Алёна Водонаева поделилась новым видео и фото с церемонии венчания в Лас-Вегасе

СЕГОДНЯ 08:14 2018-08-14T08:16:01+03:00

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Модель из Тюмени, экс-участница «Дома-2», телеведущая Алёна Водонаева поделилась своими подписчиками новыми личными фотографиями с венчания, которое состоялась в июле в Лас-Вегасе. Теледива призналась, что фото на телефоне пролежали неделю, однако показать их решилась только сейчас.

– Возможно, это теперь моя самая любимая фотосъемка, - признаётся Алёна. – После церкви, мы с Лешей, Богданом и крутой парочкой фотографов поехали по окрестностям Лас Вегаса, чтобы сделать свадебную фотосессию на память. Мне даже сложно назвать съемкой то, что организовали нам наши фотографы. Они профессионалы, абсолютно перекрытые по творчеству и оригинальности, повезли нас в невероятные локации для мощнейших красивейших картинок.

По признанию Алёны, молодожёны просто «офигели», попав во время съёмок в город-призрак, где живут гремучие змеи, стоят старые автомобили и разбитый самолёт и находится высохшее озеро. Неделю назад там ещё была вода, а сегодня – лишь потрескавшаяся земля.

– Это были незабываемые приключения для нас и для ребёнка, поэтому меня правда ломает называть этот волшебный день так просто и скучно - «свадебная фотосессия». Это был невероятный день, я никогда в жизни не забуду свои эмоции. Восторг, удивление, счастье от того, что мы только нашей семьёй переживаем этот момент. Наши фотографы – настоящие психи своего дела, готовые ехать снимать в такие удивительные и необычные точки. С ними вы попадёте не на съемку, а в кино. И это учитывая, что сам Вегас - это и есть кино, и можно было бы вообще никуда и не ехать.

alenavodonaeva Свадьба Алёны

Кроме того, на своём канале на youtube девушка выложила очередной выпуск видеоблога, в котором подробно рассказала о самом знаменательном дне в своей жизни. В качестве видеооператора выступил сын Алёны, Богдан, а монтаж к видеоблогу сделала сама Водонаева.

- Не судите строго, влог монтировала я, а я как ни крути, только учусь, - попросила Алёна своих подписчиков.

alenavodonaeva У меня уже неделю в телефоне лежат фотографии с нашей свадьбы в Вегасе

На кадрах можно увидеть саму церемонию венчания в Лас-Вегасе, стильную фотосессию молодожёнов и необычные пейзажи старого американского городка.

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