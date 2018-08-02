В Тюменской области судят тоболяков, которые в багажнике вывезли парня за город и зарубили топором

2 Авг. 13:11 2018-08-02T13:20:06+03:00

Им предъявлено обвинение, но приговор еще не вынесен

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Полгода прошло с тех пор, как погиб жестокой смертью 24-летний тоболяк Виталий Мишин.

- Друзья, родные, близкие, и просто неравнодушные моему горю!!! 29-го июля полгода со дня зверского убийства любимого мужа... Прошу - молитесь о царствии небесном моего ангела, - написала гражданская жена Виталия Диана на своей страничке в соцсетях.

Пока она самыми теплыми словами вспоминает мужа, процесс по делу о его похищении и убийстве продолжается.

Буквально вчера в Тобольске состоялось очередное судебное заседание Тюменского областного суда, где троим подсудимым было предъявлено обвинение. Однако окончательный приговор еще не вынесен. Следующее заседание суда под председательством судьи Любови Беспятовой назначено на 22 августа.

Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды. Тюмень», двое из обвиняемых - Войцехов и Цинкалов - полностью признали вину, третий - Никитюк - признал вину частично. От каких-либо комментариев они воздержались.

Согласно документам по делу, в убийстве, сопряженном с похищением человека, обвиняют лишь одного из троицы - Войцехова. Именно он наносил жертве удары топором. Одновременно всем троим грозит наказание за похищение. Цинкалова и Никитюка обвиняют также в укрывательстве особо тяжкого преступления. Войцехову за убийство может грозить до 20 лет лишения свободы либо пожизненное заключение, двум другим – до 12 лет лишения свободы.

Напомним, конфликт между тоболяками возник ночью 29 января в кафе «Джентльмен», где трое подсудимых, как и их жертва, отдыхали, но знакомы не были. Все участники инцидента были в состоянии алкогольного опьянения. По данным следствия, Виталий поссорился с одним из обвиняемых из-за девушки, хотя предполагался также вариант, что он повредил кому-то из троицы машину.

– Машину никто не трогал, за девушку заступился, с этого все и началось, - рассказывал в соцсетях знакомый с ситуацией тоболяк Алексей. Это же подтверждала жена Виталия Диана.

Так или иначе, но к разборке подключились остальные. Троица общими силами избила Мишина до потери сознания. Потом сообщники втроем затолкали свою жертву в багажник и вывезли в лес рядом с п. Прииртышский Тобольского района.

Следствие считает, что все трое, похищая человека, действовали по предварительному сговору, но убийство было совершено одним из компании – Войцеховым. Он из-за личной неприязни несколько раз нанес Виталию Мишину удары топором. Смерть потерпевшего наступила на месте, злоумышленники с места преступления скрылись. Однако их поймали по горячим следам, так как были свидетели похищения, которые сообщили о происшествии в полицию. Всех троих задержали: двоих – Войцехова и Никитюка - посадили под стражу в СИЗО, третьего - Цинкалова – под домашний арест. Эта мера пресечения действует по сей день.

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