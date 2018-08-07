Александр Моор: ярмарки тюменских производителей на Ямале будут проходить регулярно

СЕГОДНЯ 14:01 2018-08-07T14:45:49+03:00

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Врио губернатора Тюменской области Александр Моор пообщался сегодня, 7 августа, с работниками ООО «Газпром добыча Надым». Поприветствовав собравшихся и передав привет от экс-губернатора Владимира Якушева, глава региона отметил, что приехал на Ямал для осмотра проектов, реализующихся в рамках программы «Сотрудничество» между тремя субъектами «тюменской матрёшки».

- «Газпром добыча Надым» является одним из градообразующих предприятий, поэтому существование такой компании – большая ответственность как для города, так и для самого предприятия, - подчеркнул Александр Моор. – Сегодня от того, как развиваются города, насколько комфортна городская среда, зависит желание жителей проживать в том или ином городе. И мне приятно было сегодня услышать, что компания заботится о городе, инвестирует в Надым! Желаю вам дальнейшего процветания, развития и уверенности в завтрашнем дне!

В свою очередь, врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов поблагодарил Александра Моора за совместное сотрудничество, ведь многое, что создаётся в субъектах – создаётся вместе.

- Сегодня мы смотрим, как идёт благоустройство территорий, ведь лето у нас короткое, нужно сделать всё побыстрее. Те планы, которые сегодня стоят перед предприятием «Газпром добыча Надым», будут сделаны в том числе и при содействии округа, - подчеркнул он.

Отметим, что «Газпром Добыча Надым» – 100% дочернее общество ПАО «Газпром», которое занимается добычей и подготовкой газа и газового конденсата. Предприятие было создано 1 декабря 1971 года для разработки и эксплуатации Медвежьего нефтегазоконденсатного месторождения, но сегодня ведёт добычу и на Юбилейном, Ямсовейском и Бованенковском месторождениях. Территория деятельности — Надымский, Пуровский, Ямальский районы ЯНАО, в компании работает более 9,5 тысяч сотрудников. В составе предприятия 15 специализированных филиалов. Объем добычи природного газа — более 100 млрд куб. м ежегодно.

Компания активно участвует в социально-экономическом развитии региона: стабильно перечисляет налоги и сборы в бюджет, создает новые рабочие места, предоставляет возможность жителям Надымского района посещать культурные и спортивные комплексы, а также участвует в благотворительных и спонсорских проектах.

Также в рамках встречи Александр Моор отметил, что Тюменский регион заинтересован в том, чтобы товары тюменсих сельхозпроизводителей постоянно находились на прилавках Ямала и Югры. На это дело будет проведена целенаправленная политика.

Ярмарка тюменских производителейФото: Татьяна Коркина

- Тюменская область неравномерно проводит сельскохозяйственные ярмарки, поэтому со своей стороны постараемся, чтобы они стали проходить регулярно, - подчеркнул Александр Моор. – Я знаю, что цена на этих ярмарках не всегда ниже, чем в сетевых магазинах. Мы над этим будем работать, вопрос уже обсуждался и с депутатами Тюменской областной Думы. Возможно, будем субсидировать транспортные затраты, чтобы тюменский качественный продукт был дешевле и более привлекателен для ямальского потребителя. Кроме того, в Югре и на Ямале специально обученные люди будут заниматься продвижением тюменских товаров. Кроме того, мы введём новую форму поддержки для наших компаний, которая будет связана с предоставлением небольших беспроцентных займов для открытия фирменных магазинов.