2018-07-25T14:44:01+03:00
Общество

Как в Тюмени изменится движение автобусов в День города-2018

И какой транспорт будет ходить поздно вечером после фейерверка [cхема]
Мария Васильева
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Какой транспорт будет ходить в Тюмени поздно вечером после праздничного фейерверка в день города-2018Какой транспорт будет ходить в Тюмени поздно вечером после праздничного фейерверка в день города-2018
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В день города, 28 июля, схема движения городского транспорта изменится. Об этом сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

- На время проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных 432-й годовщине основания города Тюмени, схемы движения изменятся с 8 утра 28 июля до часа ночи 29 июля, - подчеркнули в департаменте.

Кроме того, в течение дня, 28 июля, будет перекрыт участок центральных улиц Республики и Ленина от Перекопской до Луначарского. Маршруты общественного транспорта, следующие в район Дома обороны и обратно, пойдут по улицам Полевой, Ямской, Клары Цеткин, Гранитной, Чернышевского.

Фото - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

Фото - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

После проведения праздничного фейерверка горожане смогут воспользоваться услугами общественного транспорта. От остановки «Университетская» в сторону центра города будет организовано движение маршрутов №№ 1, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 25, 30, 39, 47, 48, 51, 55, 88. В сторону Дома обороны и ж.р. ДОК «Красный Октябрь» можно будет уехать от остановочного пункта «Строительный институт ТИУ» автобусами №№ 2, 17, 30, 55. Автобусы будут отправляться по мере заполнения.

Отметим, работа на городских маршрутах будет осуществляться по расписанию будних дней. Дачные автобусы будут курсировать в обычном режиме, по графикам выходных дней.

ГОРЯЧИЙ ТЕЛЕФОН

С информацией о расписании движения автобусов в праздничные дни можно ознакомиться по телефону информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

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