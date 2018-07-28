Александр Моор: процветание города и региона - это результат совместной работы

28 Июль 19:07 2018-07-28T20:01:47+03:00

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Сегодня, в День города 30 тысяч тюменцев и гостей областного центра вместе с «Хором Турецкого» и арт-группой SOPRANO исполнили любимые и известные всем шлягеры. Праздничный концерт проходил на площади 400-летия Тюмени.

Около сцены у Драматического театра буквально не было сводобного места. Жители Тюмени с радостью отмечали 432-ую годовщину со Дня образования города. Многие семьи пршли с детьми, не осталась в строне и молодежь. В центре событий, вместе с горожанами любимые песни исполнял и временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

В центре событий, вместе с горожанами был врио главы Тюменской области Александр МоорФото: Яна Вишневская

- Идею развития Тюмени, преобразования небольшого города в стремительно развивающийся областной центр в свое время реализовывал нынешний мэр Москвы Сергей Собянин. Затем его начинания успешно продложил Владимир Якушев. Уверен, что сейчас регион в надежных руках. Мы будем счастливы, если вы выйдете на сцену и споете с нами, - отметил Народный артист России, руководитель коллектива Михаил Турецкий, приглашая врио главы региона на сцену.

Александр Моор ответил на приглашение. Поднявшись на сцену, врио губернатора вместе с Хором Турецкого и всеми людьми, собравшиися на площади, исполнил известную песню «Надежда». В заключительном припеве тюменцы и артисты немного изменили текст, пропев - «Тюмень - наш компас земной!». Затем все дружно исполнили гимн Российской Федерации. Во время исполнения Михаил Турецкий заметил, что если в Тюмени мужчины поют - значит, экология хорошая.

Александр Моор со сцены еще раз поздравил тюменцев с Днем городаФото: Яна Вишневская

Александр Моор предложил от всей широкой тюменской души искупать в аплодисментах замечательных гостей, отметив, что «Хор Турецкого» - один из лучших коллективов, которые много лет дарят радость и счастье жителям Тюмени и Тюменской области своим творчеством. Врио главы региона передал тюменцам, собравшимся на площади, привет и искреннее пожелания от Владимира Якушева, который, по его словам, не смог приехать, хотя очень хотел и скучает по Тюменской земле.

- Процветание города и региона – это результат совместной работы жителей, который каждый на своем месте делает жизнь лучше. Хор Тюмени - это сотни тысяч безумно талантливых людей, которые живут на одной позитивной волне - на волне развития и созидания! - подчеркнул Александр Моор, обращаясь к горожанам.

ВРИО главы региона исполнил гимн России вместе со всемиФото: Яна Вишневская

Отметим, что начиная с 2016 года, Тюмень удерживает статус «Лучший город России по качеству жизни населения среди российских городов с численностью более 500 тысяч человек». По мнению экспертов журнала «Русский репортер» в 2017 году: из всех крупных российских городов именно тюменцы более всего довольны жизнью в своем городе - 86 % горожан.

Кроме того, областная столица – один из немногих российских городов, где на протяжении более чем 10 лет наблюдается стабильный естественный прирост населения – в первом квартале родилось 1 тыс. 389 человек. Сейчас официально в Тюмени проживают 773,7 тыс. жителей.

Завершит праздничную программу – фантастический фейерверк, который окрасит небо города в 23 часа. Его запустят на площадке фанерного комбината. Горожане традиционно будут наблюдать шоу на набережной. Над Турой прогремят более 500 мощных зарядов калибром до 250 мм.

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