2018-07-28T15:45:09+03:00
Общество

Александр Моор поздравил тюменцев с Днем города

Врио губернатора пригласил земляков провести день на свежем воздухе [видео]
Анна Полякова
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Александр Моор поздравил тюменцев с Днем города Фото: с личной странички А. Моора vk.comАлександр Моор поздравил тюменцев с Днем города Фото: с личной странички А. Моора vk.com
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Временно исполняющий обязанности губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил земляков с Днем города.

- Тюмень – это город, который мы любим всем сердцем. Я обожаю его за то, что он такой - какой есть. Я помню его еще в 80-годы. Я вижу его развитие – и от этого счастлив. Я счастлив, что здесь живет моя семья, здесь живут мои родители. Я счастлив, что мы с вами наблюдаем, как наш город развивается. С праздником, дорогие тюменцы! С Днем рождения, Тюмень!

Напомним, накануне глава региона назвал столицу области городом счастливых людей. Об этом он заявил на торжественном приеме по случаю 432-го дня рождения города.

Сегодня в Тюмени реализуются очень перспективные экономические проекты, они становятся флагманами региональной экономики. Тюмень сегодня - это крупный образовательный и медицинский центр, город переживает этап бурного роста и строительства, благоустройства городской среды.

- Появятся километры велодорожек, благоустроенные дворы, зеленые уголки, и самое главное, что все это делаете вы, именно вы лицо и душа города, - сказал глава области.

Александр Моор напомнил, что он коренной тюменец, и надеется прожить здесь долгую, счастливую жизнь, поэтому Тюмень - всегда в его сердце. Он впервые встречает главный праздник Тюмени в статусе врио главы региона и признался, что с удовольствием прогуляется по городу вместе со своей семьей.

- Программа насыщенная и всем будет, что посмотреть и где погулять. Призываю оторваться от диванов и телевизоров, провести этот день на свежем воздухе в компании таких же активных тюменцев и получить максимум удовольствия, - обратился Александр Моор к тюменцам.

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Тюмень в эту субботу, 28 июля, отмечает свою 432-летнюю годовщину со дня основания. По этому случаю для жителей и гостей города подготовлена насыщенная праздничная программа. Она рассчитана на детей и взрослых, на ценителей театра и классической музыки, любителей спорта и развлечений. «Комсомольская правда» – Тюмень» публикует афишу празднования Дня города в Тюмени - 2018… (подробнее).

С днём рождения, Тюмень!.

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