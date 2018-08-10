Александр Моор стал подарком для жителей Белоярского на День коренных народов Севера

СЕГОДНЯ 05:04 2018-08-09T18:59:33+03:00

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Рабочая поездка врио губернатора Тюменской области в Белоярский район подошла к концу. Всего за несколько часов глава региона успел осмотреть ход строительства набережной в городе Белоярский и побывать на масштабном праздновании Дня коренных малочисленных народов Севера. Впечатлений от поездки у Александра Викторовича осталось море, впереди – решение поставленных целей и задач.

ВДОЛЬ ПО НАБЕРЕЖНОЙ

Набережная реки Казым в городе Белоярском, в районе гостиницы Карибу и здания Нуви Ат, станет центром притяжения туристов и жителей города. Во всяком случае, все предпосылки для этого имеются: удобное расположение, качественные материалы для строительства и, конечно, оригинальная архитектура, которая сочетается с комфортным размещением всех рекреационных зон.

Набережная БелоярскогоФото: Алексей КОСЕНЧУК

Возведение объекта началось в 2014 году, и уже через год завершилось строительство первого этапа: появилась прогулочная пешеходная зона с элементами игровой площадки с использованием современных элементов городской среды. Здесь же расположились и арт-объекты: беседка на воде, скульптура «Влюблённые сердца», входная группа «Северное сияние» и детская площадка.

Обсуждение строительства набережнойФото: Алексей КОСЕНЧУК

В сентябре 2018 года планируется завершить строительство второго этапа, так называемой, «общественной зоны» набережной. Появится место для организации активного досуга населения вместе со сценой для проведения городских праздников, зона для пикников, информационные стенды с инсталлированной мифологией народов ханты и беседка «Торум». Чуть поодаль раскинется пешеходный мост (рабочее название – «Мост влюблённых»), который соединит Общественную зону с основными элементами зоны спортивной.

Строительство мостаФото: Алексей КОСЕНЧУК

Работа на набережной кипитФото: Алексей КОСЕНЧУК

Последнюю начнут строить уже в следующем году – это третий этап строительства. Любители спорта смогут покататься на скейте в скейтпарке, «порулить» на лыжно-роллерной трассе или полазить по верёвкам в тайпарке в лесном массиве. В 2021 году начнётся строительство четвёртого, завершающего, этапа – он будет содержать в себе пешеходные связи, велодорожку и парк искусств.

Набережная БелоярскогоФото: Алексей КОСЕНЧУК

Осмотр набережнойФото: Алексей КОСЕНЧУК

Глава Белоярского района Сергей Маненков рассказал Александру Моору и главе Югры Наталье Комаровой, что набережная возводится в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Набережная в БелоярскомФото: Алексей КОСЕНЧУК

Арт-объект на набережнойФото: Алексей КОСЕНЧУК

- Реализуются мероприятия как по благоустройству площадей, пешеходных зон, скверов, парков, набережных, так и дворов, прилегающих к многоквартирным домам, - отметил он.

Работа на набеоежнойФото: Алексей КОСЕНЧУК

Осмотр набережнойФото: Алексей КОСЕНЧУК

ДЕНЬ КМНС

Вторая часть путешествия врио губернатора по бескрайним просторам Югры – посещение села Казым.

Дети встречали губернаторов национальными блюдамиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Именно здесь, в глубинке Белоярского района, глава региона окунулся в атмосферу настоящего быта и традиций коренных малочисленных народов севера, большинство из которых – ханты.

Осмотр игрушек, сделанных своими рукамиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Поприветствовав со сцены всех собравшихся, глава Югры Наталья Комарова объявила казымчанам, что сегодня привезла им поистине царский подарок – временно исполняющего обязанности губернатора Тюменской области Александра Моора.

