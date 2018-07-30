Тюменские хирурги вернули зрение мужчине с поврежденным глазом

30 Июль 12:04 2018-07-30T12:14:36+03:00

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В Тюмени врачи буквально совершили подвиг, вернув зрение мужчине, который был слеп на один глаз. 41-летний пациент ОКБ №2, пожелавший остаться неизвестным, попал в больницу со сложнейшей травмой.

Как рассказала Анастасия Дембицкая, пресс-секретарь ОКБ №2, житель Тюменской области пострадал, когда ремонтировал автомобиль. Ему в правый глаз вонзился осколок от металлической детали, по которой мужчина ударил молотком. Местные врачи из его населенного пункта не смогли сами извлечь инородное тело: оно слишком глубоко проникло внутрь и застряло практически у самого дна глазного яблока. Ситуация усугубилась еще и тем, что от повреждения помутнел хрусталик и развилась травматическая катаракта. Мужчина частично утратил зрение. Для лечения его направили в Областную клиническую больницу №2.

Здесь, в областном центре, офтальмологи показали, что способны на ювелирную работу. За один прием они удалили инородное тело и травматическую катаракту, заменили поврежденный хрусталик на искусственный, выполнили реконструкцию глазного яблока.

- По сути, это три отдельные операции, которые делаются одновременно, - пояснила Анастасия Дембицкая. – Говорить, что они носят массовые характер, нельзя, так как проникающие травмы достаточно редкие. Но они всегда очень тяжелые, ведь у пострадавшего есть риск остаться без зрения.

По словам пресс-секретаря, хирургия заднего отрезка глаза считается высшим пилотажем в офтальмологии и называется витреоретинальной.

После операции пациент ОКБ №2 провел в учреждении чуть более недели – вполне стандартный срок для стационарного лечения.

- Зрение у него восстановилось не мгновенно после операции, а в течение нескольких дней. Он видел все четче и четче и выписывался уже с хорошим зрением. Но получил рекомендации для наблюдения по месту жительства, - сказала Анастасия Дембицкая.

Это не значит, что ему придется всю жизнь систематически посещать офтальмолога. Однако к глазу придется относиться трепетно и беречься, чтобы не допустить воспаления. Впрочем, как и любому человеку, даже такому, который не попадал на операционный стол. Обычная гигиена глаза – залог хорошего зрения.

Анастасия Дембицкая добавила, что глаз – этот тот орган, который полностью пересадить нельзя. Поэтому медики всегда настоятельно просят пациентов вести себя аккуратно по отношению к самим себе.

- Больному, перенесшему проникающее ранение глаза, может угрожать симпатическое воспаление даже через отдаленный срок после травмы. Между тем защитить свои глаза довольно легко: достаточно пользоваться специальными защитными очками при выполнении опасных работ, - предупредила заведующая взрослым офтальмологическим отделением ОКБ №2 Светлана Сахарова.

А пресс-секретарь больницы добавила, что ситуация послужит пациенту и другим людям хорошим уроком. Во всяком случае медики надеются на это.

- Профилактические беседы мы всегда проводим, но люди надеются на авось. При этом те же защитные очки стоят копейки. Они защитят органы зрения в том числе сверху, снизу и сбоку, ведь осколок может иметь разную траекторию движения, - заметила Анастасия Дембицкая.

СПРАВКА «КП»

Реконструктивно‑пластические операции при травмах глаза врачи ОКБ №2 выполняют с 2012 года. Витреоретинальную хирургию они освоили в 2015 году и теперь успешно проводят оперативные вмешательства на заднем отрезке глаза, сетчатке и стекловидном теле.