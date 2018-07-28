2018-07-28T13:08:04+03:00
Общество

Тюменцев с праздником поздравили Руслан Кухарук и Диана Гурцкая

Погода в День города не подвела
Анна Горлач
Поделиться:
Фото: vk.comФото: vk.com
Изменить размер текста:

Областная столица сегодня, 28 июля, празднует День рождения. На площади 400-летия Тюмени, где сейчас проходят основные мероприятия, собралось множество народу. Утренний дождь с грозой не напугал тюменцев, а лишь освежил город после многодневной жары. Торжества – в самом разгаре. Радостных горожан с 432-летней годовщиной поздравляют официальные лица и артисты.

Площадь 400-летия Тюмени Фото: Виктория Аввакумова

Площадь 400-летия ТюмениФото: Виктория Аввакумова

- Сегодня наш город, такой яркий, такой уютный, такой стремительно развивающийся, такой динамичный. Мы помним наши традиции, нашу культуру. Я уверен, что сегодняшнее поколение тюменцев уже завтра воплотят самые дерзкие идеи и достижения, и они будут не менее значимы, чем достижения наших предков. Я верю, что подрастающее поколение будет любить наш город также, как мы! – Обратился с торжественной речью врио главы города Тюмени Руслан Кухарук.

Площадь 400-летия Тюмени Фото: Виктория Аввакумова

Площадь 400-летия ТюмениФото: Виктория Аввакумова

Он отметил, что большинство площадок в День города организовано силами добровольцев. Напомним, что День города в этом году посвящен добру. К слову, праздничный концерт – подарок горожанам - так и называется "Тюмень дарит добро".

После обращения главы на сцену вышла звезда российского шоу-бизнеса Диана Гурцкая.

- Тюменцы, мои дорогие, с праздником вас! – так тепло поздравила горожан с Днем рождения областного центра столичная гостья, признавшись, что и тюменцы, и погода сегодняшняя ей понравились. Для публики она спела «Жизнь». Слова песни «Удача придет, если ждешь» - подпевали поклонники звезды.

Площадь 400-летия Тюмени Фото: Виктория Аввакумова

Площадь 400-летия ТюмениФото: Виктория Аввакумова

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Льготы на проезд в электричке: какие существуют и кому выдали с 1 августа 2018 года
С 1 августа московские и подмосковные пенсионеры могут кататься на пригородных поездах, не раскошеливаясь на билет. «КП» разбиралась в деталях льгот на проезд в электричках [инфографика]
С любимыми не расставайтесь: 81-летняя женщина ищет своего возлюбленного, с которым ее развела судьба 55 лет назад
Когда-то 20-летнюю Катю из Ульяновской области выдали за ненавистного соседа, а Алеша не смог перенести предательства и навсегда уехал в город Горький.
Новости 24
Тюменский лагерь для допризовников «Ратники» завершил 20-й сезон
Дольщики долгостроя на тюменском Мысу получили долгожданные ключи
Житель Москвы стал самым молодым бонусным миллионером
Кандидаты от четырех партий зарегистрированы для участия в выборах губернатора Тюменской области
Пьяный курильщик в Тюмени подпалил шесть квартир
Александр Моор оценил масштабы модернизация птицефабрик Тюменской области
Тюменское медицинское сообщество прощается с заслуженным врачом Ниной Белослудцевой
В Ялуторовске выясняют причины гибели мальчика в реке Тоболе
Жителям Ялуторовска и Тюмени покажут новые модели танков Т-90
Детей выкидывали из окон: в Тюменском районе ночью сгорел жилой дом
Юной тюменке, истекающей кровью, помогли случайные очевидцы
Онкологи Тюмени вылечили мужчине сиплый голос