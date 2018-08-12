Федеральные эксперты обсудили с тюменскими отцами тему ответственного родительства

СЕГОДНЯ 14:08 2018-08-12T14:10:11+03:00

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В рамках третьего семейного фестиваля #ПАПАТУТ для тюменских мам и пап прошла образовательная программа — серия открытых лекций от 6 федеральных хедлайнера из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга и 6 региональных экспертов.

В образовательной программе фестиваля #ПАПАТУТ поучаствовали 500 тюменских родителей. С тюменцами работали детский психолог и преподаватель Московского института психоанализа Татьяна Пуйда, член Ассоциации игровой терапии (APT) Мария Потапова, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Каплан из Москвы, санкт-петербургский видеоблогер и профессиональный актер Роберт Студеновский и генеральный директор Международной школы лидерства для молодежи JLIDER Вера Голенкова из Екатеринбурга.

На фестивале в образовательном шатре для пап лекции прочитали Татьяна Пуйда, Роберт Студеновский и Вера Голенкова. Преподаватель Московского института психоанализа поделилась с тюменцами секретами гармоничных отношений. Татьяна объяснила, что не нужно избегать конфликтов и замалчивать обиды. Необходимо вести открытую коммуникацию, где партнеры высказывают недовольства и находят компромисс. А Роберт Студеновский на лекции «Ругать — нельзя обижать» рассказал, можно ли ругать ребенка и как правильно это делать. Видеоблогер отметил, что важно оставаться авторитетом и соблюдать те правила, которые вы говорите своему чаду.

В образовательном шатре для мам Мария Потапова рассказала о моделях воспитания ребенка. Член Ассоциации игровой арт-терапии пояснила, что супруги — партнеры, которые исходят из интересов семьи в целом, поэтому необходимо фильтровать советы, которые приходят из вне. Каждая семья может совмещать традиции и нововведения, главное — получать удовольствие от выстраивания гармоничных отношений. А Александр Каплан на своей лекции раскрыл тему влияния гаджетов на развитие ребенка. В выступлении он отметил, что технические устройства нужны и важны, но подходить к выбору необходимо с умом. Они должны побуждать к действию, формировать новые навыки и знания.

— Нет такого института, где тебя научат быть хорошим родителем. Здорово, что образовательные площадки посещают и мамы, и папы. Значит они хотят понимать культуру отношений внутри семьи. Конечно, среда, где растет и развивается ребенок влияет на становление, но базовые знания, нормы поведения он получает от родителей. Поэтому важно следовать тем правилам, которым ты учишь своего ребенка, — отметила Вера Голенкова, спикер образовательной программы фестиваля #ПАПАТУТ, генеральный директор Международной школы лидерства для молодежи JLIDER.