Фестиваль #ПАПАТУТ в Тюмени: интерактивы, конкурсы и рекорды

5 Авг. 22:35 2018-08-05T22:35:51+03:00

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Зона отдыха Заречных микрорайонов в это воскресенье превратилось в место счастливого детства. Целые семьи получили возможность не только весело провести время, но и научиться чему-то полезному.

Развлечения для детей были на любой вкусФото: Лидия Шумкова

ПЛОЩАДКИ И ИНТЕРАКТИВЫ

Семейный фестиваль #ПАПАТУТ собрал более 1300 человек. Все они открыли в себе новые качества и возможности благодаря разнообразным площадкам и интерактивам, а также образовательным лекциям от федеральных и региональных экспертов.

Так, например, на площадке «Папа спортивный» отцы и дети попробовали себя на полосе препятствий, в футболе и особенно полюбившемся всем танковом турнире.

Детям порой не нужны дорогие подарки. Даже картонные коробки, превращенные в целый город, могут доставить им радостьФото: Лидия Шумкова

По словам куратора площадки Николая Петренко, руководителя центра семейных и молодежных инициатив «База героев», радиоуправляемые танки - не просто развлечение, это профориентационный проект для молодежи, так как к 2030 году в войсках РФ обещают ввести 30% автоматизированной техники.

- Обычно на игровых, детских площадках видишь мам с детьми, но сегодня у нас самое активное участие принимали папы. Семь спортивных тренировок, показательные выступления, а также командообразущие мероприятия для всей семьи - таковы спортивные наполнения на нашей площадке, - заключил он.

Всего на фестивале в течение дня работало восемь интерактивных площадок, в рамках которых прошло 44 творческих мастер-класса.

...и творческому подходуФото: Лидия Шумкова

Самое уникальное, что на всех площадках организаторами были сами родители. И если творческая площадка была целиком закреплена за мамами, то все остальные - за папами.

- На фестивале сформировался костяк активных отцов, которые положительно позиционируют родительство, отцовство. Своим примером они показали, как круто и здорово проводить совместный досуг, - прокомментировала организатор семейного проекта #ПАПАТУТ Дарья Ермакова.

#БЕРЕГИТЕДЕТЕЙ

В рамках фестиваля прошла акция «Берегите детей». Ее организаторы - инициативная группа социального проекта «Шанс» - презентовали сразу три арт-объекта как своеобразные предупреждения для родителей.

Арт-объект призван обратить внимание родителей на безопасность детейФото: Лидия Шумкова

- В этом году очень важной и актуальной проблемой стала безопасность детей. Уже 15 ребят пострадали и для кого-то это лето стало последним. Поэтому на таком большом мероприятии, где присутствуют родители и дети, мы установили три арт-объекта. Что они символизируют? Когда родители далеко, ребенок становится, как стеклянный, сливается с природой. В то же время в арт-объектах отражается потенциальная опасность - тут вода, там машины. Мы хотели еще раз напомнить родителям, как важно заботиться о безопасности ребенка. Мы просили их сфотографироваться возле арт-объекта и выложить фото в соцсети с хештегом #берегитедетей, - рассказала руководитель проекта Любовь Бровко.

КОНКУРС «ПАПА ГОДА»

Во время фестиваля присутствовал и соревновательный момент. Дело в том, что один из этапов проекта - это премия «Папа года». Отцы должны набрать определенное количество баллов, чтобы победить в номинации. У них есть свои «зачетные книжки», свои задания. Победеителей определят 12 августа.

Тюменец Илья Петров, папа 1,5-годовалого малыша и организатор площадки «Мой папа на все руки», решил участвовать в конкурсе, чтобы попробовать свои силы, узнать насколько он хорош, как папа, так сказать, и себя показать, и на других посмотреть. При этом он решил помочь другим отцам научиться взаимодействовать с детьми.

На мастер-классах детей и взрослых учили физическому труду...Фото: Лидия Шумкова

- У меня есть своя столярная мастерская, там я провожу мастер-классы для детей и взрослых. Обучаю их, как обрабатывать древесину, как создавать из нее поделки. Физический труд важен в любом возрасте, а мальчики тем более должны учиться работать с древесиной. При этом лучше, если пользоваться инструментами их будет учить отец, - высказал свою точку зрения на отцовство Илья.

Фотозона, где родители могли вспомнить и свое детствоФото: Лидия Шумкова

Вообще фестиваль для него стал местом, где происходит общение между родителями, детьми. Это также и смена обстановки, отвлечение от проблем, отдых, обмен опытом.

Специальные акробатические трюки для гостей фестиваля #ПАПАТУТФото: Лидия Шумкова

Для другого потенциального «Папы года» Александра Богданова, отца пятерых детей, конкурс тоже возможность попробовать свои силы, причем сразу во всех номинациях.

Участникам фестиваля довелось поучаствовать и в конкурсах...Фото: Лидия Шумкова

- Чтобы победить в конкурсе нужно желание, также важно чувствовать себя настоящим отцом, который должен уметь все - и накормить детей, и развлечь их, - пояснил он.

...и в интересных научных экспериментахФото: Лидия Шумкова

НА ПУТИ К РЕКОРДУ

В качестве практически завершающего аккорда на фестивале прозвучала песня Басты «Сансара» в исполнении всех, кто пришел на мероприятие. Таким образом организаторы и участники хотели попасть в Книгу рекордов России.

Тюменцы попробовали поставить рекорд на самое массовое исполнение песниФото: Лидия Шумкова

Однозначно, получилось сердечно, душевно и прекрасно. Но пока не ясно, удалась ли задумка: подтверждение о самом массовом исполнении песни организаторы направят только на следующей неделе.