На мастер-классеФото: Алексей КОСЕНЧУК

Мастер-класс от кмнсФото: Алексей КОСЕНЧУК

- Огромное спасибо за приглашение на праздник, Наталья Владимировна! Я в своей жизни выступал в разных ролях, но в роли подарка не выступал ни разу. Но, коль я сегодня подарок, хочу сказать, что у Натальи Владимировны очень хороший вкус, - пошутил Александр Моор. – Сегодня, находясь в рабочей поездке в Белоярском районе, я ещё раз убеждаюсь, что на севере, в Югре, в гармонии с природой живут уникальные люди. Здесь, на протяжении долгих лет, передаются из поколения в поколения знания о традициях и обычаях. Очень важно, что вы сохранили ценности народов и отношение к природе, а югорская земля, в благодарность, даёт нам талантливых людей. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать кмнс, особенно из соседних регионов – Ямала и Югры.

Своими рукамиФото: Алексей КОСЕНЧУК

Врио главы региона отметил, что с пустыми руками в гости не ходят. Поэтому в честь 30-летия Белоярского района, который отмечается в этом году, Правительство Тюменской области решило подарить 30 путёвок для 30-ти ребятишек в загородные лагеря региона. Причём дату отдыха белоярцы смогут выбрать сами.

Зрители на празднике кмнсФото: Алексей КОСЕНЧУК

Традиции и обычаи, о которых говорил Александр Моор, можно было увидеть воочию на национальных подворьях. Представители кмнс показывали главам двух российских субъектов изделия из бересты, оленьей шерсти, бисера, дерева и даже давали им мастер-класс.

День кмнсФото: Алексей КОСЕНЧУК

Однако самым запоминающимся эпизодом во всём этом многообразии стало приготовление национального пирога (хлеба) в хантыйской печи «киём». Наталья Комарова мастерски управилась с удалением угольков (как-никак, папа всю жизнь у неё проработал металлургом), а Александр Моор на деревянной лопате-саднике поставил хлеб в печь. Вместе с блюдом собственного приготовления, главы регионов попробовали северной ягоды морошки, блюда из рыбы и оленины.

Александр Моор попробовал испечь хлебФото: Алексей КОСЕНЧУК

Александр Моор на празднике кмнсФото: Алексей КОСЕНЧУК

СЛОВО АЛЕКСАНДРУ МООРУ

Позже, общаясь с журналистами, врио губернатора Тюменской области Александр Моор отметил, что испытал настоящий восторг после встречи с представителями кмнс, но не обошёл стороной и вопросы сотрудничества между двумя российскими субъектами.

- Промышленные предприятия Тюменской области и добывающие компании, работающие в Югре, продолжают тесное взаимодействие. Объем поставок материально-технических средств и услуг с каждым годом увеличивается. Наше сотрудничество имеет многолетнюю историю, а операционные цепочки существовали еще в период становления топливно-энергетического комплекса Западной Сибири. Поэтому и сейчас нефтегазовые компании, работающих в округах, охотно закупают услуги и товары у тюменских предприятий. Для стимулирования сотрудничества, правительством региона уже не первый год реализуются мероприятия по компенсации 5% стоимости приобретенного оборудования. Недавно в существующий перечень МТР были добавлены IT-продукты, выпускаемыми компания Тюменской области.

Александр Моор и Наталья КомароваФото: Алексей КОСЕНЧУК

По словам Александра Моора, за 2017 год объём закупленных товаров и услуг составил 65 млрд рублей, что почти в два раза выше по сравнению с 2016 годом.

- Особенно важно то, что тюменские предприятие не только производят, но и создают оборудование, которое решает те производственные и технические задачи, которые сегодня стоят перед нефтяниками и газовиками. На уровне правительства регулярно проводятся большие закупочно-торговые сессии между компаниями, ведущими добычу углеводородов в округах и Уватском районе с тюменскими производителями оборудования. В ходе которых нефтегазовые компании формируют заказ, а товаропроизводители предлагают то, что есть, а также оперативно адаптируются и отвечают на запросы заказчиков.