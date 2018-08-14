Тюменский Роспотребнадзор открыл горячую линию для клиентов «Натали Турс»

СЕГОДНЯ 11:53 2018-08-14T12:06:36+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Тюменской области запустило горячую линию для потребителей-клиентов туроператора «Натали Турс». Ранее на официальном сайте компании появилась информация об аннулировании всех забронированных и оплаченных туров. В этой связи сотрудники ведомства готовы оказать содействие пострадавшим в получении экстренной помощи и возмещении убытков.

В настоящее время на горячую линию поступило порядка 43 звонков от жителей юга области. Пока все вопросы носят консультационный характер.

- Люди интересуются, как им дальше действовать. Какие шаги предпринять, чтобы не попасть в сложную ситуацию. Каких-то проблемных звонков, жалоб на грубое нарушение прав потребителей пока не поступало, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правде Тюмень» в пресс-службе ведомства.

В региональном управлении Роспотребнадзора добавили, что на сайте размещен пошаговый алгоритм действий для подобных ситуаций. В частности, сотрудники ведомства обращают внимание, что в случае объявления о приостановлении деятельности фирмы, в силу определенных причин, обязанность по возврату денежных средств туристам, возлагается на страховую компанию, либо организацию, предоставившую банковскую гарантию.

- Потребитель имеет право требовать возмещения убытков, причиненных ему вследствие оказания услуг ненадлежащего качества. Если ему отказано в этом, управление готово незамедлительно обратиться с исками в суд в защиту их прав, - сообщается на сайте ведомства.

Напомним, в начале июля туроператор аннулировал все заказы и услуги на период с 4 июля по 30 сентября 2018. Соответствующие информационное сообщение появилось на сайте компании. Сколько именно жителей Тюменской области купили путевки у «Натали-Турс», сказать сложно. Известно, что часть из них, чьи заявки были заведены еще до нового года, отправились на отдых в июле по своим направлениям без каких-либо проблем. Среди пострадавших, по предварительным данным, могут быть не менее 50 человек.

КУДА ЗВОНИТЬ

Консультацию можно получить, обратившись в общественную приемную Управления по адресу: г. Тюмень, ул. Рижская, 45а, либо позвонив по телефону (3452) 20-86-66, а также в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Тюменской области» по адресу: г. Тюмень, ул. Холодильная, 57, либо по телефону (3452) 567-990 доб. 3722; 3723. Также на сайте ведомства размещен образец претензии в отношении туроператора.

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