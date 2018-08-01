Стали известны подробности трагедии на пляже «Куба» под Тюменью

1 Авг. 14:36 2018-08-01T14:37:51+03:00

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В ЧП, которое произошло 26 июля на пляже «Куба», что на Муллашах, появились новые подробности.

Как рассказал сегодня на пресс-конференции начальник ГУ МЧС по Тюменской области Юрий Алехин, погибшим оказался 19-летний гражданин Азербайджана. По словам главного спасателя, он приехал в Тюмень в гости и купаться пошел в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, вечером 26 июля на озере утонул молодой человек. Несмотря на запрет купаться, он отправился в воду. Его тело вытащили очевидцы происшествия. Медики, приехавшие чуть позднее, вернуть утопленника к жизни не смогли. Сотрудниками Следственного управления СКР по Тюменской области проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Стоит отметить, что сотрудники МЧС давно «воюют» с владельцем пляжного клуба «Куба».

- У нас очень много претензий было к этому пляжному клубу. Место для купания у них не было оборудовано, не было оснащено спасательными элементами, у них нет дежурных спасателей. Тем не менее, они на нас жалобы все время писали. Владелец этого места отдыха на меня выходил, пытался договориться, чтоб мы разрешили. Но мы-то прекрасно понимаем, что в итоге отвечать приходится нам. После того, как гражданин Азербайджана на их территории утонул, жалобы все пропали. То есть владелец понял, что все требования, которые мы к нему предъявляли, были справедливыми, - прокомментировал Юрий Алехин.

Спасатели приходили с проверкой в пляжный клуб в начале июля. Она показала – купаться на водоеме нельзя. Спасатели здесь не обследовали дно и не проверяли территорию на безопасность, поэтому и разрешения на отдых в воде нет. Кроме того, на пляже нет катера, дежурных спасателей и медиков, которые могли бы в случае ЧП вытащить утопающего из воды и откачать. На сегодняшний день на пляже установлены таблички, которые гласят «Купаться запрещено». Но некоторым людям, как свидетельствует статистика, запрет не мешает идти в воду.

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