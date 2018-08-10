Как тюменским родителям обезопасить детей от падения из окон

СЕГОДНЯ 11:36 2018-08-10T11:38:19+03:00

Публикуем ряд простых правил, которые сохранят жизнь и здоровье ребятишек

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За последние два дня «список» упавших из окон детей в Тюмени пополнили двое мальчиков: трёх и четырёх лет. Первый малыш, к сожалению, скончался на месте происшествия, второй с тяжёлыми травмами находится в больнице. В общей сложности, за лето 2018 года из окон выпали одиннадцать детей. «Комсомольская правда – Тюмень» и следственный комитет РФ по Тюменской области ещё раз публикует правила для родителей, которые смогут обезопасить ребёнка от трагедии.

1. Не оставляйте маленьких детей одних и не возлагайте ответственность по присмотру за ребенком на пожилых людей или подростков.

2. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не смог залезть на подоконник.

3. На москитную сетку не рассчитывайте. Даже самые качественные фирменные сетки не предназначены для того, чтобы выдерживать напор и вес ребенка. Очень часто дети выпадают вместе с москитными сетками.

4. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволят ребенку открыть окно более, чем на несколько сантиметров. Если окна не оборудованы специальными устройствами, то в целях предупреждения трагедий демонтируйте ручки с окон в детской комнате и используйте их лишь при необходимости.

5. Если вы что-то показываете ребенку из окна, то всегда крепко удерживайте его, будьте готовы к резким движениям малыша.

6. Никогда не разрешайте детям играть на подоконниках.

Если папы и мамы будут следовать этим простым правилам, здоровью и жизни их чад не будет ничего угрожать.

Напомним, ранее в тюменской администрации экстренно провели круглый стол по вопросам профилактических мероприятий, которые предотвратят несчастные случаи с детьми.