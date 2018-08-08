Александр Моор поздравил тюменских строителей с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 15:56 2018-08-08T15:57:38+03:00

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Врио губернатора Тюменской области Александр Моор поздравил работников строительной отрасли с профессиональным праздником. Торжественная церемония награждения лучших строителей области прошла сегодня, 8 августа, на сцене КТЗ «Золотые ворота Сибири». По словам главы региона, тюменские строители давно стали визитной карточкой региона.

- Тюменская область активно развивается и в этом есть большая заслуга и вклад строителей. Каждый год появляются новые современные благоустроенные микрорайоны, школы и больницы, спортивные комплексы, новые дороги, современные мосты и развязки. Сегодня наши строители широко известны и за пределами родного региона. Вы строите от Чёрного моря до районов Крайнего Севера. Для тюменских строителей, да и для самих тюменцев, этот праздник особенный ещё и с точки зрения тех задач, которые перед нами стоят. И я думаю, что Тюменская область, как всегда, не подведёт Россию и поможет выполнить все цели. Большое спасибо за ваш созидательный труд, за вашу любовь к нашей родной земле и преданность профессии. Желаю здоровья, счастья и благополучия, с Днём строителя! – обратился со сцены к собравшимся Александр Моор.

В заключении врио губернатора вручил лучшим представителям профессии почётные награды и благодарности за заслуги в строительной отрасли и в связи с профессиональным праздником.

Награждение строителейФото: Алексей КОСЕНЧУК

Кроме того, поздравления в адрес строителей прозвучали и от экс-губернатора Тюменской области, а ныне министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева. В своей поздравительной телеграмме Якушев отметил, что тюменцы благодарны строителям за новые микрорайоны, школы и детские сады.

- В регионе успешно реализуются программы по приобретению жилья для различных граждан, по переселению тюменцев из аварийного жилья. Тысячи граждан переехали в новые квартиры при поддержки федерального и регионального бюджетов. На ближайшие годы перед строительным комплексом России стоит задача нарастить темпы, создавая необходимую инфраструктуру и комфортную городскую среду. Предстоит сделать наши посёлки и города по-настоящему уютными, в котрых хочется жить, растить детей и созидать. Особую благодарность выражаю ветеранам строительной отрасли. Спасибо вам за огромную работу по преображению родного края! - говорится в телеграмме.