2018-07-25T09:33:11+03:00
Здоровье

Тюменская область попала в ТОП-5 рейтинга регионов с ожирением

Причем число тюменцев с избыточным весом растет
Лидия Шумкова
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Фото с сайта Pixabay.comФото с сайта Pixabay.com
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Тюменская область вошла в число регионов, где максимальная доля жителей страдает от избыточного веса. Такую статистику опубликовал Минздрав России по итогам 2017 года.

Первое место в своеобразном рейтинге людей, испытывающих проблемы с лишним весом, занял Алтайский край. Там ожирение зафиксировано у 5,4% жителей. Второе место у Магаданской области, где диагноз поставили 3,4% населения.

Третье и четвертое место у регионов, входящих в состав Уральского федерального округа – у Курганской и Тюменской областей. Если в Кургане доля населения с избыточным весом составляет 2,8%, то в Тюмени – их 2,5% от всего количества жителей области. Замыкает топ-5 регионов Оренбургская область – 2,4%.

При этом стоит отметить, что по сравнению с данными 2016 года в Алтайском крае и Магаданской области количество людей с диагнозом «ожирение» уменьшилось. И напротив в Курганской, Тюменской и Оренбургской областях их число возросло.

Ранее главный санитарный врач в Тюменской области Галина Шарухо отмечала, что региональная программа по формированию здорового питания не дает ожидаемых результатов, хотя реализуется уже на протяжении шести лет. По ее словам, как запивали тюменцы газировкой макароны с сосиской и уплетали булочки с повидлом, так и продолжают, приучая своих детей к тому же.

ДЛЯ СПРАВКИ

Всего в России в 2017 году зарегистрировано около двух миллионов человек с избыточным весом. Это 1,3% от всего населения страны.

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