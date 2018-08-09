Александр Моор оценил темпы строительства набережной в Белоярском

СЕГОДНЯ 08:50 2018-08-09T09:36:56+03:00

Объект возводится на реке Казым в районе гостиницы «Карибу» и здания экоцентра «Нуви Ат»

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Временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор ознакомился с ходом строительства набережной в Белоярском. Обустройство берега реки Казым стартовало в 2014 году.

Как отметил первый заместитель главы Белоярского района Александр Ойнец, набережная возводится в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Уникальность объекта заключается в оригинальной архитектуре, которая сочетается с комфортным размещением всех рекреационных зон.

Первый этап строительства завершился в 2015 году. На берегу реки появились прогулочная пешеходная зона с элементами игровой площадки, где представлены современные элементы городской среды. Ключевыми фигурами данного этапа стали «Беседка на воде», скульптурная композиция «Влюбленные сердца», входная группа «Северное сияние», детская игровая площадка.

Проект реализуется рамках программы «Формирование комфортной городской среды»Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Второй этап предполагает обустройство общественной зоны. Уже подготовлено место для организации активного досуга населения, сцена для проведения городских праздников и пикниковая зона. Здесь так же продолжается зона прогулок в виде тропы Торум Маа с информационными стендами, на которых будет инсталлирована мифология ханты. Завершается тропа беседкой «Торум». Работы, запланированные в рамках второго этапа, строители намерены завершить не позднее сентября 2018 года.

- В этом году мы также рассчитываем закончить обустройство пешеходного моста. Он соединит Общественную зону с основными элементами Спортивной зоны, возведение которых начнется в рамках третьего этапа, в 2019 году, - пояснил Александр Ойнец.

Он добавил, что по завершению этой стадии реализации проекта на набережной появятся скейтпарк, тайпарк с элементами веревочной системы и использованием лесного массива, а также лыжно-роллерная трасса.

Александр Моор позитивно оценил реализуемый проект, отметив его значимость для районаФото: Алексей КОСЕНЧУК

В рамках последнего, четвертого этапа, старт которому будет дан в 2021 году, планируется обустроить велодорожку, которые свяжет между собой все части набережной, а также разбить парк искусств.

Напомним, врио губернатора Тюменской области Александр Моор сегодня, 9 августа, находится с рабочим визитом в Белоярском районе ХМАО-Югры. За время своей поездки глава региона посетит набережную в городе Белоярский, а также станет почетным гостем на народном гуляньи «Диалог культур», посвящённом международному Дню коренных народов мира в селе Казым.