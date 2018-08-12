Насыщенные выходные: Александр Моор побывал с рабочей поездкой в Нижневартовске и Бердюжском районе

СЕГОДНЯ 19:09 2018-08-12T19:10:48+03:00

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«Выходные на календаре – не повод отдыхать»: с таким девизом в последние дни работает врио губернатора Тюменской области Александр Моор. В субботу и воскресенье глава региона посетил сразу два населённых пункта – Нижневартовск, где он принял участие в праздновании Дня строителя и осмотрел новый детский сад, и в Бердюжском районе, где посетил местное предприятие по производству продуктов питания ООО «МОЛОКО».

ДОМИК ДЛЯ ДЕТЕЙ

Прилетев в Нижневартовск, Александр Моор первым делом отправился в новый детский садик №69 под необычным названием «Светофорчик». Это второй корпус учреждения на 120 мест (6 групп), который был построен в рамках реализации программы по государственно-частному партнёрству. На приобретение детского сада, которое осуществлялось в рамках реализации Тюменской областной целевой программы «Сотрудничество» было потрачено почти 182,3 млн рублей. Впоследствии детский садик передали в собственность Нижневартовска, а функционировать он начал 4 сентября 2015 года.

Александр Моор и Наталья Комарова в детском садуФото: Алексей КОСЕНЧУК

- Вся территория дошкольного учреждения задействована для двигательной и познавательной активности детей: здесь и обучение, и закрепление правил дорожного движения; лабиринты, народные игры, - рассказала главам двух субъектов заведующая детского сада Елена Кленичева. – На прогулке дошкольники могут заняться интеллектуальной деятельностью: поиграть в шашки, шахматы, провести опыты и эксперименты. Есть и метеостанция, которая позволяет в игровой форме познакомить детей с явлениями природы и научить наблюдать за погодой.

В детском саду "Светофорчик"Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Кроме того, в детском саду организован космо-квантум, который также не преминули посетить Наталья Комарова и Александр Моор. Есть и мобильный планетарий, где детей знакомят с историей города и округа, народами, живущими в Югре, России, краснокнижными животными и растениями.

В детском саду "Светофорчик"Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Почётных гостей, а именно Александра Моора и губернатора ХМАО-Югры Наталью Комарову, ждали не только дети, но и их родители. Вместе с главами регионов ребятишки и их мамы и папы водили хороводы, пели песни и участвовали в семейном спортивном празднике, посвящённом Дню физкультурника. Впоследствии родители воспитанников «Светофорчика» поблагодарили Александра Моора и Наталью Кмарову за реализацию целевой программы «Сотрудничество», благодаря которой в городах строятся важные для людей объекты.

Хоровод в детском саду "Светофорчик"Фото: Алексей КОСЕНЧУК

НИЗКИЙ ПОКЛОН

Другое важное мероприятие, в котором принял участие Александр Моор – масштабный праздник, посвящённый Дню строителя, который прошёл в нижневартовском Дворце искусств. Выступая перед гостями, врио губернатора Тюменской области передал низкий поклон от ветеранов своим коллегам – строителям Югры и пожелал виновникам торжества счастья, благополучия и новых амбициозных проектов.

Александр Моор на Дне строителяФото: Алексей КОСЕНЧУК

- Уважаемые работники строительной отрасли Югры! От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником Днем строителя и передаю огромный и искренний горячий привет от Ваших коллег с юга Тюменской области. У тюменских строителей и строителей Югры общая история: несколько десятилетий назад строители вместе с геологами и нефтяниками с представителями других профессий осваивали Западную Сибирь. Прокладывали дороги, обустраивали месторождения, в чистом поле возводили города. Благодаря их труду сегодня наши регионы активно развиваются. Строительство сегодня является одной из самых динамично развивающихся отраслей нашей экономики. Строители возводят новые, красивые, благоустроенные районы, новые современные дороги и мосты. Благодаря строителям развивается наша общая программа «Сотрудничество». Вместе мы строим будущее наших регионов, - поздравил ветеранов строительной отрасли Александр Моор и вручил лучшим работникам Почётные грамоты и Благодарности губернатора Тюменской области.

