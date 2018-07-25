Как в Тюмени изменится движение автобусов в День города-2018
В день города, 28 июля, схема движения городского транспорта изменится. Об этом сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
- На время проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных 432-й годовщине основания города Тюмени, схемы движения изменятся с 8 утра 28 июля до часа ночи 29 июля, - подчеркнули в департаменте.
Кроме того, в течение дня, 28 июля, будет перекрыт участок центральных улиц Республики и Ленина от Перекопской до Луначарского. Маршруты общественного транспорта, следующие в район Дома обороны и обратно, пойдут по улицам Полевой, Ямской, Клары Цеткин, Гранитной, Чернышевского.
Фото - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.
После проведения праздничного фейерверка горожане смогут воспользоваться услугами общественного транспорта. От остановки «Университетская» в сторону центра города будет организовано движение маршрутов №№ 1, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 25, 30, 39, 47, 48, 51, 55, 88. В сторону Дома обороны и ж.р. ДОК «Красный Октябрь» можно будет уехать от остановочного пункта «Строительный институт ТИУ» автобусами №№ 2, 17, 30, 55. Автобусы будут отправляться по мере заполнения.
Отметим, работа на городских маршрутах будет осуществляться по расписанию будних дней. Дачные автобусы будут курсировать в обычном режиме, по графикам выходных дней.
ГОРЯЧИЙ ТЕЛЕФОН
С информацией о расписании движения автобусов в праздничные дни можно ознакомиться по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.
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