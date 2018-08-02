Тюменских родителей научат семейной гармонии на фестивале #ПАПАТУТ

2 Авг. 14:33 2018-08-02T14:38:17+03:00

В рамках проекта тюменские папы уже успели поучаствовать в кулинарном мастер-классе. Фото из официальной группы #ПАПАТУТ в соцсетях

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С пользой провести время вместе со своей семьей тюменцы смогут в воскресенье, 5 августа. Именно в этот день на площадке в зоне отдыха Заречных микрорайонов состоится фестиваль #ПАПАТУТ.

Мероприятие в Тюмени проходит уже третий год подряд, но в этот раз у него появились совершенно новые детали.

ПРЕМИЯ

По словам руководителя проекта Дарьи Ермаковой, в этом году главное новшество – премия «Папа года» с несколькими номинациями, участие в которых проходит как в онлайн-режиме, так и в офлайне. Итоги будут подведены 12 августа.

- Проект #ПАПАТУТ в этом году поделен на два этапа, и премия «Папа года» - один из них. В нее входит серия мастер-классов, которые папы проходят вместе со своими детьми, получают за это баллы и участвуют в конкурсе для того, чтобы получить звание «Папа года», - пояснила Дарья.

Кроме того, если раньше фестиваль был ориентирован сугубо на пап с детьми, то в этом году его аудитория расширилась. Теперь #ПАПАТУТ можно смело назвать семейным фестивалем.

- Мы ориентированы на все семьи, чтобы они понимали, как круто проводить время вместе, как здорово быть с ребенком. На площадке будет два шатра для мам и пап, где пройдут лекции, направленные на соответствующую аудиторию. Запланированы также и общие лекции для всей семьи, -рассказала руководитель проекта и заверила, что интересно будет всем членам семьи.

Она также добавила, что в этом году проект выиграл президентский грант на реализацию, что для организаторов очень почетно.

ЛЕКЦИИ

В рамках образовательной части перед тюменскими родителями выступят федеральные и региональные эксперты. Они расскажут о том, как воспитывать ребенка, как решать внутрисемейные проблемы, как стать примером для ребенка и вырастить лидера, а также о других тонкостях гармоничных взаимоотношений в семье. На фестивале ожидаются выступления пяти федеральных экспертов и восьми региональных.

Например, из Москвы приедет Александр Каплан, доктор биологических наук, профессор и заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Он расскажет о влиянии гаджетов на развитие ребенка, о том обязательно ли детям взаимодействовать с гаджетами, или можно обойтись и без них и как долго ребенку можно проводить время с гаджетом, не нанеся ущерб здоровью.

В свою очередь Роберт Студеновский из Санкт-Петербурга, который известен своим каналом на YouTube под названием «ПАПА РОБ ШОУ», просветит тюменцев, в каких ситуациях ребенку необходима поддержка, а в каких можно повоспитывать силу характера и самостоятельность.

В рамках образовательной части перед тюменскими родителями выступят федеральные и региональные эксперты. Фото из официальной группы #ПАПАТУТ в соцсетях

Не менее интересны и полезны лекции от тюменских спикеров. Так, Вероника Мухаметзянова, социальный антрополог, психолог, специалист по работе с метафорическими картами, поможет молодым мамам «не потерять себя в декрете».

- Я хочу, чтобы мой ребенок жил в счастливом, здоровом обществе. А для этого нужно, как можно чаще говорить о таких важных вещах, как семейная психология и воспитание детей, - прокомментировала она свое участие в качестве эксперта фестиваля. - Я расскажу молодым мамам о том, «как не потерять себя в декрете». Несмотря на то, что нам сейчас доступны всевозможные технические помощники и гаджеты, современные женщины сталкиваются со многими проблемами, находясь в декретном отпуске. Чаще это, конечно, психологические проблемы. Я сама не понаслышке знаю, что такое и послеродовая депрессия, и «день сурка». И я знаю, как с этим справляться!

ИНТЕРАКТИВЫ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Кроме образовательной части, с 12.00 по всей территории фестиваля для тюменских семей будут работать несколько интерактивных площадок. Среди них - «Мой папа спортивный», «Мой папа творческий», «Мой папа кулинар» и другие. На всех этих площадках пройдут различные активности – мастер-классы, показательные выступления, игры и многое другое.

- Программа довольно обширная. После интерактивов и образовательных лекций, у нас начнется вечерняя программа. На общей сцене фестиваля творческие студии Тюмени покажут свои хореографические, вокальные и театральные номера. Конечно, в них будут задействованы и дети, - пообещала Дарья Ермакова.

Завершится фестиваль попыткой поставить рекорд, который может попасть в Книгу рекордов России.

- Мы пока не разглашаем, что это будет за рекорд. Но он довольно простой, мы планируем взять его масштабностью, - заинтриговала руководитель проекта.

В течение всей работы площадок участники фестиваля не останутся голодными – будет работать фудкорт с лимонадами, кофе, бургерами, салатами и сладостями.

Организаторы рассчитывают, что площадку посетит порядка 2300 человек.

СПРАВКА «КП»

Дополнительную информацию о фестивале можно получить на сайте, а также на страничке проекта в соцсетях.