Благодарность губернатораФото: Алексей КОСЕНЧУК

ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ

В конце дня, проведённого в Нижневартовске, Александр Моор в разговоре с журналистами заявил о том, что объёмы закупок между Югрой и Тюменской области выросли вдвое – и, во многом, благодаря программе «Сотрудничество». По словам врио губернатора Тюменской области, сегодня более 60 тюменских заводов работают и поставляют свою продукцию и услуги на территории Югры и Ямала.

Главы двух субъектов на Дне физкультурникаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Мастер-класс на Дне физкультурника в НижневартовскеФото: Алексей КОСЕНЧУК

- В прошлом году мы заключили контракты на сумму 65 миллиардов рублей. При этом 112 наименований продукции – это импортозамещение. Сегодня мы ориентируем производителя по принципу «не купите то, что мы делаем, а скажите, какие у вас есть проблемы и мы поможем вам их решить». Поэтому мы работаем над качеством выпускаемой конкурентоспособной продукции высокого качества и по лучшей цене. Делаем мы это вместе с нефтегазовыми добывающими компаниями, - подчеркнул Александр Моор.

Закупочная сессия происходит следующим образом: из компании приезжают специалисты и рассказывают о требованиях к продукции и задачах, а предприятия к ним адаптируются. Это позволяет наращивать объемы закупок. С 2016 года они выросли вдвое.

Встреча со спортсменами, занимающимися скандинавской ходьбойФото: Алексей КОСЕНЧУК

- Конечно, есть большой инвестиционный проект от нефтегазовой компании Югры и тюменские предприятия, промышленники должны этот рынок не упускать: активно себя позиционировать, конкурировать с другими регионами в сфере качества, - заявил врио губернатора Тюменской области.

Комментируя итоги поездки в Нижневартовск, Александр Викторович отметил: к концу рабочего дня совсем не чувствуется усталости.

- Сегодня были исключительно яркие, позитивные эмоции от посещения детского сада, от общения с детьми, от югорских спортсменов и самое позитивное впечатление от строителей, которым я передал привет от коллег из Тюменской области, - заявил Александ Моор.

Рабочая поездка в НижневартовскФото: Алексей КОСЕНЧУК

ВКУСНЫЕ ПРОДУКТЫ

Сегодня, 12 августа, Александр Моор побывал в Бердюжском районе, где ознакомился с продукцией ООО «Молоко». Сметана, питьевые йогурты, ряженка, сливочное масло, твёрдые и плавленые сыры (сливочные, шоколадные и с грибами) хорошо известны не только в Тюменской области, но и на севере, и в соседнем городе Кургане. Глава региона продегустировал молочную продукцию и ознакомился с цехами, где её изготавливают.

- Все районы и города нашей большой Тюменской области имеют свои особенности и преимущества. Каждая территория, благодаря людям, которые живут и трудятся на ней, вносит вклад в процветание региона. И Бердюжский район - не исключение. Районная экономика формируется за счет малого и среднего бизнеса, личных подсобных хозяйств. Но какие вкусные и экологически чистые продукты питания производят бердюжане! – приводит слова Александра Моора ИА «Тюменская линия».

В Бердюжском районе. Фото: Тюменская область сегодня

Итогом рабочей поездки Александра Моора в Бердюжский район стало посещение праздника, посвящённого 95-летию муниципалитета. Поздравляя жителей с круглой датой, врио губернатора подчеркнул, что все бердюжане добиваются больших успехов не только в труде, но и в образовании, культуре, спорте.

- От того, как мы все вместе будем трудиться, зависит будущее муниципалитета и всей Тюменской области. Я уверен, что к столетию района мы общими усилиями мы достигнем новых успехов в развитии экономики и социальной сферы, - отметил Александр Моор.

Из рук главы региона четверо жителей Бердюжского района получили награды за добросовестный труд и весомый вклад в социально-экономическое развитие Тюменской области.