2018-08-03T10:45:00+03:00
Дом. Семья

В Тюмени собаке с ампутированной лапой ищут дом

У волонтеров рука не поднимается отправить ее на улицу
Лидия Шумкова
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Джесси очень коммуникабельна. Она подружится и с животными, и с людьми. Фото предоставлено Еленой ОлейниковойДжесси очень коммуникабельна. Она подружится и с животными, и с людьми. Фото предоставлено Еленой Олейниковой
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Собаке, найденной на стройке в Антипино, успешно провели операцию по ампутации лапы. Деньги на это удалось собрать, в том числе и благодаря читателям «Комсомольской правды. Тюмень». Сегодня Джесси, так зовут собаку, практически полностью выздоровела и вполне комфортно чувствует себя на трех лапах. Однако теперь, когда ее раны зажили, ей вновь грозит улица.

Елена Олейникова, волонтер из поселка Винзили, которая с самого начала взяла шефство над Джесси, сообщила, что неравнодушных людей, которые хотели помочь собаке, оказалось очень много. Благодаря их поддержке Джесси удалось сделать операцию, а потом успешно пережить послеоперационный период.

Джесси практически выздоровела. Фото предоставлено Еленой Олейниковой

Джесси практически выздоровела. Фото предоставлено Еленой Олейниковой

- Сегодня Джесси чувствует себя отлично, она свободно передвигается на трех лапах, совершенно не чувствуя дискомфорта. Спокойно спускается даже с высокого крыльца, бегает, играет, - поделилась она.

Но теперь возникла другая проблема: передержка, куда на время пристроили Джесси, скоро не сможет оставить себе собаку. Нужны будут либо новый временный дом, либо постоянный хозяин. Потому волонтеры из Винзилей вновь бросили клич – вдруг найдется тот, кто возьмет себе дружелюбную собаку, пусть и на трех лапах.

- Джесси – это сокровище. Если бы я или девушка, у которой сейчас живет Джесси, могли ее оставить, непременно бы оставили. Но что у меня, что у нее уже есть несколько собак. Еще одну не потянуть. Между тем, Джесси не просто дружелюбная. Она добрая, любвеобильная, отлично ладит с детьми. При этом лает только по делу, приучена к поводку и неприхотлива в еде. Очень тактичная и ненавязчивая. В туалет на улицу просится сама и никогда не испортит в квартире ковер, – охарактеризовала животное Елена.

Она также отметила, что те, у кого сейчас Джесси, ездили с ней по волонтерским делам в детские интернаты Тюмени и Тюменского района. И там с детьми, которым в жизни тоже пришлось многое пережить, собака доставила много удовольствия.

- Ее коммуникабельность и доброта однозначно помогают детям раскрывать в себе лучшие качества, - заявила Елена. – Я вообще уверена, что дети, которые много общаются с собаками, у которых в семье есть животные, вырастают более милосердными, открытыми, способными откликнуться и помочь тем, кто нуждается в этом. Человеческая нужда и боль никогда не оставят их равнодушными. Это я знаю по своему опыту – мои дети выросли именно такими.

Отсутствие одной лапы не доставляет Джесси большого дискомфорта, однако обратно на стройку ей нельзя. Фото предоставлено Еленой Олейниковой

Отсутствие одной лапы не доставляет Джесси большого дискомфорта, однако обратно на стройку ей нельзя. Фото предоставлено Еленой Олейниковой

Напомним, Джесси попала к зоозащитникам в начале апреля. Ей пытались спасти лапу, долго лечили, но справиться с параличом не смогли. В итоге в конце июня пришлось экстренно собирать деньги на операцию, хотя обычно сбором средств Елена и ее коллеги-волонтеры не занимаются.

Сейчас Джесси ищут постоянного хозяина. Собака стерилизована, обработана от паразитов, вакцинирована.

КУДА ЗВОНИТЬ

Те, кого Джесси заинтересовала, могут связаться с Еленой Олейниковой по телефону +7(982)782-62-18.

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