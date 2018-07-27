День города-2018: куда сходить в день рождения Тюмени

27 Июль 04:00 2018-07-27T15:17:15+03:00

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Тюмень в эту субботу, 28 июля, отмечает свою 432-летнюю годовщину со дня основания. По этому случаю для жителей и гостей города подготовлена насыщенная праздничная программа. Она рассчитана на детей и взрослых, на ценителей театра и классической музыки, любителей спорта и развлечений. «Комсомольская правда» – Тюмень» публикует афишу празднования Дня города в Тюмени - 2018.

УТРО

Начало празднования дня города начнется с самого утра. В 9.00 на улице Дзержинского в границах улиц Республики и Володарского откроется Фестиваль «Хлебный базар». Он будет работать на площадке «Тюмень мастеровая» до 17.00 и соберет самые известные предприятия города, выпускающие хлебобулочную продукцию.

Чуть позднее, в 10.00, на Цветном бульваре у цирка пройдет конкурс «Парад колясок «В гостях у сказки». В нем примут участие семьи с маленькими детьми, которые необычно оформят детскую коляску. По оценкам жюри победителей наградят дипломами и, конечно же, вручат призы и подарки.

В 11.00 откроются практически все основные площадки в разных уголках города. Это и детская площадка «Город будущего» на площади Борцов Революции, и фестиваль «Кофе улиц – 2018» на Городской площади, и фестиваль «Зеленый мир» у арки на Цветном бульваре, который также включает XIV кочующий фестиваль «Манящие миры. Этническая Россия».

ДЕНЬ

В полдень к уже работающим площадкам подключится еще ряд новых мероприятий. После завершения Парада колясок у цирка стартует детский фестиваль творчества «Парад талантов», на сцене которого выступят детские коллективы Тюмени совместно со взрослыми исполнителями. Там же на Цветном бульваре будет проходить семейный праздник «Город детства» с творческими и научно-познавательными площадками для всей семьи.

Официальное открытие праздника с участием первых руководителей города и приглашенных звезд также запланировано на 12.00. Оно начнется на площади 400-летия Тюмени с концерта Дианы Гурцкой и продолжится концертной программой «Современная классика».

В 12.00 на площади Солнца, что расположена напротив сквера Кошек по улице Первомайской, откроется Городской фестиваль «Пикник книг на площади Солнца». Он приурочен к 55-летию Тюменского регионального отделения Союза писателей России.

Тем временем на улице Дзержинского к «Хлебному базару» присоединится народное гулянье «Тюмень мастеровая». Народные мастера - умельцы в очередной раз соберутся, чтобы поделиться своим мастерством и опытом с окружающими.

Своя атмосфера будет в районе Дома Обороны. Там на аллее Молодоженов организована праздничная программа «С днем рождения, Тюмень!» и будут работать различные интерактивные площадки – «Северное сияние», «Венский вальс», «Большой турнир», «Веселый уголок» и другие.

Праздничная программа, «Город мой, любимый и родной», посвященная Дню города, откроется в сквере Депутатов по улице Олимпийская, 9, а в сквере им. Немцова гостей соберет арт-площадка «Юные художники городу».

Спортивные площадки заработают в 12.00 на набережной Туры, где пройдет Фестиваль экстремальных видов спорта «Экстрим ЭКСПО», и у Тюменского Технопарка – там запланирована работа спортивно-патриотической площадки «Готов к труду и обороне».

Ровно в 13.00 наступит время обеда и на парковке у набережной реки Туры откроется Фестиваль «Барбекю Фест», во вкусовой изысканности ему не уступит Фестиваль еды «Союз гастрономических республик», который пройдет там же на набережной. Попробовать разные национальные вкусности и увидеть самобытность татарской культуры можно будет на Национальном татарском празднике «Сабантуй» в зоне отдыха Заречных микрорайонов.

А в 14.00 развернет свои крылья самое известное театральное мероприятие области - Фестиваль уличных театров «Сны улиц». Оно пройдет в Комсомольском сквере.

Праздник завершит 12-минутный салютФото: Ольга Крыльцова

ВЕЧЕР

Вечер добавит красочных огней к празднованию Дня города. В то время, как продолжат работать все вышеназванные площадки – некоторые до 17.00, другие и до более позднего вечера, - в ТРЦ «Сити Молл Тюмень» в 16.00 пройдет проект в сфере индустрии красоты, моды и дизайна «Модный угол».

В то же время на набережной и еще ряде площадок начнется масштабный флешмоб «Танцуй, Тюмень», который может попасть в Книгу рекордов России.

В 18.00 и до 19.45 на площади 400-летия Тюмени пройдет концерт музыкального коллектива «Хор Турецкого», а с 21:00 до 22:30 - Фестиваль уличного кино, где покажут лучшие короткометражные ленты, снятые российскими режиссерами за последний год.

С 20:00 на набережной можно будет потанцевать в формате open-air под модную музыку, включая диджейсет от Dj Fridrikh, а позднее от всемирно известного проекта Astero.

Завершится тюменское торжество праздничным фейерверком «Фантазия огня» на набережной Туры. Начнется салют в 23:00 и продлится целых 12 минут.

ДЛЯ СПРАВКИ

Подробнее ознакомиться с программой празднования Дня города в Тюмени в 2018 году можно на сайте www.tyumen432.ru.

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