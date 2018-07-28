Тюменцев с праздником поздравили Руслан Кухарук и Диана Гурцкая

28 Июль 10:44 2018-07-28T13:08:04+03:00

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Областная столица сегодня, 28 июля, празднует День рождения. На площади 400-летия Тюмени, где сейчас проходят основные мероприятия, собралось множество народу. Утренний дождь с грозой не напугал тюменцев, а лишь освежил город после многодневной жары. Торжества – в самом разгаре. Радостных горожан с 432-летней годовщиной поздравляют официальные лица и артисты.

Площадь 400-летия ТюмениФото: Виктория Аввакумова

- Сегодня наш город, такой яркий, такой уютный, такой стремительно развивающийся, такой динамичный. Мы помним наши традиции, нашу культуру. Я уверен, что сегодняшнее поколение тюменцев уже завтра воплотят самые дерзкие идеи и достижения, и они будут не менее значимы, чем достижения наших предков. Я верю, что подрастающее поколение будет любить наш город также, как мы! – Обратился с торжественной речью врио главы города Тюмени Руслан Кухарук.

Площадь 400-летия ТюмениФото: Виктория Аввакумова

Он отметил, что большинство площадок в День города организовано силами добровольцев. Напомним, что День города в этом году посвящен добру. К слову, праздничный концерт – подарок горожанам - так и называется "Тюмень дарит добро".

После обращения главы на сцену вышла звезда российского шоу-бизнеса Диана Гурцкая.

- Тюменцы, мои дорогие, с праздником вас! – так тепло поздравила горожан с Днем рождения областного центра столичная гостья, признавшись, что и тюменцы, и погода сегодняшняя ей понравились. Для публики она спела «Жизнь». Слова песни «Удача придет, если ждешь» - подпевали поклонники звезды.