Почему в советское время в Тюменской области не появился крупный речной порт

СЕГОДНЯ 15:07 2018-08-14T15:12:50+03:00

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Ровно 32 года назад советские власти сказали окончательное «нет» проекту «поворота сибирских рек» стоимостью 32,8 миллиарда рублей. 14 августа 1986 года на специальном заседании Политбюро ЦК КПСС они приняли решение прекратить работы, которые длились 20 лет под руководством Минводхоза.

Неосуществленный советский проект предполагал обеспечить водой засушливые регионы страны Казахстан, Узбекистан и Туркмению, а также малые города Курганской, Челябинской и Омской областей путем строительства водного канала из Оби через Казахстан на юг.

- Смутно, но я помню, какое сильное волнение было у нас на севере из-за этого проекта, - вспоминает уроженка Белоярского Виктория Добродеева. – Ходили слухи, что из-за поворота рек провалится земля, так как пустоты в ней уже были – нефть тогда качали вовсю. Говорили, что весь север превратится в пустыню, зато в Казахстане будет много хлеба, и им смогут обеспечить весь мир. Но когда стало известно, что проект прикрыли, все у нас радовались, как дети.

Марина Фадеева, родом из Заводоуковска, тоже припомнила истории, которые ходили в то время в ее городе:

- Я тогда училась в школе и нам учителя говорили, что скоро Заводоуковск станет крупным речным портом, так как предполагаемый водный канал будет пролегать мимо города. А это огромные возможности для экономики и развития в целом, - отметила она. – Но были и определенные опасения по поводу экологических проблем.

Волновались не только жители Сибири. Было много противников проекта и среди ученых мужей. Так, группа исследователей из Академии Наук СССР написала коллективное письмо, в котором говорилось о катастрофических последствиях переброски части стока северных рек и указывалось на грубые ошибки, допущенные при разработке всей проектной документации Минводхоза. Все это повлияло на решение руководства страны.

В последнее десятилетие к вопросу «поворота сибирских рек» вновь вернулись. Тему поднимали в том числе в 2010 году российский президент Дмитрий Медведев и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Если экологи их не поддержали, то академики РАН увидели некоторые возможности для частичной реализации советской идеи.

На официальном сайте РАН в одной из публикаций приведены слова заведующего лабораторией гидрологии Института географии РАН Николая Коронкевича, который в 2011 году заявлял - советский проект может быть полезен в случае его реализации в «урезанном варианте».

- Сейчас стоило бы частично реанимировать проект переброски стока сибирских рек в такой форме: передавать воду по трубопроводу в малых объемах и прежде всего для обеспечения питьевого водоснабжения, - процитировала его пресс-служба академии.