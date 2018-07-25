Снять квартиру в Тюмени: диван всему голова

25 Июль 06:01 2018-07-25T08:14:25+03:00

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В одном романтическом голливудском фильме главный герой долго искал квартиру в аренду. Ему неважны были цена, месторасположение дома, количество комнат или интерьер. Главным критерием, которым он руководствовался, стал удобный диван. «Комсомольская правда. Тюмень» посмотрела, есть ли в областной столице квартиры, где обещают комфортный уголок с диванчиком. Как оказалось, меблированных квартир, где мягкой мебелью вполне можно гордиться и с удовольствием отдыхать на ней хоть одному, хоть с гостями, немало. Мы сделали для вас небольшую подборку свежих объявлений, которые расположили в порядке убывания от самых дешевых до самых дорогих.

Фото с сайта объявлений Avito.ru

«ШУМНЫЙ» ДИВАН

Тюменские малосемейки не обделены хорошей добротной мебелью. В однокомнатной квартире (площадь 30 квадратных метров) по улице Ватутина на третьем этаже девятиэтажки за 12,5 тысяч рублей можно удобно устроиться на большом угловом диване, который также является и спальным местом. Тем не менее, диван выглядит вполне удобным для семейных посиделок перед телевизором. Квартира после косметического ремонта. Как сообщает автор объявления, в санузле и ванной - современный кафель и новая сантехника, на полу в комнате - ламинат, свежие обои. После ремонта помещение еще не сдавалась. В квартире также есть кухонные шкафчики, двухкамерный холодильник, стиральная машинка-автомат, керамическая электроплита с духовкой, кухонный стол, шкаф и телевизор.

Фото с сайта объявлений Avito.ru

ДИВАН В «СОЛНЕЧНОЙ» КВАРТИРЕ

В этой однокомнатной квартире (36 квадратов) с хорошим ремонтом и всей необходимой мебелью внимание к себе обязательно привлекает симпатичный диван бежевого цвета и твердыми подлокотниками. Его можно найти на пятом этаже девятиэтажки в самом центре города по улице Республики, 90 и всего за 16 тысяч рублей в месяц. Тот, кто облюбовал его, в придачу получит кухонный гарнитур, холодильник, электроплиту с вытяжкой, телевизор и вместительный шкаф. В ванной - кафель, душевая кабина. В комнате - стены под покраску, везде ламинат.

Фото с сайта объявлений Avito.ru

МЕБЕЛЬ ДЛЯ ПРИЛИЧНОЙ СЕМЬИ

По улице Маршала Захарова, 11/3 на пятом этаже девятиэтажного дома за 28 тысяч рублей сдается трехкомнатная квартира (76 квадратов). Угловой диван в ней под стать всему убранству, а оно обещается шикарное. В квартире есть два шкафа-купе, кухонный гарнитур с варочной поверхностью, посудомоечной машиной, СВЧ и вытяжкой, холодильник, стеклянный кухонный стол, стулья, тумба под телевизор. Кроме того, там теплые полы в санузлах, на кухне и прихожей, стиральная машина, душевая кабина с музыкой, двуспальная кровать, детская мебель, застекленный облагороженный балкон, кладовая в квартире, две сушилки. При этом животные в квартиру не допускаются.

Фото с сайта объявлений Avito.ru

ОТДЫХ В СТИЛЕ САФАРИ

На таком четырехместном диване впору разместиться с тем самым львом, чье изображение висит на стене. И, пожалуй, еще останется место для парочки гостей. Конечно, и цена за такие условия соответствующая. 35 тысяч рублей в месяц плюс коммунальные платежи за счет арендатора по счетчикам - и квартира ваша.

Кроме дивана, в этой двушке площадью 60.5 квадратов на седьмом этаже десятиэтажного дома по улице Малыгина, 52 есть сауна, утепленный балкон, большое зеркало во всю стену в коридоре, кондиционер и вся необходимая бытовая техника, включая посудомоечную машину. Арендатора также ждут теплые полы по всей квартире, душевая кабина с радио, в спальне большой телевизор и встроенная гардеробная.

Фото с сайта объявлений Avito.ru

С ДИВАНА СРАЗУ НА ТРЕНАЖЕР

В шикарной, по заверениям автора объявления, евродвушке в самой большой комнате потенциальный арендатор найдет удобный раскладной диван, на котором однозначно поместится не только вся семья, но и друзья. Рядом с диваном стоит тренажер, так что жирок насидеть не получится. Факт того, что в этой квартире есть сауна, стол на восемь персон и чешский сервиз, добавляет ей преимуществ. Заплатить за удовольствие жить в ней и сидеть на диване придется 35 тысяч рублей в месяц. Квартира имеет площадь 100 квадратных метров и расположена на седьмом этаже девятиэтажного дома в центральной части Тюмени по улице Холодильной, 138.