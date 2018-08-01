В Тюменской области за купальный сезон утонуло 13 человек

1 Авг. 12:16 2018-08-01T13:25:33+03:00

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Жаркая погода заставила тюменцев все чаще выбираться к воде. И, как следствие, стало появляться все больше утопленников: с начала года в Тюменской области утонуло уже 18 человек, из которых 13 – жертвы купального сезона. Трое из погибших несовершеннолетние – одному было 10 лет, двое других подростки, почти достигшие 18 лет.

ПОД ДЕЙСТВИЕМ АЛКОГОЛЯ

Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области Юрий Алехин, 60% смертей на воде – следствие употребления алкоголя. По его словам, только на прошлой неделе, спасателям поступило шесть заявлений о том, что кто-то утонул, хотя по факту утопленников было пять, одного нашли спящим в кустах.

- В августе купальный сезон уже заканчивается, но, тем не менее, из-за погоды люди еще продолжают купаться, причем не только в выходные, но и посреди недели, так как многие находятся в отпусках. В том числе и на неприспособленных для купания водоемах. Последний человек, который у нас утонул на озере Утином, где дно не очищено, запутался в водорослях, - сообщил главный спасатель.

Очень много вопросов возникает и по купанию детей. По словам Юрия Алехина, к сожалению, случаи гибели малолетних идут от того, что родители берут их с собой и, как уверяют после трагедии, что следили за ними, не спуская глаз.

- Статистика и разбирательства, которые мы потом проводим, раскрывают всю подноготную: взрослые садятся на берегу, отвлекаются, довольно часто употребляют спиртные напитки, а несовершеннолетние представлены сами себе. Как результат – гибель детей, - подчеркнул начальник областного управления МЧС.

Стоит отметить, что пострадавших было бы гораздо больше, но спасатели разослали во все муниципалитеты рекомендации, по которым были созданы мобильные посты на водных объектах. В них входит 869 человек. Благодаря этим людям, многие из которых волонтеры, а также недопущению населения на водоемы, где купание не разрешено, удалось уменьшить количество происшествий на воде на 30%. В 2017 с начала года их было 25.

Спасатели призывают тюменцев быть внимательнее и беречь себя и своих детейФото: Лидия Шумкова

БЕСПЕЧНОСТЬ СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

Нарекания у спасателей вызывают и владельцы маломерных судов, а также гидроциклов.

- Мы постоянно проверяем пункты проката тех же гидроциклов, потому что там выдают технику в том числе и людям, которые не имеют навыков вождения. Как результат, получается трагический случай, - отметил Юрий Алехин, вспомнив недавний случай, когда человек утонул, катаясь на гидроцикле.

Он также привел пример, где обошлось без жертв, но риск того был велик.

- Недавно гражданин прицепил к скоростному катеру ватрушку и посадил в нее двух малолетних детей. Начал катать их по реке Туре, хорошо, что они хоть были в спасательных жилетах. Однако он гонял с большой скоростью между судами, не понимая, что дети могут свалиться в воду и попасть под винты теплоходов. На него был составлен соответствующий протокол, проведена беседа. Владельцем судна оказалась его жена, а он даже не имел прав на вождение, - возмутился начальник областного управления.

СПРАВКА «КП»

В Тюменской области для купания пригодны 49 мест, которые стоят на учете в государственной инспекции по маломерным судам. Из них действует всего 16 пляжей - 7 находится в детских оздоровительных лагерях. Все 16 пляжей прошли соответствующую проверку и оборудованы необходимыми атрибутами, включая спасательные круги и наблюдательные вышки.