СЕГОДНЯ 12:11 2018-08-13T12:12:48+03:00

Сколько стоит собрать ребёнка к школе в Тюмени в 2018 году Фото: Алексей КОСЕНЧУК

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Как бы не хотелось тюменским детям, родителям и учителям продлить лето, а осень не за горами. День знаний наступит уже меньше, чем через две недели, а пока тюменцы активно готовятся к школе: закупают тетради, пеналы, одежду и другие необходимые для учёбы принадлежности. Корреспондент «Комсомольской правды – Тюмень» отправился на школьную ярмарку в Выставочном зале – и своими глазами убедился в том, что подготовка к новому учебному году в самом разгаре.

ВРЕМЯ НЕ ОСТАНОВИТЬ

Посещение школьной ярмарки перед Днём знаний для тюменцев – уже давняя традиция. Даже мы, взрослые люди, будучи школьниками, там закупались. Правда, сами продавцы говорят: пока торговля идёт не очень – рановато, да и время изменилось. Учебники, например, никто не покупает – их выдают в школе, а решебники окончательно канули в лету – всего этого «добра» навалом в Интернете.

– Берут только атласы и контурные карты, – вздыхает продавец павильона с учебниками Нина Афанасьева. – Ни рабочие тетради, ни решебники, ни какие-то дополнительные материалы никто не покупает. Печальная складывается ситуация, но таковы реалии.

Учебники нынче не в приоритетеФото: Алексей КОСЕНЧУК

То же самое касается и одежды. Сегодня во многих тюменских общеобразовательных учреждениях введена единая школьная форма, которую шьют на заказ. Поэтому костюмчики, да сарафаны редко кто берёт – разве что в довесок.

– Мальчикам обычно берут рубашку на сменку, девочкам – блузку, вот и все продажи, - делится наблюдениями о продажах продавец Евгения Тихонова. – Одежда у нас, в основном, российского, турецкого и киргизского производства и, по сравнению с 2017 годом, цены выросли. Впрочем, как и везде.

Пеналы - на любой вкус и кошелёкФото: Алексей КОСЕНЧУК

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

У кого нет проблем с продажами, так это у продавцов канцелярии. Тащат всё: начиная от тонюсеньких тетрадей и заканчивая пеналами и ранцами. Правда, «оптовыми» покупками славятся, в основном, родители учеников начальных классов, которым кажется, что всё купленное обязательно пригодится. Школьникам постарше – наоборот, сегодня, кроме пенала, дневника и тетрадей, уже ничего не нужно.

– Ребятишки с первого по четвёртый класс берут всё подряд, – рассказывает продавец канцелярских товаров Наталья Иванова. – Тонкие тетради, дневники, пеналы, линейки, циркули и многое другое, даже то, что вряд ли им пригодится в начальной школе. Зато у старшеклассников запросы меньше – купил самое необходимое и вперёд, грызть гранит науки!

Общие "предметные" тетради пользуются большим спросомФото: Алексей КОСЕНЧУК

Вкусы у малышни, среднего и старшего звена в корне отличаются. Так, по наблюдениям продавцов, пальму первенства среди обложек дневников у учеников первых – четвёртых классов несколько лет держат «кошечки-собачки» (у девочек) и машинки (у мальчиков). Но с возрастом желание лицезреть на обложку с тачками или животными у детей отпадают – в ход идут однотонные дневники, максимум – со спокойным узором. Популярные ранее обложки со звёздами кино и эстрады вообще не в тренде – их не только не покупают, но и на прилавке встретить проблематично.

Общие тетради на 48-96 листов пользуются спросом у среднего и старшего звена. Причём школоте больше нравится брать «предметные»: во-первых, видно на обложке, что за предмет, во-вторых – удобны многочисленные справочные материалы в начале и конце тетради. Такие тетради ребята берут в разы чаще, чем с нейтральными рисунками.

Рюкзаки и портфели можно купить за 2500-3000 рублейФото: Алексей КОСЕНЧУК

ДЕНЕЖКИ

Теперь подытожим, какие траты предстоят тюменским родителям, чтобы их чадо было одето-обуто к новому учебному году.

ОДЕЖДА ДЛЯ МАЛЬЧИКА:

- Костюм, сшитый на заказ для школы – около 3000 руб.;

- Носки (пять пар) – 250 руб.;

- Две рубашки (на сменку) – 1000-1500 руб.;

- Галстук – 300 руб.;

- Туфли / ботинки – 1500-2000 руб.;

- Спортивный костюм – 1500-2000 руб.

- Футболка – 300 руб.

- Кроссовки – 1500-2000 руб.

Итого: 9500-11500 руб. К этому списку можно добавить стрижку в парикмахерской (300-500 рублей) и букет для учителя (300-500 рублей). Приплюсуйте к одежде эту сумму.

ОДЕЖДА ДЛЯ ДЕВОЧКИ:

- Костюм, сшитый на заказ для школы – около 3000 руб.;

- Туфли – 1500-2000 руб.;

- Блузка – 700-1000 руб.;

- Гольфы и колготки (по 2 пары) – 700-800 руб.;

- Школьные банты – 100-120 руб.

- Спортивный костюм – 1500-2000 руб.

- Футболка – 300 руб.

- Кроссовки – 1500-2000 руб.

Итого: 9300-11200 руб. Добавляем к этой сумме букет для учителя (300-500 рублей). По цене – примерно то же самое, как и стоимость одежды для мальчика.

КАНЦЕЛЯРИЯ:

Одеть и обуть ребёнка – ещё далеко не всё. Для занятий в школе ему необходимы канцелярские товары. И, хотя кажется, что это мелочёвка, в общей сложности, сумма набегает немаленькая.

- Рюкзак – 2500-3500 руб.;

- Общие тетради (10 шт.) – 500 руб.;

- Тонкие тетради (10 шт.) – 100 руб.

- Дневник с твёрдой обложкой – 100-150 руб.;

- Пенал – 200-300 руб.;

- Линейка, циркуль, транспортир, ластик, ручки, карандаши (цветные и простые), краски – 300-400 руб.

Итого: 3700 - 5000 руб. Тоже, знаете ли, не хило.

В общей сложности на всё про всё (и на мальчика, и на девочку) уйдёт около 13-16 тысяч рублей. Отметим, что это средняя цифра, и можно найти одежду подешевле, а ненужную канцелярию и вовсе не покупать. Однако, наверное, каждому родителю хочется, чтобы их дитё в новом учебном году выглядело презентабельно и с полным «школьным» комплектом.

КСТАТИ

В 2018 году День знаний 1 сентября выпадает на субботу, однако линейка пройдёт именно в этот день. Как сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Тюменской области, к занятиям ребята приступят в понедельник, 3 сентября.