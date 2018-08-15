Собираем ягоды: сколько можно заработать на сборе сезонных дикоросов в Тюмени?

СЕГОДНЯ 12:37 2018-08-15T10:55:10+03:00

Попробуйте просто встать в эту волшебную позу и засекайте, насколько вас хватит Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Несанкционные места торговли так и манят проходящих мимо тюменцев ароматами: весь июнь горожане страдали от дурманящего сладковатого запаха земляники, в июле пошла садовая и лесная клубника. Сейчас время черники, смородины, крыжовника, малины… В общем всего, что Бог послал на радость страждущим.

Хорошо, но дорого!

Цена на землянику в июне кусалась не хуже злой собаки – 350 рублей за стакан отборного лакомства объемом 0,4 литра, насыпанный явно не до верху. Стакан лесной клубники 250-270 рублей за аналогичный объем. Клубнику и «викторию» предлагали за 200 рублей стакан. Аналогичная цена установилась на смородину, малину и прочие ягодные радости.

Торговаться и просить скидку бессмысленно:

- Уступите в цене!

- Мне на хлеб никто не уступает, - начинают прибедняться и давить на жалость те, кто является пенсионером или имитирует принадлежность к этой категории граждан. Но есть и те, кто не скрывает свое перекупничество:

- Не нравится цена? Иди вон отсюда, не закрывай мне прилавок, кому надо купят! – орет тетка, чье несанкционированное торговое место напротив ДК «Строитель».

Купи-продай…

Почему это выгодно таким вот нелюбезным тетушкам – понятно. Достаточно просто выехать за город на одну из основных трасс и спросить цену на ягоды у ближайшей деревни.

В Тмени прилавки ломятся от ягод, но цены - кусаютсяФото: Дмитрий Терентьев

- Литр смородины – 100 рублей, будет брать ведро, отдам за 80 рублей литр, - бойко предлагает мальчишка лет 14-ти у одного из населенных пунктов по трассе Тюмень-Курган. Для деревенских это привычный способ не просить с родительского кармана и зарабатывать на свои увлечения.

Если перекупщик возьмет товар у него и выставит с привычным для города ценником в сто рублей, то заработает на каждом литре минимум 200 рублей. А это уже не 100%, а 200% чистой прибыли и … никаких налогов! Такой рентабельности не помнит ни один из официально действующих бизнесов региона.

На школьную форму

Правда у этой ягодной истории есть и другая сторона. Для многих сельских жителей — это реальный приработок к их невысоким зарплатам и возможность собрать детей в школу. Ребятишки постарше и сами понимают, как это повлияет на их внешний облик к первому сентября и охотно подряжаются с родителями на сборы дикоросов.

- Вырос сын у меня. Нога 43 размера, где же я ему теперь подешевле прикуплю кроссовки для школы? А ведь уже девятый класс нынче, простые не хочет, модные надо ему, а они ж, матушка, сказать страшно в Тюмени вашей четыре тыщи стоят, - переживает сельская жительница Валентина Павловна. Она хоть и работает в магазине продавцом-товароведом, но на 16 тысяч зарплаты не разбежаться. Спасает свое хозяйство, в котором три коровы. Продажа молока и вот такой сезонный заработок, - единственная надежда.

- Мамуль, не переживай, наторгуем. Я чернику принес, - басит уже взрослым голосом Сережка и показывает пятилитровое ведро свежесобранной черники. Вот сейчас поем и пойду на трассу, продам, уже тысячу заработал.

И сдачу не взял!

Писать о том, что кто-то собрал ведро ягод с утреца и по хорошей цене продал проезжающим мимо северянам или зажиточным тюменцам, легко. Это прямо даже на уровне местных деревенских легенд пересказывают. И каждая такая история до боли похожа на другу: вот позапрошлом году остановился дорогая большая машина, все стекла черные, вышел мужик, да и взял два ведра, не торгуясь. И денег дал – две купюры пятитысячных. Мол, вот тебе добрая женщина, за твои труды. За каждой же ягодкой наклонилась, чтобы мне ее собрать! И уехал с ветерком.

Деревенские обожают рассказывать истории, когда 2 ведра ягод купили за 5, а то и 10 тысяч... Огромные деньги!Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас же процесс покупки ягод у дороги выглядит совсем не так: машины останавливаются не часто, если и тормозят, то непременно стараются сторговать хоть сколько-тто.

- Вот им же невдомек, что за ягодами накланяешься так, что потом еле разгибаешься, что рискуешь и клеща принести, и змею какую встретить, - волнуется Валентина Павловна.

Два литра за час

Лучший способ понять: стоит ли собранная ягода тех денег, которые просят за нее собиратели дикоросов и уж тем более перекупщики, стоящие на городских улицах с самодельными картонными прилавками, попробовать самому. Корреспондент «Комсомольская правда-Тюмень» решил проверить на себе возможности ягодного бизнеса.

Встать в «до свету…» не самая большая проблема, если вы в принципе по своей природе жаворонок. Куда большая проблема найти то самое место, где водятся ягоды. Удача, если с вами будет опытный проводник из числа деревенских сборщиков ягод на своем транспорте. Дорогу запоминать смысла нет, у каждого такого человека есть свои излюбленные поляны и свои тропы. Меня за черникой повели знакомые: как и положено в 7 утра я стояла на тропе в бору, куда мы свернули с трассы Тюмень-Курган, не доезжая до границы Исетского и Тюменского районов.

Одну ягодку беру, на вторую - смотрю, а третья - сама в рот проситсяФото: Дмитрий Терентьев

- Лет пять назад было такое, что все горожане толпой пошли за черникой, чуть не убили места. А кое-где в хлам вытоптали… они дикие, ваши тюменские, не умеют любя ягоду брать, рвут с корнем кустики, а потом обирают… Не ступают аккуратно, ползут, как Мамай по Руси, все коленями передавят, - сетует мой проводник Андрей, - А ты вот туда, к сосне спускайся. Я отсюда спелую ягоду носом чую. Бери аккуратно, не ломай веточек.

Я слушаюсь и спускаюсь с тропы, стараюсь аккуратно встать между черничного ковра, закрывшего место под соснами так, что не видно прошлогодней опавшей рыжей хвои. В лесу еще влажно, свежо, зудят комары, которые плевать хотели на городские репелленты. За первые две минуты я набираю полную горсть и терзаюсь: толи сразу отправить в рот, толи положить в ведерко. Соблазн съесть первые собранные ягоды оказывается сильнее.

- Ну, маланья, ты так до свадьбы ведро не наберешь, - подшучивает надо мной провожатый. Ты поесть пришла или собрать на зиму?

- Да и то, и то, но собрать надо. – оправдываюсь я.

Через час у Андрея половина пятилитрового ведра. У меня в два раза меньше.

- А ты умеешь брать! - оценивает он мои труды, если бы не складывала за щеки, было бы два литра.

Можно остаться еще, но я уже чуть не реву от боли в спине. Попробуйте просто встать в эту волшебную позу, которую ценители йоги называют «собака мордой вниз» и засекайте, насколько вас хватит… Как только стало невмоготу, выпрямляйтесь, выдыхайте и … возвращайтесь в эту же собачью позу и продолжайте задорно и радостно. Только ягоду не вытаптывайте!

Как выполните свою норму и соберете свое первое ведро, возвращайтесь домой и попытайтесь дожить до утра. Если выживете, подумайте за сколько захотите отдать свой труд, суммировав ущерб от выпитой комарами крови и внеплановой «горячей растяжки» всех мышц.

И да – покупать лучше у деревенских: они действительно трудились, собирая ягоду. Вам - радость, а им – заработок.