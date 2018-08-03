В Тюмени собаке с ампутированной лапой ищут дом

СЕГОДНЯ 09:34 2018-08-03T10:45:00+03:00

Джесси очень коммуникабельна. Она подружится и с животными, и с людьми. Фото предоставлено Еленой Олейниковой

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Собаке, найденной на стройке в Антипино, успешно провели операцию по ампутации лапы. Деньги на это удалось собрать, в том числе и благодаря читателям «Комсомольской правды. Тюмень». Сегодня Джесси, так зовут собаку, практически полностью выздоровела и вполне комфортно чувствует себя на трех лапах. Однако теперь, когда ее раны зажили, ей вновь грозит улица.

Елена Олейникова, волонтер из поселка Винзили, которая с самого начала взяла шефство над Джесси, сообщила, что неравнодушных людей, которые хотели помочь собаке, оказалось очень много. Благодаря их поддержке Джесси удалось сделать операцию, а потом успешно пережить послеоперационный период.

Джесси практически выздоровела. Фото предоставлено Еленой Олейниковой

- Сегодня Джесси чувствует себя отлично, она свободно передвигается на трех лапах, совершенно не чувствуя дискомфорта. Спокойно спускается даже с высокого крыльца, бегает, играет, - поделилась она.

Но теперь возникла другая проблема: передержка, куда на время пристроили Джесси, скоро не сможет оставить себе собаку. Нужны будут либо новый временный дом, либо постоянный хозяин. Потому волонтеры из Винзилей вновь бросили клич – вдруг найдется тот, кто возьмет себе дружелюбную собаку, пусть и на трех лапах.

- Джесси – это сокровище. Если бы я или девушка, у которой сейчас живет Джесси, могли ее оставить, непременно бы оставили. Но что у меня, что у нее уже есть несколько собак. Еще одну не потянуть. Между тем, Джесси не просто дружелюбная. Она добрая, любвеобильная, отлично ладит с детьми. При этом лает только по делу, приучена к поводку и неприхотлива в еде. Очень тактичная и ненавязчивая. В туалет на улицу просится сама и никогда не испортит в квартире ковер, – охарактеризовала животное Елена.

Она также отметила, что те, у кого сейчас Джесси, ездили с ней по волонтерским делам в детские интернаты Тюмени и Тюменского района. И там с детьми, которым в жизни тоже пришлось многое пережить, собака доставила много удовольствия.

- Ее коммуникабельность и доброта однозначно помогают детям раскрывать в себе лучшие качества, - заявила Елена. – Я вообще уверена, что дети, которые много общаются с собаками, у которых в семье есть животные, вырастают более милосердными, открытыми, способными откликнуться и помочь тем, кто нуждается в этом. Человеческая нужда и боль никогда не оставят их равнодушными. Это я знаю по своему опыту – мои дети выросли именно такими.

Отсутствие одной лапы не доставляет Джесси большого дискомфорта, однако обратно на стройку ей нельзя. Фото предоставлено Еленой Олейниковой

Напомним, Джесси попала к зоозащитникам в начале апреля. Ей пытались спасти лапу, долго лечили, но справиться с параличом не смогли. В итоге в конце июня пришлось экстренно собирать деньги на операцию, хотя обычно сбором средств Елена и ее коллеги-волонтеры не занимаются.

Сейчас Джесси ищут постоянного хозяина. Собака стерилизована, обработана от паразитов, вакцинирована.

КУДА ЗВОНИТЬ

Те, кого Джесси заинтересовала, могут связаться с Еленой Олейниковой по телефону +7(982)782-62-18.

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