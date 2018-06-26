Громкое убийство в Тюмени: тело 19-летней Кристины Власовой нашли в траве у пешеходного перехода

26 Июнь 10:54 2018-06-28T11:24:29+03:00

Родственники, знакомые и друзья девушки не могут прийти в себя от горя [фото]

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Многочисленные фотографии девятнадцатилетней красавицы Кристины Власовой украшают её страничку. На одном кадре она наслаждается летним закатом, на другом – дышит свежестью у фонтана на Цветном бульваре, на третьем – позирует в своём доме. До сегодняшней ночи никто не смог бы и предположить, что девочка больше не появится ни на одном фото – неизвестные мерзавцы её убьют.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Кто лишил жизни юную тюменку в микрорайоне Антипино – пока не известно, преступника по-прежнему ищут. Следователи уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

- По факту обнаружения тела девушки 1998 года рождения с ножевыми ранениями возбуждено уголовное дело по статье убийство. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - рассказали в ведомстве.

Фото: личная страничка героя публикации в сосцети

Следственные мероприятия проводились полночи и всё утро – около восьми часов утра территория была оцеплена, на месте работали работники всех спецслужб. По словам очевидцев, тело девушки было найдено около местной школы. Сама Кристина жила в частном доме около ул. Беловежской, многих среди ночи вызывали на место происшествия.

Фото: личная страничка героя публикации в сосцети

«СПИ СПОКОЙНО…»

На страничке девушки её друзья, родные и знакомые оставляют скорбные комментарии. Все в голос заявляют – девочка была ангелом.

- Моя родная девочка, спи спокойно. У меня в голове не укладывается что тебя нет с нами…Не верю тому, что произошло с тобой. Урод тот, кто совершил это! Покойся с миром, пусть земля тебе будет пухом. Ты навсегда в моём сердце, я тебя никогда не забуду, - написала Мария Туманова.

Фото: личная страничка героя публикации в сосцети

- Вот почему так бывает? Вчера только ночью мы с тобой гуляли, веселились, ты пела песни, каталась на набережной, как с горки, ты ещё в носках фоткалась, мы над этим все смеялись. А сегодня тебя уже нету, и я никогда тебя больше не увижу, никогда мы так не будем гулять больше… Почему это всё так произошло? Почему именно ты? Я даже не осознаю, что я тебя больше никогда не увижу, - плачет подруга Кристины, Регина.

Окончание школы в 2016-м. Фото: скриншот Инстаграма Кристины Власовой

«МОЯ ТЮШКА»

Одной из первых, кто опубликовал в социальных сетях информацию о трагической гибели Кристины, стала её мама. На своей страничке в соцсети Елена Айнуллина мысленно обратилась к дочери: «Моё сердце! Моя душа! Мой Ангел! Помню и люблю! Всевышний!!! Как же это больно!!».

Мать погибшей девушки души не чаяла в своих трёх детях и часто посвящала им трогательные строки: «Так пусть в твоей жизни плохие мальчишки, подруги неверные, злые друзья, вовек не окружат твой дом и тебя!». Выкладывала и их детские фотографии: на одной из них – пятилетняя «Тюшка», как называла её Елена.

Фото: Елена Айнуллина

Кто оборвал жизнь девочки, ещё предстоит узнать следователям. По неподтверждённой пока информации, девушка возвращалась домой одна, её тело нашли в траве у пешеходного перехода.