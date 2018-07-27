День города Тюмени – 2018: Александр Моор поблагодарил тюменцев за их вклад в развитие города

27 Июль 15:02 2018-07-27T15:26:58+03:00

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В Тюмени стартовала серия праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня города. Она открылась сегодня, 27 июля, торжественным приемом Главы администрации Тюмени. Во Дворце культуры «Нефтяник» имени В.И. Муравленко собрались первые лица Тюмени и области, ветераны, депутаты, руководители ведомств, работники социальной сферы, чтобы поздравить город с 432-й годовщиной со дня основания и вручить награды тем, кто внес особый вклад в его развитие.

По словам врио Губернатора Тюменской области Александра Моора, областная столица с каждым днем развивается и хорошеет. Особенно это заметно тем, кто живет тут давно и видит, какие изменения происходили и происходят в последние годы и даже десятилетия.

- Думаю, мы все счастливые люди, раз имеем возможность жить в городе, который меняется, становится красивым, современным, уютным и благоустроенным. Самое главное, что в этом городе появляется еще больше перспектив, помимо тех, которых мы достигли на сегодняшний день. Я коренной тюменец, здесь родился, живу и надеюсь еще прожить тут долгую и счастливую жизнь, - сказал он и заверил, что Тюмень всегда в его сердце.

Врио губернатора напомнил, что уже сегодня Тюмень - крупный образовательный и медицинский центр, который переживает этап бурного роста и строительства. Только в этом году в городе появится несколько ключевых объектов, важных для благополучия горожан. Так, к началу учебного года откроется новая общеобразовательная школа в микрорайоне «Ямальский», завершится строительство кольцевой автодороги, над которой работали последовательно много лет. В дополнение к полюбившемуся всем парку «Гилевская роща» откроется эко-парк «Затюменский».

Знак «Почетный гражданин города Тюмени» вручили Рафаэлю Гольдберг-Гуревичу. Фото с сайта Администрации города

Поздравляя горожан со столь знаменательным событием, Александр Моор отметил, что тут присутствует много достойных людей, которые внесли свой вклад в развитие города и региона, трудясь в самых разных сферах жизни.

- Это не только нефтяники, газовики и исследователи – покорители нашего Севера. Это люди профессий, связанных с журналистикой, врачи, педагоги, дорожники. У них у всех есть возможность реализоваться в нашем городе. Хотелось бы всех отметить, наградить. Но существуют определенные процедуры и правила, согласно которым мы каждый год присуждаем почетные звания, - пояснил он.

На торжественном приеме Александр Моор вручил благодарность Губернатора Тюменской области тем, кто в этом году особенно отличился в своей работе на благо города. Были отмечены заслуги и в сфере образования, и в сфере здравоохранения, и в отрасли по производству строительных материалов.

Временно исполняющий полномочия Главы Администрации города Тюмени Руслан Кухарук поддержал Александра Моора в том, что в формировании облика города, его экономическом развитии – заслуга жителей.

- Я уверен, что молодое подрастающее поколение тюменцев, которые уже сегодня занимают лидирующие позиции в спорте, в науке, занимаются творчеством, завтра обязательно реализуют самые амбициозные планы, достигнуть таких задач и высот, которые сопоставимы с теми, которых достигли их предшественники, - заявил он.

В рамках торжественного приема Главы администрации Тюмени прошел праздничный концерт. Фото с сайта Администрации города

А предшественники действительно достигли немалого и получили заслуженные награды. Вместе с Николаем Романовым, исполняющим обязанности председателя Тюменской городской Думы, Руслан Кухарук вручил за выдающиеся заслуги перед городом в сфере культуры и общественной деятельности знак «Почетный гражданин города Тюмени» Рафаэлю Гольдберг-Гуревичу, главному редактору газеты «Тюменский курьер». Кроме того, за заслуги и личный вклад в развитие организаций культуры и искусства, сохранение культурно-исторических традиций муниципальную премию получил Почетный гражданин Тюмени Вадим Шитов. Он является мастером художественной резьбы по дереву, талантливым реставратором, руководителем «Центра возрождения народных промыслов Тюменской области», а также вдохновителем и активным участником проекта создания пешеходной зоны на улице Дзержинского. Этот проект, кстати, признан одним из лучших на Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие».