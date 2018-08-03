2018-08-03T11:06:22+03:00
Общество

Тюменка с ножом набросилась на сожителя, который решил ее бросить, прихватив деньги

Ревнивая дама была уверена, семейный бюджет он потратит на других женщин
Марина Васильева
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Фото из архива пресс-службы следственного управления СКР РФ по Тюменской областиФото из архива пресс-службы следственного управления СКР РФ по Тюменской области
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Нехилые мексиканские страсти разыгрались, накануне, в одной из многоэтажек Тюмени. Местная жительница, готовя ужин, застала гражданского мужа за пересчитыванием совместно нажитых накоплений. Кухонный нож, оказавшийся в руке женщины в этот момент, сыграл роковую роль...

Гложет сердце крыса-ревность

Саудтреком к этой трагикомической истории вполне могла стать песня Григория Лепса «Крыса-ревность». Ревнивый нрав женщины, подогретый алкоголем, рано или поздно мог привести к трагическим последствия. К тому же, конфликты на почке ревности между сожителями возникали с завидным постоянством. Вот и в очередной раз подозрения в неверности гражданского мужа, стали причиной ссоры в ходе семейного застолья. Мужчина, не желая вступать в перепалки и дабы избежать драки, решил незаметно покинуть квартиру, прихватив совместно нажитое.

Однако мнительная женщина, увидев, что возлюбленный пересчитывает деньги, решила нарушить его планы. «Потратить то, что нажито непосильным трудом на других женщин? Ну уж нет», - подумала женщина и нанесла удар кухонным ножом мужчине в области предплечья.

Сорокалетний Ромео сумел оказать себе первую помощь, забинтовать раненную руку, но поступок ревнивой супруги не оценил и сообщил в полицию.

Измена - нет живучей слова

Были ли основания у женщины для столь «эмоционального» выражения своих чувств, теперь предстоит разбираться следствию. По факту причинения умышленного легкого вреда здоровья полиция возбудила уголовное дело. Отелло в женском обличии грозит до двух лет лишения свободы. В настоящее время ревнивая дама находится под подпиской о невыезде. Как знать, может в ходе очередного семейного ужина и распития алкоголя, сожители простят друг другу обиды и это станет поводом к смягчению наказания женщине, которой предстоит рассказать свою историю любви и ревности в суде.

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