В Надыме Александр Моор наградил работников нефтегазовой отрасли

СЕГОДНЯ 16:23 2018-08-07T16:24:02+03:00

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Врио губернатора Тюменской области Александр Моор поделился своими впечатлениями от рабочей поездки в Надым, где он осмотрел несколько объектов: строительство дороги «Надым – Салехард», детскую поликлинику Надымской ЦРБ и предприятие «Газпром Добыча Надым». По словам главы региона, программа «Сотрудничество», в которую вовлечены все три субъекта «тюменской матрёшки» даёт свои плоды – как в социальной, так и в экономической сфере.

Так, например, большой интерес у ямальцев (да и у тюменцев тоже) вызывают ярмарки товаров местных товаропроизводителей. Взаимовыгодное сотрудничество позволяет не только насытить рынок качественными продуктами, но и удовлетворить запросы самого взыскательного покупателя.

- Я думаю, что не только жители Тюменской области, но и жители всей России знают о ямальской рыбе и оленине, - отмечает Александр Моор. – При этом в Тюменской области давно сложился спектр собственной продукции, ведь регион обеспечивает сам себя, поэтому наша первоочередная задача – поставлять продукцию в Югру и на Ямал. Здесь большой покупательский спрос и хорошая моржа, поэтому рынки округов для нас интересны. Мы готовы к конкуренции, мы понимаем преимущества наших товаров, и ярмарки, которые мы проводили на Ямале, доказали, что на наш продукт найдётся покупатель.

Как отметил врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов, как только будет достроена дорога Надым – Салехард, в Ямал тюменские продукты «потянутся».

– Очень часто приходится слышать от жителей Ноябрьска и Уренгоя, что именно здесь, в западной части Ямала, они открыли для себя очень вкусные продукты, и они тюменские. Чтобы эти продукты чаще попадали на стол ямальцев, мы стараемся в кратчайшие сроки закончить строительство новой дороги, - подчеркнул Артюхов.

Вопросы журналистов коснулись и перспектив по подготовке молодых кадров инженерного кластера. По словам Александра Моора, это одна из главных задач, которую ставит для себя Тюменская область.

- Пропорции между гуманитарными и инженерными специальностями за последнее время значительно изменились, - подчеркнул Александр Моор. – 71% специальности – инженерные, остальные 29 – гуманитарные. И эта пропорция сложилась исходя из рынка и понимания того, что студенты, которые заканчивают тюменские вузы, должны быть востребованными и должны по окончании учёбы найти высокооплачиваемую работу. Однако не всё ещё сделано, есть понимание, в какую сторону трансформировать высшее образование.

В завершении своей рабочей поездки, Александр Моор принял участие в торжественной церемонии вручения наград людям, которые внесли вклад в развитие нефтегазовой отрасли.

- Говорят, что не место красит человека, а человек место. Благодаря таким людям, как вы, и вашим коллегам по работе, Ямал и Тюменская область активно развиваются и являются лучшими в стране по многим показателям, - отметил Александр Моор. – Регионы находят эффективное решение на вызовы, которые ставит перед нами жизнь. Мы наградим сегодня тех, кто своим подвигом доказал: на Ямале живут люди, сильные духом и характером.