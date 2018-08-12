«Стальной характер» в Тюмени собрал «Офисных планктонов» и «Слоников особого назначения»

СЕГОДНЯ 07:22 2018-08-12T07:23:27+03:00

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Экстремальный забег «Стальной характер» прошёл вчера, 11 августа, в уникальном формате. Более 4 тысяч участников могли сами выбрать протяжённость трассы, выбрать, бежать самому или с командой, попробовать себя в категории «Любители» или «Профессионалы». Последние, например, пробежали 10 км, где их ждали 25 испытаний и фиксация времени.

Дистанция профессионалов - 10 км

Лучшие в категории «Профессионалы» получили денежные призы до 5 тысяч рублей, которым на всё про всё понадобилось менее часа. Первое место со временем 43 мин. 46,8 секунд занял Иван Дегтярёв, второе место – у Валерия Чебрукова, который всего на 0,2 секунды отстал от соперника, на третьем месте – Сергей Севрюгин. Женская тройка выглядит так: Нигина Тухтаева (49 мин. 10 секунд), Мария Козар и Дарья Линова.

Команды на фоне "Жемчужины Сибири"

На финише

Как отметил куратор «Стального характера», депутат Тюменской городской думы Андрей Потапов, в Тюмени проект реализуется с 2014 года.

- Когда мы начали его, не думали о масштабах, но в первый же год без особой рекламы собрали 700 участников. Стало понятно, что людям нравится такой формат, он востребован, он заряжает. В 2017 году мы впервые вышли на федеральный уровень – проект был организован в 6 регионах, в нем приняли участие около 10 000 человек. Сегодняшнее мероприятие – девятый старт в этом году. Более 15 000 человек уже приняло участие, но впереди у нас забеги в Перми и Нижнем Новгороде, поэтому можно с уверенностью сказать, что нам удастся достичь показателя в 20 тысяч участников.

Разминка перед забегом

В грязи

В числе участников – профессиональные спортсмены (например, ледолаз Николай Кузовлев) и команды с оригинальными названиями: «Стальные котики», «Мамонты», «Крепкие орешки», «Офисный планктон» и «Слоники особого назначения». Помимо тюменцев, в забеге приняли участие тоболяки, северяне, курганцы, свердловчане, москвичи, уфимцы и даже казахстанцы. Всего география участников насчитывает 27 городов. Самому молодому экстремалу – 18 лет (участвовать можно с этого возраста), а самому старшему – 64 года.

"Танки" грязи не боятся

Под колючей проволокой

Напомним, в Тюменской области проект «Стальной характер» является частью комплексной программы популяризации здорового образа жизни «Здравый смысл», которая с 2014 года реализуется Фондом поддержки спорта при поддержке правительства региона.