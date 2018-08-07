Александр Моор осмотрел строительство дороги «Надым-Салехард» и побывал в новом жилом комплексе

СЕГОДНЯ 11:58 2018-08-07T15:17:57+03:00

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Врио губернатора Тюменской области Александр Моор сегодня, 7 августа, находится с рабочим визитом на Ямале. Глава региона уже осмотрел строительство автомобильной дороги «Сургут-Салехард» на участке «Надым-Салехард» протяжённостью 344 км и побывал в надымском жилом комплексе «Олимпийский».

НАДЫМ - САЛЕХАРД

Сегодня на участке «Надым – Салехард» заасфальтировано уже 120 км дороги, ещё 50 км засыпано щебнем. 136 километров дороги построено в земполотне, возведено 38 мостов. Один из них – путепровод «Победа» состоит из 12 пролетов, протяженность которых составляет 1334 метра, и является важнейшим элементов дороги. Покрытие трассы состоит из четырех слоев: грунтовое основание, щебеночное основание, крупнозернистый и мелкозернистый асфальт. Теплоизоляционное покрытие помогает трассе сохранить свои свойства в условиях вечной мерзлоты.

Схема дороги

Отметим, что в настоящее время строятся 11 мостов, ещё 20 путепроводов находятся в стадии проектирования. Готовый асфальт уже проверили на прочность тяжёлой спецтехникой. Как подчеркнул врио губернатора Александр Моор, любая дорога – это жизнь, а в Сибири это ещё экономика и социальная сфера.

- У жителей должна быть возможность передвигаться по нашей большой стране, - отмечает Александр Викторович. – Дорога важна для социально-экономического развития, тем более, сегодня мы говорим о наращивании и экономических связей. Это один из важнейших проектов, поэтому наша прямая обязанность эту стойку завершить.

– Новая дорога свяжет столицу ЯНАО с сетью федеральных дорог, в т.ч. с Тюменью, Екатеринбургом и дальше, до Москвы, – отмечает врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов. – Это очень долгожданный для всех северян объект. Мы очень благодарны Александру Викторовичу Моору за то, что он поддержал нас и добавил ресурсы для сотрудничества. Сейчас главная задача – как можно скорее ввести дорогу в эксплуатацию, и тогда Ямал получит связь с большой землёй.

Отметим, что Тюменская область принимает участие в строительстве дороги в рамках региональной программы «Сотрудничество».

Александр Моор на объекте "Надым - Салехард"Фото: Дмитрий Терентьев

ЖК «ОЛИМПИЙСКИЙ»

Второй пункт поездки Александра Моора в Надымский район – посещение жилого комплекса «Олимпийский», который включает в себя 13 многоподъездных девятиэтажек. Этот микрорайон был специально построен для переселения людей из аварийного жилья.

Квартиры сдаются с чистовой отделкой, установленными электроплитами, сантехникой и подведённым ТВ, Интернетом, телефонией и пожарной сигнализацией. Комплекс включает в себя 2,2 тысячи квартир общей площадью более 123 тыс. кв. м. и 82 нежилых помещения общей площадью более 10,5 тыс. кв. м. Окончание строительства намечено на IV квартал 2019 года.