единственный автограф, который он получил от известного человека.

– На самом деле, я его решил просто выставить: мало ли, кому пригодится. И цену поставил «от фонаря», посмотреть, как пойдёт, - рассказал он корреспонденту «Комсомольской правды – Тюмень».

Стоит отметить, что очередей за автографом Путина пока не наблюдается, но звонки от потенциальных покупателей уже поступают.

Напомним, Владимир Путин был с визитом в Тюмени в феврале 2010 года. Тогда он провел заседание Госсовета, на котором обсуждали образовательные инициативы. В тот же день вечером Путин открыл в областной столице спортивный комплекс Центр дзюдо.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Тюменцы могут за день получить меддопуск к выполнению нормативов «ГТО»
В Тюмени вынесен приговор экс-сотруднику службы безопасности крупного банка
В Тюменской области отец едва не убил собственного сына
Водитель «БМВ» ночью «перепарковал» сразу три легковушки в центре Тюмени
Юные археологи помогают тюменским ученым в раскопках
В тюменском селе обнаружено тело 15-летнего подростка
Александр Моор оценил километровую лыжероллерную трассу в Нягани
Яичный батл и мастер-классы: «Тюменский яйцефест» подготовил гостям насыщенную программу
Свадьба в одном из тюменских кафе закончилась дракой
Аграрии двух районов Тюменской области вышли на уборку зерновых
Тюменец, въехавший в ограждение Профсоюзного моста, разогнал «Ладу» до 110 км/час
В Тобольском районе многодетный безработный отец украл у соседа корову
Тюменцы загнали в тупик водителя грузовика, устроившего массовое ДТП
В Нягани Александр Моор посетил ключевой газоперерабатывающий завод
Детская поликлиника Тюмени пополнилась мультяшками и развивающими панно
Александр Моор находится с рабочей поездкой в Нягани
В Тюменской области ударом молнии убило шестилетнего малыша
В Тюмени увеличилось количество плановых отключений электроэнергии
Тюменцев ждут приятные сюрпризы от драмтеатра в день открытия касс
Банк УРАЛСИБ предлагает кэшбэк до 30% за онлайн-покупки по картам банка
Общественники проверят ход благоустройства парка «Затюменский»
Работы по ликвидации последствий накрывшего Тюмень урагана велись до глубокой ночи