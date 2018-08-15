2018-08-15T11:12:28+03:00
Телевизор

Тюменцев, прокатившихся в ванне по городу, позвали на «Первый канал»

Местный блогер прославился на всю Россию [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
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Фото: скриншотФото: скриншот
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Блогер Эдуард Филиппов, который прославился на всю России катанием по городу в ванне в Тюмени и Екатеринбурге, стал участником шоу «Первого канала» «Видели видео?». Выпуск с участием нашего земляка вышел в эфир 14 августа, а сам видеоролик посмотрели уже более полумиллиона россиян.

В эфире «Первого канала» Эдуард рассказал, что ролик был снят только для того, чтобы повеселить горожан и подарить им минутку тепла и улыбки. Помогали в «сооружении» ванны на колёсах двое друзей Эдуарда: они же снимали это на телефон и разрабатывали «маршрут» поездки в двух городах.

- Идея появилась спонтанно, хотелось как-то удивить людей, - рассказал Эдуард на шоу. – Полиция нас не останавливала, но на следующий день позвонили и сказали: вы нарушили правила и выписали штраф в тысячу рублей.

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Коротко о поездке в Москву на ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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Как ранее пояснила начальник отдела пропаганды ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова, такие «покатушки» опасны для здоровья и жизни. Причём не только для человека в ванной, но и для других участников дорожного движения. Зато от выходки тюменца остались в восторге и зрители, и ведущий программы Александр Смол.

- Молодцы! – похвалил он трёх креативных друзей. – Это реально круто!

На съёмках программы Эдуард Филиппов познакомился с экс-солистом группы «На-На» Александром Лёвкиным и актрисой Жанной Эппле, которая предложила назвать видеоролик «Тюменские забавы». В своём Инстаграме тюменец даже поделился их совместной фотографией и подписал: «После встречи с этими прекрасными людьми, я точно понимаю, куда я иду».

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После встречи этих прекрасных людей я точно и явно понимаю куда я иду
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Видели видео? Выпуск от 14.08.2018.Номинации выпуска: Все как у людей и Разыграли . В постоянной рубрике Шлем правды проверку на честность прошла дочь певца Владимира Левкина Ника.

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