Розыгрыш подарков, продовольственная ярмарка, марафон «Танцующий город»: стало известно, как пройдет фестиваль «Тюменская осень»

СЕГОДНЯ 14:16 2018-08-09T15:19:46+03:00

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Почти 200 городских площадок примут традиционный фестиваль «Тюменская осень», который пройдет 9 сентября. Помимо насыщенной культурной и развлекательной программы, тюменцев ждет розыгрыш призов. Как отметила директор Благотворительного фонда развития города Тюмени Вера Барова, подарков, в том числе дорогостоящих будет не меньше, чем на аналогичном фестивале, прошедшем весной. Она также подчеркнула, что сладких подарков хватит на всех.

А что же еще ждет жителей Тюмени в этот день? «Комсомольская правда Тюмень» подготовила полный список самых интересных городских площадок.

Покупаем тюменское

В рамках фестиваля пройдет уже ставшая традиционной и полюбившаяся горожанам ярмарка местных товаропроизводителей. В ней примут участие ряд известных предприятий региона – «Тюмень молоко», «Ялуторовский мясокомбинат», «Пышминская птицефабрика» и другие.

Заявки на участие в ярмарке поступили уже от 30 товаропроизводителей региона. Фото пресс-службы администрации города Тюмени

- Жители и гости города смогут на фестивале купить нужные, правильные и полезные продукты по комфортным ценам, - отметил президент Торгово-промышленной палаты Тюменской области Эдуард Абдуллин.

Отдельное внимание на этот раз будет уделено и пекарням и кондитерским области. Так, в рамках фестиваля «Мед и хлеб» местные производители представят различные новинки.

- Прошедший «Хлебный базар» показал, что вкусы тюменцев становятся более изысканными. Жители города просили, что мы испекли чиабатту и грузинский хлеб с луком, различную сладкую сдобу. В настоящее время технологии отрабатывают рецептуру и технологии, чтобы в сентябре порадовать горожан вкусными новинками, - отметила член Ассоциации сельхозпроизводителей Тюменской области Марина Матюшкина.

Она также добавила, что в рамках фестиваля впервые пройдет мастер-класс по углубленному изучению этикетки. На нем производителям продукции расскажут, что из состава продукции следуют выносить на этикетку, а потребителям объяснят, как правильно читать эту информацию, чтобы выбрать полезный хлеб.

Городские пекарни представят гостям фестиваля свежую и ароматную выпечку. Фото пресс-службы администрации города Тюмени

Кроме того, на фестивале пройдет презентация тюменского сувенирного пряника, который, в перспективе, станет прекрасным сладким подарком для жителей других регионов.

«Дачное подворье»

Не останутся без внимания на фестивале и нет, кто занимается садоводством, огородничеством или имеет свою пасеку. Так, вблизи жилых микрорайонов будут организованы торгово-выставочные ряды, где тюменцы смогут представить продукцию, выращенную своими руками. В частности, такие выставочные экземпляры будут распределены по четырем номинациям - «Урожайная фантазия», «Оригинальные штучки» (больше плоды, овощи, экзотические экземпляры), «Чудо пчеловод» и «Очарование цветов». Победители получат полезные в саду и огороде подарки. Подобная выставка пройдет и в Тобольске. Заявки на участие принимаются до 1 сентября.

Участники выставки-ярмарки представят выращенные своими руками цветы. Фото пресс-службы администрации города Тюмени

Оркестр, туш!

Не менее насыщенной ожидается и культура программа. Так, на площади 400-летия Тюмени пройдет марафон оркестров. На импровизированной сцене выступит Тюменский Филармонический оркестр, эстрадно-джазовый оркестр «Золотая труба», а также городской духовой оркестр и оркестр МЧС России Тюменской области, впервые представивший свое творчество на торжественных мероприятиях, посвященных Дню победы.

Любителей музыки ждет марафон оркестров. Фото со страницы Фанклуб "Запсибо!" - "Запсибкомбанк" ПАО во Вконтакте

Помимо этого, концертные площадки традиционно развернутся в жилых микрорайонах, на уличных сценах Домов культуры, где свои номера горожанам покажут лучшие творческие коллективы города и муниципалитетов. Тюменцы также услышат и самую известную песню о Тюмени «По берегам Туры» в авторском исполнении почетного работника культуры Тюменской области Сергея Дьяконова-Дьяченкова.

Готов к труду и обороне

Впервые пройдет и семейный фестиваль ГТО. Он охватит 26 муниципалитетов региона и развернется более чем на 300 площадках. В нем смогут принять участие тюменцы всех возраст - от самых маленьких до преклонного возраста.

- Все желающие смогут попробовать силы, а также задать интересующие вопросы, как и где можно сдать нормативы ГТО. На площадках также будут работать профессиональные инструкторы, которые смогут помочь выполнить задания. Нормативы можно будет сдать по основным четырем видам - подтягивания для мужчин, отжимания для женщин, упражнения на растяжку и прыжок в длину. Последний особенно нравится детям, - отметила посол ГТО в Тюменской области Наталья Проскурякова.

Тюменцев также ожидает праздник спорта и здорового образа жизни. Фото пресс-службы администрации города Тюмени

Она рекомендовала взрослым, чьи дети планируют на следующий год поступать в вузы, обратить внимание на получение значков ГТО.

- Сегодня многие высшие учебные заведения дают дополнительные баллы за золотой знак ГТО. Считаю, что жителям региона нужно использовать эту возможность и включиться в этот процесс именно 9 сентября. Надеюсь, что региональная копилка пополнится золотыми знаками ГТО, - подчеркнула Наталья Проскурикова.

Танцующий город

На фестивале не останутся без внимания и маленькие тюменцы. Они продемонстрируют свои танцевальные навыки. Так, среди учащихся 2-5 классов школ города пройдет марафон «Танцующий город». Классные коллективы разучат номера – «Калинка», «Барыня», эстрадные танцы.

- В жюри марафона войдут представители родительской общественности, педагоги, а также хореографы. Победителей ждут хорошие призы, - рассказал балетмейстер-постановщик государственного ансамбля «Зори Тюмени» Валерий Арцер.

Так, победители среди 2-3 классов посетят Археологической музей-заповедник на Андреевском озере, четвероклассники отправятся в Ялуторовск, а лучшие среди 5-х классов побывают в Тобольске.

Тюменские школьники вместе с родителями станут участниками танцевального флешмоба. Фото пресс-службы администрации города

В свою очередь, директор средней общеобразовательной школы №15 города Тюмени Ирина Носова добавила, что репетиции начнутся сразу же после выхода детей и учителей с летних каникул. В действующих пришкольных лагерях эта работа уже начата.

- Что касается первых классов, здесь творческие коллективы еще не сформированы, поэтому школьники вместе с родителями примут участие во флешмобе «Мы – одна семья», - сказала Ирина Носова.

Она добавила, что у школьного сообщества уже есть опыт проведения масштабных мероприятий. Так, конкурс школьных хоров собрал большое количество зрителей. Особенно активно поддержали малышей папы.

- Уверена, что и этот праздник пройдет ярко, зажигательно и унесет детей и их родителей в мир танцевального искусства, - подчеркнула Ирина Носова.