Тюменская область активно готовится к предстоящим выборам

СЕГОДНЯ 09:49 2018-08-14T10:31:09+03:00

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В Тюменской области продложается активная подготовка к Единому дню голосования. 9 сентября жителям региона предстоит выбрать губернатора, а также новый состав Тюменской городской думы.

- В первую очередь, конечно, взгляды наших земляков прикованы к выборам губернатора. Компания схожа с президентскими выборами. Тюменская область показала хорошую явку в марте. На Единому дню голосования задачи остаются теми же. Участвуют три самостоятельныъ субъекта. Всего в выборах могут принять участие более 2,5 миллионов избирателей, - отметил председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

Глава облизбиркома напомнил, что на пост главы региона претендуют четыре кандидата. Это три действующих депутата Тюменской областной Думы, а также врио губернатора Александр Моор, выдвинутый партией "Единая Россия".

Начиная с 8 августа в регионе активно стартовала предвыборная компания, с 11 августа активизировалась агитационна часть, а уже с завтрашнего дня, 15 августа, начнутся дебаты.

Тюменским Домом печати уже подготовлены бюллетениФото: Кира Санникова

- Все запланированные мероприятия, выполняются. Постоянно сверяемся с коллегами в территориальных комиссиях. Всего на территории Тюменской области будут действовать 1095 участков, в ХМАО-Югре - 710 и на Ямале 218 участков. На юге регоина традиционно будут организованы 9 временных избирательных участков - 2 в следственных изоляторах и 7 в медицинских учреждениях, - пояснил Игорь Халин.

Всего по югу Тюменской области в выборах примут участие 1 млн 89 тысяч 148 человек, в Югре - 1 млн 116 99 тысяч человек и 352 тысячи 459 человек на Ямале.

Досрочно приголосуют 2351 избиратель, в том числе жители Тобольского и Уватского района. Также свое избирательное право смогут реализовать и жители труднодоступных районов. Бюллетени уже подготовлены тюменским Домом печати и переданы в Избирком области.

Председатель комиссии добавил, что уже работает и горячая линия, по которой жители всех трех субъектов могут задать интересующие их вопросы. Кроме того, в помощь избирателям и интернет-ресурс Мой участок. рф, где избиратели могут узнать по месту регистрации свой участков.

Для работы на выборах уже аккредитованы 58 журналистов из 13 СМИ региона. Представители средств массовой информации еще могут успеть это сделать. Достаточно заполнить электронную форму на сайте Облизбиркома.