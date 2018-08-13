СЕГОДНЯ 15:01 2018-08-13T15:02:05+03:00

Как тюменцам не попасться на уловки мошенников и не остаться без денег Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

«Привет, можешь помочь? Займи денежку до среды, плиз», - приходит мне сообщение от коллеги в одной из социальных сетей. «Тебя взломали?», спрашиваю я. «Нет конечно!», отвечает «коллега». Отсутствие запятой после слова «нет» окончательно подтвердило мои опасения: Иринку взломали, а это значит, что многие несведущие могут попасться на крючок мошенников и остаться без своих кровных.

ДАЙ ДЕНЕЖКУ

Подруге Ирины, жительнице Тюмени Тамары, повезло куда меньше. Женщина и подумать не могла, что в социальной сети её так ловко могут облапошить. И кто? Подруга! Клюнув на россказни мошенников и пообщавшись с ними в сети (думая, что это Ирина), женщина перечислила на счёт мошенников 4 тысячи рублей. Только после личного разговора с «нуждающейся» Тамара поняла, что её денежки уплыли в неизвестные руки. Что делать? Только звонить в полицию.

Такое выкачивание денег от «коллег», «друзей» и прочих «родственников» происходит сплошь и рядом. В цифровую эпоху мошенники настолько стали креативить, что даже порой завидуешь их бурной фантазии. Несмотря на то, что полиция регулярно проводит различные профилактические мероприятия по противодействию мошенничества, многие жители Тюменской области теряют бдительность и отдают злоумышленникам свои сбережения.

Запомните ряд простых правил, и будет вам счастьеФото: Татьяна Коркина

КАК СПАСТИ СВОИ КРОВНЫЕ?

Для того, чтобы не попасть в загребущие лапы мошенников, в УМВД России разработали специальную памятку для граждан. Благодаря этим простым советам, которые нужно выучить, как «Отче наш», ваши денежки останутся в целости и сохранности. Итак, что НИКОГДА нельзя делать:

1. Не отправляйте деньги незнакомым лицам на их электронные счета и не сообщайте номер и CVC-код своей банковской карты, не говоря уже о пин-коде. Если вы получили сообщение о крупном выигрыше, помните: вероятность выиграть приз, не принимая участия в розыгрыше, стремится к нулю. Вероятность возврата денег, перечисленных на анонимный электронный кошелек злоумышленников – и того меньше.

2. Не перечисляйте деньги на электронные кошельки и счета мобильных телефонов «продавцов» различных товаров, если они просят предоплату. Интернет-магазин не может принимать оплату за покупку в такой форме. Если вас просят оплатить товар с использованием терминалов экспресс-оплаты или перевести деньги на электронный кошелек, вероятность того, что вы столкнулись с мошенниками крайне высока.

3. Не отправляйте никаких денег по координатам, указанным в сообщении о вашей «заблокированной» банковской карте, не перезванивайте на номер, с которого оно пришло, и не отправляйте ответных смс. Самым правильным решением в данной ситуации будет позвонить в банк, выпустивший и обслуживающий вашу карту. Телефон банка вы найдете на обороте вашей карты.

4. Если вы в социальных сетях или на сайтах обнаружили товар, который стоит в разы меньше, чем вы видели в магазинах, это не повод перечислять деньги на электронные кошельки, не убедившись в благонадежности контрагента. Внимательно посмотрите его рейтинг на доске объявлений, почитайте отзывы других покупателей, поищите информацию о нем в Интернете. Подумайте над тем, почему товар продается так дешево, узнайте какие гарантии может предоставить продавец.

5. Не пользуйтесь услугами непроверенных и неизвестных сайтов по продаже билетов. Закажите билеты через сайт авиакомпании или агентства, положительно зарекомендовавшего себя на рынке. Не переводите деньги за билеты на электронные кошельки или зарубежные счета. При возникновении подозрений обратитесь в представительство авиакомпании.

6. Не переходите по ссылке, указанной в сообщении, с «открытками», «музыкой», «видео» и прочими. Перейдя по ссылке, вы можете получить на телефон вирус или оформить подписку на платные услуги. Даже если сообщение пришло от знакомого вам человека, убедитесь в том, что именно он является отправителем.

7. Не размещайте в открытом доступе и не передавайте информацию личного характера, которая может быть использована во вред. Общение в сети в значительной мере обезличено, и за фотографией профиля может скрываться кто угодно. Помните о том, что видео и аудиотрансляции, равно как и логи вашей сетевой переписки, могут быть сохранены злоумышленниками и впоследствии использованы в противоправных целях.

Запомните эти семь простых правил и всё будет в порядке. Для того, чтобы точно их не забыть, распечатайте и повесьте их прямо перед глазами.

НОВЫЙ ВИД МОШЕННИЧЕСТВА

Не так давно в Тюменской области зафиксировали новый вид мошенничества. А именно: мошенник звонит к гражданину по номеру телефона и называет себя сотрудником полиции. По его словам, у его родственника / друга проблемы с законом, и решить их можно только за определённую сумму. «Проблемы» такие: близкого вам человека остановили для проверки документов, он начал буянить, и разбил патрульному рацию. Что делают в случае порчи чужого имущества? Правильно, платят.

- Сотрудники полиции ни при каких обстоятельствах не имеют право требовать у вас деньги, - напоминают в пресс-службе УМВД по Тюменской области. – Если предположить, что описанная ситуация произойдет на самом деле, и вина близкого вам человека будет доказана, то вопрос о возмещении ущерба будет решаться через суд. Для выяснения всех обстоятельств, вас пригласят в отдел полиции. Представитель ОВД не предложит встретиться на нейтральной территории. Если возникли подозрения, что вы столкнулись с мошенниками, либо стали их жертвой, незамедлительно обращайтесь в полицию.

Если вы стали жертвой мошенников - обращайтесь в полициюФото: Татьяна Коркина

КСТАТИ

Самая уязвимая категория граждан в Тюменской области – пенсионеры, у которых нет опеки со стороны родных и близких. Преступники понимают, что выудить денежку у наивного старичка куда проще, чем от молодого парня, т.к. люди преклонного возраста беззащитны, доверчивы и простодушны.